Почему Геннадий Орлов ни в чем не виноват

Главный ньюсмейкер этой недели – Геннадий Орлов. Приватное видео с ним, Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым наделало много шума. Еще бы – ведь Орлов сказал в числе прочих и следующие слова: «Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов... Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Орлов не знал, что его слова записываются на камеру; а во время перерывов/перекуров/пауз на рабочем месте – давайте будем откровенны – каждый из нас обсуждает свое начальство с коллегами. Это – абсолютно нормально, в конце концов, мы живем не в антиутопии Оруэлла, где нужно следить за каждым словом, жестом и даже мыслью. Геннадий Сергеевич показал себя нормальным мужиком, которому не нравится, что спортивным телеканалом управляет далеко не самая компетентная женщина – а кому это вообще может понравиться? Ну, кроме самой Тины Гивиевны.

По факту – Орлова подставили, и теперь мы можем не услышать на «Матче» еще одного хорошего комментатора (тот же Андронов давно там не работает, не комментирует и Стогниенко). Несколько причин, почему Орлова нужно оставить – либо вернуть в штат, если он действительно из него вышел:

1) Приятный тембр голоса. Орлова просто приятно слушать, даже если он говорит ерунду;

2) ГСО комментирует матчи настолько давно, что заслужил право на один косяк. Даже на такой серьезный, каким он получился;

3) Когда Орлов комментирует матчи «Зенита», он реально в теме. Знает инсайды, общается с игроками, крутится в питерской среде. Да, он не всегда объективен, но бывают матчи, когда Геннадий Сергеевич удачно маскирует свои пристрастия. А если «Зенит» играет в еврокубках, то получается и вовсе органично и даже полезно для отечественной мемологии – вспомните «Роман нашел щелочку».

Короче говоря, Геннадий Орлов – вполне себе хороший комментатор, который попал в нелепую ситуацию и теперь вынужден из нее выпутываться. Не хочется, чтобы по итогам всей этой склоки он потерял работу. Будет по-человечески некрасиво, если это случится только потому, что кто-то не вовремя включил камеру, а потом выложил заснятое в сеть.

Почему Геннадий Орлов – главный позор отечественного ТВ