Самые бесполезные турниры современности

Лига Европы

Великая классика: лучшие представители своих стран собираются на элитный турнир и там выясняют, кто из них лучше всех. Так устроен и фильм «В поисках приключений» с Ван Даммом, и Лига чемпионов. Какая на этом фоне идея у Лиги Европы − абсолютно непонятно. Зачем находить лучшего среди вторых? Ты занимаешь всего лишь шестое место в чемпионате и попадаешь в компанию к таким же середнякам − смысла в этом меньше, чем в новых «Пиратах Карибского моря». Для топ-клубов Лига Европы − каторга, с которой они сбегают, прикрываясь резервными составами, а для середняков − фриковый праздник, не интересный никому за пределами тусовки.

Суперкубок Европы

Зачем делать очный матч между победителями двух турниров, один из которых заведомо ниже другого по иерархии? Если чемпион страны бьется с чемпионом области, это точно не равнозначная справедливость и точно никакой не «супер» на афише. Такой турнир-однодневка часто позиционируется как встреча двух главных команд Европы, хотя все прекрасно понимают, что одна главная команда действительно на поле, а вот вторая проиграла ей в конце мая в финале ЛЧ.

Фальшивость Суперкубка Европы признают даже организаторы. Поэтому его победитель получает только сиюминутный респект, а на чемпионат мира среди клубов в любом случае едут парни из Лиги чемпионов

Чемпионат мира среди клубов

Здесь, наоборот − очень сильная идея. Зато очень корявая реализация. Понятно, что футбольный мир неоднородный и с европейским чемпионом никто не сравнится, но нельзя же кроить турнирную сетку так криво. Кто-то должен страдать с отборочного раунда, а победитель ЛЧ – только сыграть полуфинал и финал. Так открыто не поддерживала высший класс даже Екатерина II. Соревнование, которое могло бы стать приятной мини-альтернативой классическому чемпионату мира сборных превратилось в фиктивные выборы. Только здесь не суют партийные газеты в почтовые ящики, а на пару недель исчезают куда-нибудь в Японию.

Кубок лиги

Хорошо. Есть чемпионат, где команды проверяют на длинной дистанции. Есть кубок, где надо передвигаться резвыми и короткими отрезками. А есть поститоговый Суперкубок, где марафонец и спринтер меряются скоростями. Что вообще в этой складной системе делает четвертый элемент? Кубок лиги – это внутренняя версия Лиги Европы, только еще менее статусная и еще более бесполезная. Сегодня такое излишество себе позволяют всего несколько стран: Португалия, Франция, Англия. При этом с точки зрения популярности турнир более-менее оправдан только у англичан, но, кажется, они готовы ходить вообще на любые соревнования. Даже если там играют вторые составы, а финал наступает в начале весны.

Кубок конфедераций

Худший год, чтобы написать такое кириллицей, но все-таки: Кубок конфедераций – это абсолютно плюшевая история. В теории все выглядит бодро: есть победители континентов, а есть заруба, где они разыгрывают такой вот финал финалов. А на практике состоятельность Кубка конфедераций хоронят два фактора.

Первый. Зачем выяснять сильнейшего, если для этого есть чемпионат мира. Германия приедет в Россию через три года после того, как всем все доказала – и почему-то все равно столкнется там с теми, кого лично или заочно уже обошла.

Второй. Институт сборных в кризисе. Клубная жизнь слишком интересная и влиятельная, а все эти перерывы на товарищеские матчи или пустые национальные соревнования опасно тормозят этот могучий поток скиллов, денег и амбиций. Мотивация и интерес к сборным падает на глобальном уровне, и пока единственный логичный шаг – это серьезная чистка устаревшей системы. Пусть будет так: чемпионаты мира и континентов борются за жизнь, а Кубок конфедераций стерилизуется в историю.