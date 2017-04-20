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    Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов


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    Голосов: 8
    20.04.2017 00:10
    Команда Массимилиано Аллегри легко и стильно прошла «Барселону» и продвинулась в полуфинал. Тимофей Яценко делится впечатлениями и обещает болеть за то, чтобы Буффон наконец-то выиграл Лигу чемпионов.

    Два года назад «Ювентус» проиграл «Барселоне» финал Лиги чемпионов, и тогда команда из Турина выглядела явным андердогом на фоне каталонских волшебников – что и вылилось в итоговые 3:1 с голами Ракитича, Суареса и Неймара. С тех пор лучший клуб Италии спрогрессировал, выйдя на кардинально иной уровень; и теперь – весной 2017-го – теневым фаворитом в противостоянии «Барсы» и «Юве» была именно итальянская сторона.

    Впрочем, до первой игры в Турине об этом говорили осторожно, едва перешептывались: все-таки команда Луиса Энрике в предыдущем раунде сотворила настоящее чудо и отыграла четыре мяча дефицита у «ПСЖ». Тот матч закрыл глаза на проблемы «Барселоны», создав иллюзию, что гениальная команда по-прежнему гениальна. Но это был последний рывок, лебединая песня «блауграны» Энрике – это сине-гранатовое солнце уже закатилось, и провал парижан на «Камп Ноу» лишь только отстрочил окончание очередного цикла в истории каталонского клуба.

    Последний раз «Барса» вылетала из Лиги чемпионов, не забив ни одного гола за две игры, в 2013 году, получив суммарные 0:7 от «Баварии». Это унижение совпало с окончанием эпохи Гвардиолы – точно так же, как ноль голов в ворота «Ювентуса» совпадут (вернее – уже совпали) с закатом эры Энрике. При нем «Барселона» стала меньше владеть мячом и выиграла требл, но последовавшие за грандиозным успехом сезоны обозначили главную проблему новой команды. Акцент на гениальности Месси, Неймара и Суареса превратил ее в дисгармоничный коллектив, где атака – великолепна, полузащита – по-прежнему сильна (но сильна не так, как при Хави), а оборона в матчах с сильным соперником легко превращается в решето. Четыре банки в Париже и три в Турине – это не случайность. То, как легко забивал в первой игре Дибала, вызывало усмешку – Энрике серьезно намеревался выиграть туринский матч, имея в составе Жереми Матье?

    То, как хладнокровно и расчетливо «Ювентус» добился своего, – это по-настоящему стильно. Визуальная легкость и обыденность победы над «Барселоной» придает успеху туринцев особого шарма, пусть они и не были так фееричны в первой игре, как «ПСЖ». Команда Унаи Эмери могла забить и пять, и шесть, и семь голов. «Ювентус» же без особых истерик и надрывов сделал ровным счетом столько усилий, чтобы чувствовать себя спокойно.

    Что еще важно: Буффон в свои 39 наконец-то может выиграть Лигу чемпионов. Для этого великому вратарю и его команде осталось сделать три шага.

    Я буду за него болеть.

    1000 матчей в карьере и другие умопомрачительные достижения Буффона

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 21 апреля 2017, 20:09

      Теперь в Эль-класико есть фаворит

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 апреля 2017, 10:12

      весь текущий сезон барсы - на главной картинке :)

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 20 апреля 2017, 22:40

      Действительно каждая команда достойна победы в финале. Но конечно же хочется, что бы победил Ювентус. Старина Джи Джи получит долгожданный кубок, а серия А быть может станет ближе к былой славе. И клубы будут содрогаться вновь перед Миланом и Интером.

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 20 апреля 2017, 18:40

      Конечно, Буффону надо пожелать удачи!!! Но, думаю, будет как всегда невезуха: Юве выйдет в финал и будет там классно биться, а в итоге по пенальти проиграет, как и всегда... И всё же хочется верить, что такая нехорошая традиция Ювентуса сломается...

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 апреля 2017, 16:41

      Буфон уход на пенсию лига чемпионов плюс награду какую нибудь золотой мяч или что такое заслужил!!!

      0
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      Рейтинг: +14

      pAWka 20 апреля 2017, 16:38

      Юве возьмет ЛЧ. очень хорошо отыграли первый матч в нападении, а во втором на отлично отстояли в обороне

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 20 апреля 2017, 15:59

      Хотелось бы ,что бы Юве ,вместе с любимчиком Буффоном,,,
      но для хорошего конца- для начала нужно ,шоб Реал боднулся с Атлетико,
      а Юве с Монако .
      А в финале обойтись без симулянтских ,,реалистов,, и тогда...все можег быть!

      0
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      Рейтинг: +12

      Виксав 20 апреля 2017, 15:20

      Наконец полное фиаско позиционной атаки, Барселона, Бавария, Зенит. Это футбол вчерашнего дня, сегодня в фаворе быстрый вертикальный футбол, а не катание поперёк, правда у Зенита универсальная позиционная атака - катание поперёк на своей половине. С французами Барса проскочила благодаря судье и трусости тренера, Итальянцы были на голову выше

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Виксав 20 апреля 2017, 16:08

      Грамотно....
      Нонече катание паперек - это форменный саботаж.
      А вот по вертикали - это когда сверху приказали ,ты и помчался.......
      Просто,как грабли...
      но бывают исключения,как то ,,благодарный судья,, и ,,тренер-трус,,
      и еще....это когда итальянцы выше ростом...)))

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      Рейтинг: +13

      Andrey_25 20 апреля 2017, 09:26

      Вперед, Ювентус! Вперед, Буффон!!!

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      Рейтинг: +32

      milanium 20 апреля 2017, 09:11

      да после победы над барсой, юве стали уважать ещё сильней

      0
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