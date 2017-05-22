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  • «Я три года не получал ни зарплату, ни премиальные». Что опять творится с «Ростовом»

«Я три года не получал ни зарплату, ни премиальные». Что опять творится с «Ростовом»

Когда закончатся проблемы с долгами?

Недавно в еженедельнике «Футбол» появилась информация о том, что в апреле перед игроками и сотрудниками «Ростова» закрыли задолженности лишь за январь этого года. Что дальше – пока неизвестно.

Беда еще заключается в том, что бывший заместитель генерального директора Юрий Дорофеев и экс-спортивный директор Александр Шикунов подали в суд иск на 100 миллионов рублей. Функционеры требуют не только получить свои деньги, но и планируют взыскать с клуба компенсацию. Шикунов и вовсе отметил в «Известиях»: «Я три года не получал ни зарплату, ни премиальные». Правда, затем он вернул свое заявление и сказал, что постарается решить вопрос с «Ростовом» мирным способом. Но при этом добавил, что не исключает повторной подачи иска. А вот Дорофеев помимо денег просит восстановить его в должности.

«Ростов» продолжает циклично накапливать долги. Как оказалось, премиальные с еврокубков не сильно помогли: часть из них ушли на бонусы футболистам, а остальное – на погашение долгов. Вероятно, зарплаты за январь тоже выплачены из этих денег. У донской команды большие проблемы со спонсорским финансированием, и удачное выступление команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы не сильно привлекли инвесторов. Понять их можно – вкладывать в заведомо убыточное мероприятие мало кому хочется. При этом руководство области ведет переговоры с крупными компаниями. Как мы видим, пока не получается.

Как вообще команде выдали лицензию РФС?

Недавно РФС объявил список команд, которые успешно прошли лицензирование на следующий сезон. С первого раза эту процедуру преодолеть удалось не всем, но в списке счастливчиков оказался и «Ростов».

В этом пункте должно быть несколько вопросов. На каком основании команде выдалась лицензия? В РФС действительно не знают о проблемах команды? А если лицензия выдана, то значит ли это, что в Ростове-на-Дону дали гарантии, что все проблемы решатся? И почему для команды делаются исключения?

Останется ли Бердыев?

После победы над «Рубином» главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сказал следующее: «Бердыев никогда ничего не делает второпях и как-нибудь. Он всегда работает на перспективу, стремится к тому, чтобы все, что он делает, имело под собой базу. Когда ее нет, работать очень сложно». Так официальный тренер желто-синих намекнул, что вице-президент клуба не останется в «Ростове», если ситуация не поменяется.

Сейчас слухи в нескольких местах снова утверждают, что Бердыев из команды уйдет. История похожа на прошлогоднюю: он выставляет требование погасить долги и хочет понять, что будет с командой летом. Останутся ли лидеры? Есть ли средства на покупку молодых ребят, которые в скором времени смогут заменить возрастных игроков: Калачева, Гацкана, Наваса? Ответы на свои вопросы Бердыев пока не получил. Но ему и тренерскому штабу понятно, что вывозить ситуацию на одних свободных агентах все время не получится.

«Если волшебник Бердыев уйдет, то участь команды решена. Если они и не станут банкротами, то в течение двух лет в Премьер-лиге не удержатся. Их ждет судьба «Томи», − сказал «Спорту День за Днем» бывший генеральный директор клуба Юрий Белоус.

Пока кажется, что до конца ростовской сказки всего один шаг и всего одно межсезонье.

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dok66
1495444616
Ну вот и сказке конец ! А Бердыев скорее всего не останется .
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арейская
1495445529
Ну что тут можно сказать, жаль, жалко команду, разбредутся по командам, и как там у них сложится, неизвестно, жалко тренера, придётся вновь выстраивать новую команду, что у него это получится, даже нет сомнений, но это-же время, это-же нервы...
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Таганский
1495445900
Надеюсь, здравый смысл победит..
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Almazovich
1495449551
В любом случае Успеха Бердыеву!!! - Классный тренер!
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ufos73
1495450335
Как будто первый год все это. Лично мое мнение, правильно делал Толстых, пытаясь убрать этот клуб из ПЛ. Жить надо по средства, как это делает Томь, Амкар и т.п., а не ждать когда сверху прикажут, кому нить "помочь" клубу. Вы ж не Питерские и сверху связей особых не имеете. Спасибо за минусы! )))))
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Lexx09
1495477871
Последняя игра с Оренбургом поставила на всех надеждах крест. если бы попали в лигу европы был бы шанс малюсенький Бердыева удержать, а теперь, помоему все ясно.
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ilya733090
1495480010
Та брешут они! Обосрались в последнем матче сами или свыше было сказано "проиграть"! Они нормально заработали в европе и в целом! Просто Бердыеву нужен повод был, чтобы уйти из Ростова. Вот не попали в европу и пошли разговоры: мол денег не давали, работаю бесплатно и т.д. и т.п. Это ж морда хитрая Бердыевская! Ну сами подумайте, кто будет бесплатно работать!!! НЕ ВЕЕЕЕРЮ!!!
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shurik45
1495481436
Думаю,в Казане уже подготовили новый контракт для Бекиича ,осталось поставить подпись.
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vgarakh
1496927792
Вот, она Россия во всей красе, то же самое будет со всей страной немного погодя. Случай с Ростовом-это намек.
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Svoysvoemubrat
1499057330
Дома без фундамента не бывает
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