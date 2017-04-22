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    Самые бесполезные турниры современности


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    Голосов: 26
    22.04.2017 12:45
    Автор «Бомбардира» уверен: сейчас в футболе слишком много турниров, а некоторые из них уже пора закрывать.

    Лига Европы

    Великая классика: лучшие представители своих стран собираются на элитный турнир и там выясняют, кто из них лучше всех. Так устроен и фильм «В поисках приключений» с Ван Даммом, и Лига чемпионов. Какая на этом фоне идея у Лиги Европы − абсолютно непонятно. Зачем находить лучшего среди вторых? Ты занимаешь всего лишь шестое место в чемпионате и попадаешь в компанию к таким же середнякам − смысла в этом меньше, чем в новых «Пиратах Карибского моря». Для топ-клубов Лига Европы − каторга, с которой они сбегают, прикрываясь резервными составами, а для середняков − фриковый праздник, не интересный никому за пределами тусовки.

    Суперкубок Европы

    Зачем делать очный матч между победителями двух турниров, один из которых заведомо ниже другого по иерархии? Если чемпион страны бьется с чемпионом области, это точно не равнозначная справедливость и точно никакой не «супер» на афише. Такой турнир-однодневка часто позиционируется как встреча двух главных команд Европы, хотя все прекрасно понимают, что одна главная команда действительно на поле, а вот вторая проиграла ей в конце мая в финале ЛЧ.

    Фальшивость Суперкубка Европы признают даже организаторы. Поэтому его победитель получает только сиюминутный респект, а на чемпионат мира среди клубов в любом случае едут парни из Лиги чемпионов

    Чемпионат мира среди клубов

    Здесь, наоборот − очень сильная идея. Зато очень корявая реализация. Понятно, что футбольный мир неоднородный и с европейским чемпионом никто не сравнится, но нельзя же кроить турнирную сетку так криво. Кто-то должен страдать с отборочного раунда, а победитель ЛЧ – только сыграть полуфинал и финал. Так открыто не поддерживала высший класс даже Екатерина II. Соревнование, которое могло бы стать приятной мини-альтернативой классическому чемпионату мира сборных превратилось в фиктивные выборы. Только здесь не суют партийные газеты в почтовые ящики, а на пару недель исчезают куда-нибудь в Японию.

    Кубок лиги

    Хорошо. Есть чемпионат, где команды проверяют на длинной дистанции. Есть кубок, где надо передвигаться резвыми и короткими отрезками. А есть поститоговый Суперкубок, где марафонец и спринтер меряются скоростями. Что вообще в этой складной системе делает четвертый элемент? Кубок лиги – это внутренняя версия Лиги Европы, только еще менее статусная и еще более бесполезная. Сегодня такое излишество себе позволяют всего несколько стран: Португалия, Франция, Англия. При этом с точки зрения популярности турнир более-менее оправдан только у англичан, но, кажется, они готовы ходить вообще на любые соревнования. Даже если там играют вторые составы, а финал наступает в начале весны.

    Кубок конфедераций

    Худший год, чтобы написать такое кириллицей, но все-таки: Кубок конфедераций – это абсолютно плюшевая история. В теории все выглядит бодро: есть победители континентов, а есть заруба, где они разыгрывают такой вот финал финалов. А на практике состоятельность Кубка конфедераций хоронят два фактора.

    Первый. Зачем выяснять сильнейшего, если для этого есть чемпионат мира. Германия приедет в Россию через три года после того, как всем все доказала – и почему-то все равно столкнется там с теми, кого лично или заочно уже обошла.

    Второй. Институт сборных в кризисе. Клубная жизнь слишком интересная и влиятельная, а все эти перерывы на товарищеские матчи или пустые национальные соревнования опасно тормозят этот могучий поток скиллов, денег и амбиций. Мотивация и интерес к сборным падает на глобальном уровне, и пока единственный логичный шаг – это серьезная чистка устаревшей системы. Пусть будет так: чемпионаты мира и континентов борются за жизнь, а Кубок конфедераций стерилизуется в историю.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Goal, ФК «Реал»
    Рейтинг: 2 Голосов: 26
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 июля 2017, 01:56

      Я согласен со всем кроме Лиги Европы, всё остальное не нужно, но Лига Европы почему не нужна ???? Что за бред ! Топ кубы не играют в Лиге Европы поэтому это для них не каторга вовсе, разрыв между ЛЧ и ЛЕ огромный и это шанс для "вторых" клубов разыграть приз в "своей" Лиге и этот приз довольно престижный

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 30 апреля 2017, 09:15

      предлагаю провести чемпионат мира и потом упразднить его т.к. чемпион всем все доказал и играть больше не нужно. нет смысла- вот идея автора статьи

      1
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      Рейтинг: +61

      alex.sash1974 29 апреля 2017, 09:00

      В Лиге Чемпионов должные играть только ЧЕМПИОНЫ. А остальные в лиге Европы.
      И всё. Зачем делать балаган.ПРОСТО ДЕНЬГИ РУЛЯТ.

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > alex.sash1974 30 апреля 2017, 09:16

      и кубок обладателей кубков восстановить

      3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > alex.sash1974 9 мая 2017, 10:20

      В нынешнем виде ЛЧ продавила группа топ-клубов G-16, которые в конце 90-х грозились выйти из УЕФА и организовать собственную суперлигу. Так что УЕФА пошлось пойти на компромисс и организовать ЛЧ в нынешнем виде (на случай если кто-то из топ-клубов не станет чемпионом в своей стране). Коммерчески это все многократно окупается, матчей много, трансляций много, так что деньги рулят. Это да.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 25 апреля 2017, 23:23

      Позабавила очередная кучка агрессивных диванных экспертов))
      По сути же - один чувак правильно сказал - основная цель этот турниров - предоставлять опыт международных турниров середнячкам (а главное - талантливым игрокам из них) Пока они коммерчески отбиваются (есть люди, которые платят деньги за это) - пусть играют.
      А вот смотреть или нет - каждый решает сам)

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 апреля 2017, 13:48

      Как раз-таки наоборот. Самая корявая идея - чемпионат мира среди клубов. Всякий шлак вроде Замалеков или Мельбурн Шаркс. Был же раньше Межконтинентальный Кубок (победитель ЛЧ играл с победителем Кубка Либертадорес). Двое лучших. Вот это - круто.

      1
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 24 апреля 2017, 10:55

      Не согласен полностью про сборные. ЧМ среди клубов можно убрать и всё.реформаторы хреновы.

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 23 апреля 2017, 17:05

      Бредятина, особенно про лигу европы

      2
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 23 апреля 2017, 15:33

      По поводу Лиги Европы вообще глупые рассуждения. Это прекрасный шанс для слабых клубов из лиг посоревноваться в Европе! Для болельщиков шанс куда-то съездить, и увидеть у себя дома гостей из другой страны. А Кубок Конфедераций это разминочный турнир. Так как у нынешних ЧМ есть тенденция проходить в новых городах, странах и стадионах, то это шанс увидеть степень готовности к большому турниру. И зрелищность, реально же приехали территориально лучшие из лучших.

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      Рейтинг: +22

      Jes 23 апреля 2017, 13:51

      Автор в курсе что почти все в современном мире измеряется деньгами ?? Капитализм. Это вы с дивана думаете что для Вас шоу устраивают, а это в том числе и возможность заработка.

      А если все это выкинуть, то футболисты будут вахтовым методом работать - раз в два года на Мире и на Евро чемпионатах...

      Автор - повзрослей... все банально и просто - это просто бизнес.

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      Рейтинг: +51

      grihakr 23 апреля 2017, 12:39

      никогда не смотрел эти турниры(не интересно),автор прав,и спортивная составляющая практически равна нолю

      1
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