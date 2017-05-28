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    Почему выигрывать трофеи это не круто, а круто – их не выигрывать


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    Голосов: 36
    28.05.2017 10:00
    Колонка Тимофея Яценко о том, как Жозе Моуринью обманывает фанатов, а те ему зачем-то верят.

    Победа «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы подтвердила неутешительные выводы: ради того, чтобы померяться количеством титулов, болельщики разных команд готовы на что угодно. Все равно, в какой футбол ты играешь, главное – выиграть побольше титулов. Все равно, что ты предал свою идеологию, главное – пополнить трофейный кабинет. Создается впечатление, что совсем скоро фанаты «Барсы» будут готовы отказаться от контроля мяча, а фанаты «Атлетика» – от 11 басков в составе. Чего не сделаешь ради трофеев.

    Характерный пример неоправданной истерии – вот этот твит.

    Серьезно, кто-то по-прежнему всерьез воспринимает Суперкубок как отдельный трофей? Суперкубок – это товарищеский матч, нужный только затем, чтобы команды красиво вкатились в сезон, а «Уэмбли» лишний раз сверкнул своей красотой. Кубок лиги состоит не из одного матча, но тоже никому не нужен; трудно понять, с какой целью он вообще проводится. Выиграть Кубок лиги – это не почетно и не позорно, это – никак. Победе в этом турнире может радоваться «Суонси» или какой-нибудь «Портсмут», но не «Манчестер Юнайтед».

    Лига Европы – не самая плохая чашка, но опять-таки откровенно второсортная. Обыграть «Сент-Этьен», «Ростов», «Андерлехт», «Сельту» и «Аякс» – для клуба калибра «МЮ» это не достижение, а смех. В прошедшей Лиге Европы «Юнайтед» был как здоровый спортсмен на Паралимпиаде – явным фаворитом. Единственный плюс от завоевания чашки – путевка в Лигу чемпионов; собственно, Моуринью и не отрицал, что хочет победить «Аякс» именно с этой целью.

    Болельщиков «МЮ», впрочем, это не особенно интересует: некоторые из них свято верят в то, что их сезон был успешнее, чем кампания «Тоттенхэма» или «Ливерпуля». Моуринью выбрал отличную стратегию – навыигрывал мусорных кубков и прикрыл мнимыми достижениями реальный провал (шестое место в Премьер-лиге).

    Фанаты проглотили наживку, но их радость – это радость умалишенного, который сжимает в руке три рублевые монеты и кричит: посмотрите, у меня больше денег, чем у «Челси». Вот только Премьер-лига, выигранная Конте, – это новенькая сторублевка, и даже 20 Кубков лиги не будут ей эквивалентны.

    Я болею за «Арсенал» и могу признаться: меня не вдохновляет Лига Европы. Больше того – я уже чувствую уныние и тоску, что буду испытывать при просмотре матчей с каким-нибудь днищем вроде пражской «Спарты». Мне нужен реальный драйв, а не его суррогат; пока я еще не диабетик и хочу грызть настоящий сахар, а не его заменители. В матчах «МЮ» с «Сельтой» я не наблюдал драйва, а потому желаю «Арсеналу» поскорее вылететь из Лиги Европы – лучше уже на групповом этапе. Пусть в плей-офф играют клубы помельче, для которых это праздник.

    А для «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и других английских топ-команд выигрывать Лигу Европы – это не круто. Круто участвовать в Лиге чемпионов и даже не знать о существовании турнира рангом ниже.

    Самые бесполезные турниры современности

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 36
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 сентября 2017, 04:44

      Так на хрена они выигрывают?

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 августа 2017, 16:17

      так то бред и желчь болелы арсена венгера)

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 июня 2017, 04:38

      До автора еще не дошло с какого перепугу в АПЛ так много турниров и зачем МЮ Кубок ЛЕ и Суперкубок? Автор сей бредовыкидыша хоть один матч МЮ видел? Сколько там зрителей на трибунах? А сколько еще платных трансляций, а рекламы? Одна игра и касса клуба пополнилась кругленькой суммой в фунтах, а если игры идут через два дня на третий, то деньги льются рекой... Спонсоры конечно - да))) Но и они хотят не только вкладывать, но и получать! Это вам не Россия, где за футбол, как правило платит народ... из своих налогов! При чем никто этот народ не спрашивает, хочет он платить за такой футбол или нет))) Отсюда и: слухи, что РФПЛ еще надо сократить... за Кубок страны "бьются" только идиоты... странные матчи... неадекватные судьи... как результат - почти пустые трибуны и... умопомрачительные зарплаты футболистов! Плюс непонятные авторы с интеллектом ребенка, дающие советы как вести дела в английском футболе)))

      2
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      Рейтинг: +22

      amkarovec 29 мая 2017, 19:23

      ...мда,написал как громко в лужу бзданул...Моуриньо первый сезон в МЮ и то с трофеями,Арсенал 20 лет с Венгером чпокаются,вымя от стервенения топчут,но в итоге рожают очень редко и то КА...Тимофей лучше иди пастухом,больше пользы будет,а то на всю Россию такое писать-это просто самому себе на голову много испражнений вылить за один раз...

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 29 мая 2017, 14:35

      Это даже бредом назвать сложно.

      Жалкая попытка заранее списать неудачи клуба на якобы ненужность Лиги Европы. Откройте таблицу чемпионата Англии и посмотрите на своё место. Оно проходит в ЛЕ. Значит, ЛЕ - ваш заслуженный уровень, наряду со Спартой, Сельтой и Андерлехтом. Как бы юношеский максимализм в голову не бил - смиритесь с этим, это так))))

      Вылететь из ЛЕ на групповом этапе? А в курсе, что там тоже неплохие призовые и права на телетрансляции? Не, не слышали?

      Получать драйв желаете, говорите? Извиняюсь, но ассоциация приходит на ум одна: жесткое порево, которое Бавария из года в год вам устраивает. Интересный вы товарищ, автор))) Взрослейте.

      5
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 29 мая 2017, 11:02

      И еще, если позволите, очень хотелось бы теперь увидеть ВЫЛЕТ Арсенала из ЛЕ еще на стадии группы, желательно от пражской Спарты)))))))))

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 29 мая 2017, 10:59

      Статья просто бред! Крик души болельщика который привык ничего не выигрывать, и кричать что все вокруг такое же гавно как и его команда! Да согласен что это не самый престижный трофей, но это трофей!!!!! Да согласен что игра у МЮ не о чем, и все же даже с такой игрой он завоевал титул, а Тотенхем (пример) даже с игрой лучше не смогли выиграть нужных трофеев, как всегда чего то там не хватило, и манчестеру не хватило, но титул у МЮ а не у Тотенхема (игра Тотехема очень радует, но увы). Как допускают такие статьи на всеобщее обозрение, я такие статьи могу каждый день писать от лица фаната МЮ в адрес Ростова, Андерлехта, Арсенала, Тотенхема, и буду писать в ней одно и тоже каждый день, что у МЮ титулов много, а у этих клубов всех вместе взятых нету трофеев)))

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      Рейтинг: +800

      forward33 > ВoВ 29 мая 2017, 15:55

      Для справочки. За последние три года Арс выиграл трофеев больше Мю

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 29 мая 2017, 10:52

      ну тут ключевым звеном является то, что некий Тимофей - болельщик АРСЕНАЛА, пролетевший мимо ЛЧ, а "поганный" МЮ с 6 места в ЛЧ прошёл, вот и изливает желчь от обиды, долго походу сочинял как задеть)) а в целом статья - бред бредом, боюсь вам не стоит заниматься такого рода аналитикой. лучше рассказал бы как Арсенал бесхребетно скатился на 5-е место и затмил фанатов мнимым достижением, ведь КА это такой же мусорный кубок (даже ещё хуже ЛЕ), ведь за него максимум выход в ЛЕ дают, который Арсенал и так себе обеспечил бездарной игрой по итогам АПЛ

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      Рейтинг: +800

      forward33 > dolf666 29 мая 2017, 15:57

      А как Мю весь сезон на 6 месте провёл, да и выиграл мусорный кубок и суперкубок, кстати, в прошлом сезоне Юнайтед повторил подвиг Арсенала, но видимо у вас память хреновая.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > forward33 30 мая 2017, 09:32

      у нас отличная память, про КА это был риторический ответ автору на его детскую обиду на МЮ)) у меня нет претензий каких-либо ни к тебе, ни к Арсеналу в целом, я за ним не слежу и не болею, и не моё это дело чему они там радуются и что выигрывают, просто статья автора реально выглядит как личный дневник обиженной на мир 5-классницы. даже чем-то напоминает как Луческу от своего провала плакался на всех и вся вокруг

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      Рейтинг: +2389

      serglider > forward33 23 июня 2017, 05:00

      Клуб не может все время выигрывать в конкурентных турнирах: смена поколений игроков, травмы, неудачная трансферная политика, смена тренера... Все это приводит к тому, что результат не оправдывает ожидания))) Опять же идет "подковерная" борьба с помощью трансферов, когда богатые клубы скупают таланты у менее богатых клубов ослабляя тем самым соперников... Тут возникает масса факторов влияющих на результат клубов и винить только тренера не совсем этично... Самое легкой сказать: "Эмери - тренеришко!" и требовать от него результата в мусорном чемпионате, дав в его распоряжение третьесортных игроков...

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      Рейтинг: +136

      nailvakh 29 мая 2017, 01:16

      Тимофей, ты чего все против шерсти чешешь: то Орлова оправдать пытаешься, то футбол у МЮ тебе не тот? И да, все равно в какой футбол ты играешь, главное - это победа. Это спорт, состязание, соревнование и цель его - доказать, что ты лучше других участников. Согласен, что на футбол МЮ сейчас противно смотреть, но кто сейчас помнит, как Интер обыграл Барселону, зато помнят что обыграл. Барса играет в контроль потому что это приносит ей результат, подбор игроков такой, для которых контроль мяча лучшее средство для победы. Перестанут выигрывать - перестанут играть в контроль, будь уверен. За милую душу примут оборонительный стиль если это принесет им трофеи.

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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > nailvakh 29 мая 2017, 01:49

      Интер в первом матче обыграл Барсу в очень крутом стиле. ну и, кроме того, где та Барса и где нынешний Аякс? против Хави-Иньесты-Месси сыграть в автобус не стыдно, против Аякса - стыдновато

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 28 мая 2017, 20:40

      Ха-ха, на тв бред несет Орлов, а здесь Яценко. Займись чем-нибудь другим, не позорься

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