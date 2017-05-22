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    «Я три года не получал ни зарплату, ни премиальные». Что опять творится с «Ростовом»


    3.7
    Голосов: 7
    22.05.2017 11:55
    ​«Ростов» до сих пор хорош, но проблемы с деньгами никуда не делись и могут снова испортить клубу жизнь. «Бомбардир» разбирается, в чем дело, и задает ключевые вопросы руководству команды.

    Когда закончатся проблемы с долгами?

    Недавно в еженедельнике «Футбол» появилась информация о том, что в апреле перед игроками и сотрудниками «Ростова» закрыли задолженности лишь за январь этого года. Что дальше – пока неизвестно.

    Беда еще заключается в том, что бывший заместитель генерального директора Юрий Дорофеев и экс-спортивный директор Александр Шикунов подали в суд иск на 100 миллионов рублей. Функционеры требуют не только получить свои деньги, но и планируют взыскать с клуба компенсацию. Шикунов и вовсе отметил в «Известиях»: «Я три года не получал ни зарплату, ни премиальные». Правда, затем он вернул свое заявление и сказал, что постарается решить вопрос с «Ростовом» мирным способом. Но при этом добавил, что не исключает повторной подачи иска. А вот Дорофеев помимо денег просит восстановить его в должности.

    «Ростов» продолжает циклично накапливать долги. Как оказалось, премиальные с еврокубков не сильно помогли: часть из них ушли на бонусы футболистам, а остальное – на погашение долгов. Вероятно, зарплаты за январь тоже выплачены из этих денег. У донской команды большие проблемы со спонсорским финансированием, и удачное выступление команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы не сильно привлекли инвесторов. Понять их можно – вкладывать в заведомо убыточное мероприятие мало кому хочется. При этом руководство области ведет переговоры с крупными компаниями. Как мы видим, пока не получается.

    Как вообще команде выдали лицензию РФС?

    Недавно РФС объявил список команд, которые успешно прошли лицензирование на следующий сезон. С первого раза эту процедуру преодолеть удалось не всем, но в списке счастливчиков оказался и «Ростов».

    В этом пункте должно быть несколько вопросов. На каком основании команде выдалась лицензия? В РФС действительно не знают о проблемах команды? А если лицензия выдана, то значит ли это, что в Ростове-на-Дону дали гарантии, что все проблемы решатся? И почему для команды делаются исключения?

    Останется ли Бердыев?

    После победы над «Рубином» главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сказал следующее: «Бердыев никогда ничего не делает второпях и как-нибудь. Он всегда работает на перспективу, стремится к тому, чтобы все, что он делает, имело под собой базу. Когда ее нет, работать очень сложно». Так официальный тренер желто-синих намекнул, что вице-президент клуба не останется в «Ростове», если ситуация не поменяется.

    Сейчас слухи в нескольких местах снова утверждают, что Бердыев из команды уйдет. История похожа на прошлогоднюю: он выставляет требование погасить долги и хочет понять, что будет с командой летом. Останутся ли лидеры? Есть ли средства на покупку молодых ребят, которые в скором времени смогут заменить возрастных игроков: Калачева, Гацкана, Наваса? Ответы на свои вопросы Бердыев пока не получил. Но ему и тренерскому штабу понятно, что вывозить ситуацию на одних свободных агентах все время не получится.

    «Если волшебник Бердыев уйдет, то участь команды решена. Если они и не станут банкротами, то в течение двух лет в Премьер-лиге не удержатся. Их ждет судьба «Томи», − сказал «Спорту День за Днем» бывший генеральный директор клуба Юрий Белоус.

    Пока кажется, что до конца ростовской сказки всего один шаг и всего одно межсезонье.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Оренбург»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 07:48

      Дома без фундамента не бывает

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 июня 2017, 16:16

      Вот, она Россия во всей красе, то же самое будет со всей страной немного погодя.
      Случай с Ростовом-это намек.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > vgarakh 3 июля 2017, 07:49

      да, это по-русски

      2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 29 мая 2017, 23:04

      Сколько раз говорил, что Ростов - ошибка, калиф на час, но тут спорили всякие "умники".... И это во всех лигах мира случается: команды второго плана выстреливают, даже чемпионами становятся, НО ... НА ОДИН РАЗ!!!!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 24 мая 2017, 19:15

      если бы я не получал зарплату 3 года я бы через 3 месяца сдох бы от голода и холода

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 мая 2017, 21:36

      А действительно, зачем Гинеру и Миллеру команда конкурент, не вписывающаяся в коррупционную систему. В прошлом сезоне предпринимались колоссальные усилия, чтобы Ростов не стал чемпионом.. Гинер даже вызвал полицейских, которые провели тотальную проверку всех игроков Ростова на допинг, после матча с Динамо. Пока существует коррупция, возглавляемая Мутко, Прядкиным, Гинером, Миллером и другими, наш футбол будет приходить в упадок, свидетельство того рейтинг сборной.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 мая 2017, 00:04

      все что происходить с клубом это то что происходить в стране.каждый кто может пытаеться карман набить а не дело делать

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > x-x-x-x-x 3 июля 2017, 07:50

      сейчас дана лицензия на отстрел Ростова

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 мая 2017, 22:30

      Думаю,в Казане уже подготовили новый контракт для Бекиича ,осталось поставить подпись.

      -3
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 22 мая 2017, 22:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Та брешут они! Обосрались в последнем матче сами или свыше было сказано "проиграть"! Они нормально заработали в европе и в целом! Просто Бердыеву нужен повод был, чтобы уйти из Ростова. Вот не попали в европу и пошли разговоры: мол денег не давали, работаю бесплатно и т.д. и т.п. Это ж морда хитрая Бердыевская! Ну сами подумайте, кто будет бесплатно работать!!! НЕ ВЕЕЕЕРЮ!!!

      -4
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      Рейтинг: +2389

      serglider > ilya733090 23 мая 2017, 17:16

      А зачем Бердыеву вообще "повод" что бы уйти из Ростова? У нас не рабовладельческий строй, пишешь заявление "по собственному" и давай, до свидания! Опять же многие игроки пришли под Бердыева и его "гарантии", что их не кинут с зарплатой, а судя по всему дело идет к этому... По-этому, не исключаю, что последний матч в чемпионате игроки Ростова сдали намерено: уходит Бердыев, а с им уходят и они, рвать свои задницы, что бы кто-то другой получал дивиденды, потому что они вывели клуб в ЛЕ нет абсолютно никаких! Опять же смущает, на мой взгляд, аховая зарплата гендиректора "полудохлого" клуба, каким был Ростов, пока туда не пришел Бердыев... Два с гаком миллиона рублей в месяц!? И какие премиальные положены гендиректору? И главное за что, если клуб ничего при нем не выиграл? И какой смысл "спонсорам" платить целых 100 лямов, какому-то гендиректору и это не считая еще зарплат игроков и тренеров... У меня вообще складывается впечатление, что мы живем в каком-то шизоидном государстве((( Пора завязывать с этой "лавочкой" и переходить к самофинансированию, нет денег - набираешь футболистов - любителей: продавцов, менеджеров, шоферов и т.д. Днем они работают - вечером играют в футбол... Появились деньги - подписали контракт с профи, нет - играют любители... Насчет "как получили лицензию", если "жестко" придерживаться критериев ее выдачи, то в РФПЛ будут выступать от силы 7-8 клубов...

      0
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 22 мая 2017, 21:31

      Последняя игра с Оренбургом поставила на всех надеждах крест. если бы попали в лигу европы был бы шанс малюсенький Бердыева удержать, а теперь, помоему все ясно.

      -1
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      Рейтинг: +943

      Riot Zero 22 мая 2017, 20:10

      А если лицензия выдана, то значит ли это, что в Ростове-на-Дону дали гарантии, что все проблемы решатся?
      Хуясе РФС выдаёт лицензии под честное слово АХАХАХАХА, аффтар жжошь.

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