Новый кризис «Ростова», Орлов и «Матч ТВ», история Терри. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Я три года не получал ни зарплату, ни премиальные». Что опять творится с «Ростовом»

Короткий период, когда мы говорили о «Ростове» только с восторгом, кончился − возвращаемся к грустным новостям. У клуба снова проблемы: долги, старение лидеров, вероятный уход Бердыева и полнейшая неопределенность с ближайшим будущим. Никита Щербаков изучил ситуацию, чтобы понять, почему еврокубки, кажется, никак не изменили жизнь «Ростова».

«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?

Если вылет «Томи» или «Оренбурга» понятен, то провал «Крыльев» − немного сенсация. Николай Живоглядов разложил самарцев по деталям и объяснил, кого мы вообще теряем и стоит ли из-за этого грустить. Например, полузащитник Евгений Башкиров на панк-рок-концерте − это здорово, а вот запрет на пронос зонтов посреди ливня − совсем нет.

Как мир реагирует на теракт в Манчестере

К сожалению, уже не в первый раз неделя начинается с кошмарных новостей о теракте. На этот раз − Манчестер. Собрали реакцию футбольной среды на случившееся. Например, «Сити» и «Юнайтед» в это сложной для их города время забыли о вечной вражде, а для Хосепа Гвардиолы теракт вообще едва не стал личным кошмаром: на том концерте присутствовали его жена и дочери.

10 стыдных историй, которые произошли на российских стадионах в этом сезоне

Шел 2017 год. Через год Россия примет чемпионат мира, а на стадионах ее главной лиги до сих пор творятся очень неприятные с точки зрения организации вещи. То заставят учителей наполнять трибуны, то откроют безумно дорогую арену с испорченным полем. Собрали весь ужас, что творился в этом сезоне с надеждой, что больше таких вещей не произойдет.

«МЮ» выиграл Лигу Европы. Почему это было скучно

Один из самых незаметных финалов Лиги Европы за всю короткую историю турнира. Жозе Моуринью спокойно выжал из «Аякса» победу и вытащил для своей команды последний шанс на Лигу чемпионов. Молодец, но все-таки очень скучно.

Чем герои «Твин Пикса» похожи на людей из чемпионата России

Весь мир обсуждает долгожданный третий сезон культового сериала про Лору Палмер, агента Купера и других ярких персонажей. Мы тоже хотим, поэтому сопоставили героев «Твин Пикса» с другим нашим любимым сериалом − чемпионатом России по футболу.

«За полтора года потратили трехгодичный бюджет». Что творится с «Матч ТВ»

Самая сложная неделя в истории «Матч ТВ». Сначала одну из передач поймали в копировании текста со Sports.ru, а затем везде появилось видео, где Геннадий Орлов (не зная, что идет съемка) разносит и сам канал, и лично Тину Канделаки. А там еще и другие проблемы темы. В общем, ситуация очень закрученная, поэтому мы сделали ее разбор, чтобы понимать хоть что-то.

Почему Геннадий Орлов – главный позор отечественного ТВ

В воскресенье вышло сразу две реакции на историю с Орловым. Первая − от блога «Мирон Карелин», который очень горячо разнес Геннадия Сергеевича и его работу на телевидении.

Почему Геннадий Орлов ни в чем не виноват

Второй материал по Орлову, конечно, противоположный по настроению и защищает опытного комментатора. А точнее объясняет, почему он ни в чем не виноват и обязательно должен работать дальше.

Почему выигрывать трофеи это не круто, а круто – их не выигрывать

Тимофей Яценко зачем-то признался, что болеет за «Арсенал» и разнес тех фанатов, которые радуются, что их команды выигрывают второсортные турниры в играх с хилыми соперниками, хотя в чемпионате своей страны даже не могут попасть в топ-5. Это, разумеется, привет победителю Лиги Европы-2016/17 «Манчестер Юнайтед».

«В «Челси» я стирал форму за старшими, мыл унитазы и убирал пакеты». Как Джон Терри становился великим

Джон Терри покидает «Челси». Символ крепкого защитника и надежного капитана запомнится как вечный авторитет в клубе, постоянно напичканном звездами с характером. Хотя такой особенный статус у Терри был не всегда. В юности он и гонял мяч в низших лигах, и пыхтел под властью более старших товарищей. Но все выдержал и пришел к успеху. Виталий Ошовский рассказал бодрую историю превращения Терри.

Тест: какая ты команда РФПЛ?

На десерт − тест на ассоциации с клубами из РФПЛ. Осторожно: по результатам теста вам может выпасть совсем не тот клуб, за который вы болеете.