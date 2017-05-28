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Почему Геннадий Орлов ни в чем не виноват

Главный ньюсмейкер этой недели – Геннадий Орлов. Приватное видео с ним, Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым наделало много шума. Еще бы – ведь Орлов сказал в числе прочих и следующие слова: «Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов... Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Орлов не знал, что его слова записываются на камеру; а во время перерывов/перекуров/пауз на рабочем месте – давайте будем откровенны – каждый из нас обсуждает свое начальство с коллегами. Это – абсолютно нормально, в конце концов, мы живем не в антиутопии Оруэлла, где нужно следить за каждым словом, жестом и даже мыслью. Геннадий Сергеевич показал себя нормальным мужиком, которому не нравится, что спортивным телеканалом управляет далеко не самая компетентная женщина – а кому это вообще может понравиться? Ну, кроме самой Тины Гивиевны.

По факту – Орлова подставили, и теперь мы можем не услышать на «Матче» еще одного хорошего комментатора (тот же Андронов давно там не работает, не комментирует и Стогниенко). Несколько причин, почему Орлова нужно оставить – либо вернуть в штат, если он действительно из него вышел:

1) Приятный тембр голоса. Орлова просто приятно слушать, даже если он говорит ерунду;

2) ГСО комментирует матчи настолько давно, что заслужил право на один косяк. Даже на такой серьезный, каким он получился;

3) Когда Орлов комментирует матчи «Зенита», он реально в теме. Знает инсайды, общается с игроками, крутится в питерской среде. Да, он не всегда объективен, но бывают матчи, когда Геннадий Сергеевич удачно маскирует свои пристрастия. А если «Зенит» играет в еврокубках, то получается и вовсе органично и даже полезно для отечественной мемологии – вспомните «Роман нашел щелочку».

Короче говоря, Геннадий Орлов – вполне себе хороший комментатор, который попал в нелепую ситуацию и теперь вынужден из нее выпутываться. Не хочется, чтобы по итогам всей этой склоки он потерял работу. Будет по-человечески некрасиво, если это случится только потому, что кто-то не вовремя включил камеру, а потом выложил заснятое в сеть.

Почему Геннадий Орлов – главный позор отечественного ТВ

Россия
Комментарии (32)
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Danpos
1495962115
Согласен с автором статьи
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Егор Велунов
1495962545
Если увольнять из-за подонка, который снял незаконно частный разговор, то это будет позор. Орлов болеет за Зенит, Великий комментатор Озеров болел за Спартак и это знали все. Каждый комментатор имеет право на собственное мнение и разногласия между ними и болельщиками дополнительный повод разбираться самим в футболе. читая инструкции ФИФА для судей в том числе.
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Strig
1495967490
Автор явно родственник самого х@ёвого комментатора, который когда играют Камерун и Зимбабве 90% времени п@здит про зенит
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zagrizlik
1495969723
Вы под заказ это дерьмо пишите? Один не виноват, второй позор...задолбали. Хоть аргументов подкиньте, а то отсебятина и говно-мнение.
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PFC CSKA MOSCOW
1495973498
Оставили б его комментировать зенит, и только зенит Да, он знает много про свою любимую команду Но когда включаешь матч сборных - застрелиться Особенно, если в одной из этих сборных есть игрок зенита Генчик видит только одного футболиста на поле, как Арустамян на финале ЛЕ
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Д Альбертини
1495973598
Одна статья черная, другая статья следом белая)) Только сам Гена стал коричневым))) обкакался, по русски сказать)) рассуждения типа, гнать его с тв, Или оставить, имеет место быть, но решать это все равно не нам.
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Ximerych
1495976952
Пусть гнусавить идет куда нить в другое место! Нечего ему в комментах делать. Со своим зинитом ср...ым задрал уже. Ландо бы хоть объективно пи... говорил.
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Mack_Dan
1495977593
Фееричная чушь... Не удивительно, что автору нравится Орлов. Одно его "1) Приятный тембр голоса. Орлова просто приятно слушать, даже если он говорит ерунду" чего стоит. То есть, можно какое угодно гониво нести, комментируя матч, главное - чтобы голос был приятным, да? Кстати, я сам болею за Зенит, и каждый раз, когда матч ставят комментировать Орлова - это горе...
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and4ever86
1495980870
Орлов всегда был говнокомментатором, который работал только на зените, совершал ляпы и ошибки, еле выговаривал фамилии и называл не тех. Его давно пора выгнать, не знаю, зачем его вообще держали.
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ПетровЗенит
1495982872
По первому пункту Елагина можно сразу увольнять :) Более противного голоса и бестолково-скучного комментатора нет.
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