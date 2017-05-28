Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Почему Геннадий Орлов ни в чем не виноват


    2
    Голосов: 23
    28.05.2017 12:10
    Геннадий Орлов заслуживает двух вещей: уважения и остаться в профессии.

    Главный ньюсмейкер этой недели – Геннадий Орлов. Приватное видео с ним, Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым наделало много шума. Еще бы – ведь Орлов сказал в числе прочих и следующие слова: «Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов... Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили».

    Орлов не знал, что его слова записываются на камеру; а во время перерывов/перекуров/пауз на рабочем месте – давайте будем откровенны – каждый из нас обсуждает свое начальство с коллегами. Это – абсолютно нормально, в конце концов, мы живем не в антиутопии Оруэлла, где нужно следить за каждым словом, жестом и даже мыслью. Геннадий Сергеевич показал себя нормальным мужиком, которому не нравится, что спортивным телеканалом управляет далеко не самая компетентная женщина – а кому это вообще может понравиться? Ну, кроме самой Тины Гивиевны.

    По факту – Орлова подставили, и теперь мы можем не услышать на «Матче» еще одного хорошего комментатора (тот же Андронов давно там не работает, не комментирует и Стогниенко). Несколько причин, почему Орлова нужно оставить – либо вернуть в штат, если он действительно из него вышел:

    1) Приятный тембр голоса. Орлова просто приятно слушать, даже если он говорит ерунду;

    2) ГСО комментирует матчи настолько давно, что заслужил право на один косяк. Даже на такой серьезный, каким он получился;

    3) Когда Орлов комментирует матчи «Зенита», он реально в теме. Знает инсайды, общается с игроками, крутится в питерской среде. Да, он не всегда объективен, но бывают матчи, когда Геннадий Сергеевич удачно маскирует свои пристрастия. А если «Зенит» играет в еврокубках, то получается и вовсе органично и даже полезно для отечественной мемологии – вспомните «Роман нашел щелочку».

    Короче говоря, Геннадий Орлов – вполне себе хороший комментатор, который попал в нелепую ситуацию и теперь вынужден из нее выпутываться. Не хочется, чтобы по итогам всей этой склоки он потерял работу. Будет по-человечески некрасиво, если это случится только потому, что кто-то не вовремя включил камеру, а потом выложил заснятое в сеть.

    Почему Геннадий Орлов – главный позор отечественного ТВ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Спорт-Экспресс
    Рейтинг: 2 Голосов: 23
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 29 мая 2017, 23:09

      Орлов - продолжение плеяды ЗНАМЕНИТЫХ комментаторов!!! Руки прочь от профессионала!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      amkarovec 29 мая 2017, 20:07

      ...Канделаки,хватит обворовывать Матч ТВ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 29 мая 2017, 10:38

      да блин просто весело смотреть матчи чахлого зенита под бредячие комменты орлова, пусть работает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 29 мая 2017, 07:52

      Мля, да будь ты хоть сам Озеров, на восьмом десятке пора давать дорогу молодым, кто реально в теме про зарубежный футбол и не шамкает фамилии игроков. Видимо, у них в Петербурге напряг был с такими кадрами))
      Скатертью дорога, Орлов, уходи с центрального ТВ и не возвращайся, ПОЖАЛУЙСТА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 29 мая 2017, 02:56

      "мы живем не в антиутопии Оруэлла, где нужно следить за каждым словом, жестом и даже мыслью"
      Вы уверены? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 28 мая 2017, 20:33

      Заслужил право на один косяк только Н. Озеров , когда в прямом эфире чисто по русски выразился "гол, х... , штанга" , но это было именно на эмоциях и без всякого подтекста . Так и то у него были большие проблемы . О что Г.Орлов такого сделал , что ему можно прощать косяк ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 28 мая 2017, 19:35

      "1) Приятный тембр голоса. Орлова просто приятно слушать, даже если он говорит ерунду;
      2) ГСО комментирует матчи настолько давно, что заслужил право на один косяк. Даже на такой серьезный, каким он получился;
      3) Когда Орлов комментирует матчи «Зенита», он реально в теме."

      автор, ты сам не понимаешь, что твои аргументы - гвозди в крышку гроба карьеры орлова?
      1. он говорит ерунду.
      2. у него серьёзный косяк.
      3. в остальных случаях он реально не в теме?

      просто эпический глорский высер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      SAMOED 28 мая 2017, 19:21

      Частично согласен лишь с 3-м пунктом,я всегда считал и считаю,что Орлов должен работать на региональном питерском канале где его любят(думаю что только там) и с удовольствием слушают какой хороший "Зенит".Лично мне как абоненту платного спутниково тв совсем не хочется слушать маразм ещё и платить за это деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      нБратишка 28 мая 2017, 18:05

      как в США.
      Главное не что сделала госпожа Хиллари, а кто слил информацию?
      тратить бюджет канала в 2 раза быстрее ума не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ПетровЗенит 28 мая 2017, 17:47

      По первому пункту Елагина можно сразу увольнять :)
      Более противного голоса и бестолково-скучного комментатора нет.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11