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Самые бесполезные турниры современности

Лига Европы

Великая классика: лучшие представители своих стран собираются на элитный турнир и там выясняют, кто из них лучше всех. Так устроен и фильм «В поисках приключений» с Ван Даммом, и Лига чемпионов. Какая на этом фоне идея у Лиги Европы − абсолютно непонятно. Зачем находить лучшего среди вторых? Ты занимаешь всего лишь шестое место в чемпионате и попадаешь в компанию к таким же середнякам − смысла в этом меньше, чем в новых «Пиратах Карибского моря». Для топ-клубов Лига Европы − каторга, с которой они сбегают, прикрываясь резервными составами, а для середняков − фриковый праздник, не интересный никому за пределами тусовки.

Суперкубок Европы

Зачем делать очный матч между победителями двух турниров, один из которых заведомо ниже другого по иерархии? Если чемпион страны бьется с чемпионом области, это точно не равнозначная справедливость и точно никакой не «супер» на афише. Такой турнир-однодневка часто позиционируется как встреча двух главных команд Европы, хотя все прекрасно понимают, что одна главная команда действительно на поле, а вот вторая проиграла ей в конце мая в финале ЛЧ.

Фальшивость Суперкубка Европы признают даже организаторы. Поэтому его победитель получает только сиюминутный респект, а на чемпионат мира среди клубов в любом случае едут парни из Лиги чемпионов

Чемпионат мира среди клубов

Здесь, наоборот − очень сильная идея. Зато очень корявая реализация. Понятно, что футбольный мир неоднородный и с европейским чемпионом никто не сравнится, но нельзя же кроить турнирную сетку так криво. Кто-то должен страдать с отборочного раунда, а победитель ЛЧ – только сыграть полуфинал и финал. Так открыто не поддерживала высший класс даже Екатерина II. Соревнование, которое могло бы стать приятной мини-альтернативой классическому чемпионату мира сборных превратилось в фиктивные выборы. Только здесь не суют партийные газеты в почтовые ящики, а на пару недель исчезают куда-нибудь в Японию.

Кубок лиги

Хорошо. Есть чемпионат, где команды проверяют на длинной дистанции. Есть кубок, где надо передвигаться резвыми и короткими отрезками. А есть поститоговый Суперкубок, где марафонец и спринтер меряются скоростями. Что вообще в этой складной системе делает четвертый элемент? Кубок лиги – это внутренняя версия Лиги Европы, только еще менее статусная и еще более бесполезная. Сегодня такое излишество себе позволяют всего несколько стран: Португалия, Франция, Англия. При этом с точки зрения популярности турнир более-менее оправдан только у англичан, но, кажется, они готовы ходить вообще на любые соревнования. Даже если там играют вторые составы, а финал наступает в начале весны.

Кубок конфедераций

Худший год, чтобы написать такое кириллицей, но все-таки: Кубок конфедераций – это абсолютно плюшевая история. В теории все выглядит бодро: есть победители континентов, а есть заруба, где они разыгрывают такой вот финал финалов. А на практике состоятельность Кубка конфедераций хоронят два фактора.

Первый. Зачем выяснять сильнейшего, если для этого есть чемпионат мира. Германия приедет в Россию через три года после того, как всем все доказала – и почему-то все равно столкнется там с теми, кого лично или заочно уже обошла.

Второй. Институт сборных в кризисе. Клубная жизнь слишком интересная и влиятельная, а все эти перерывы на товарищеские матчи или пустые национальные соревнования опасно тормозят этот могучий поток скиллов, денег и амбиций. Мотивация и интерес к сборным падает на глобальном уровне, и пока единственный логичный шаг – это серьезная чистка устаревшей системы. Пусть будет так: чемпионаты мира и континентов борются за жизнь, а Кубок конфедераций стерилизуется в историю.

Кубок конфедераций Лига Европы Весь мир
Комментарии (36)
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ufos73
1492855016
ЧМ среди клубов, идея хорошая, но не так построена. Зачем ЛЕ, да что бы такие клубы как ЦСКА, Зина и т.п. могли сказать, что они что то да выиграли в Европе ))))
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giluxa1963
1492855381
по мнению автора а зачем футбол ведь есть много разных развлечений баня например
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ProstoPolzovatel
1492857279
Статья явно провокационная...за опровержением долго ходит не надо: вспомните недавние матчи Лиги Европы, которые по накалу мало чем уступали матчам ЛЧ...
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СашкаГуров
1492857439
самая бесполезная статья на сайте
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Gold of Spartak
1492857522
Автор, ты вообще понимаешь мировые футбольные движения?) Сам футбол? Где футболистам из малых клубов себя показать? Где им испытать эмоции от еврокубкового матча, пусть это не ЛЧ, а возможности у клуба играть там нет? Какой-то подход школьника, честное слово.
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Обер-КанцлерЪ
1492858422
Автор, чем тебе новые "Пираты Карибского моря" не угодили ? Дальше - по поводу ЛЕ - победитель ЛЕ в следующем сезоне играет в ЛЧ, неужели это слабый стимул? А в курсе ли ты про размеры призовых за выступления в ЛЕ ?? "Такой турнир-однодневка часто позиционируется как встреча двух главных команд Европы, хотя все прекрасно понимают, что одна главная команда действительно на поле, а вот вторая проиграла ей в конце мая в финале ЛЧ." - что за бред вобще ??? Суперкубок - выставочный матч, коммерчески очень выгодный проект и играют в нём победитель ЛЕ и победитель ЛЧ (а не два финалиста ЛЧ как ты написал, ракло). И наконец - ответ на вопрос "зачем все эти турниры?" - на самом деле очень прост: для болельщиков, которые приходят на стадион или смотрят матч по тв. Если бы какой-то турнир был бы реально не нужен - на его матчи никто не ходил бы! Короче - статья шлак, автор - дурак.
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tilvan
1492860108
Статья человека, смотрящего ЛЧ с четвертьфиналов
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Тони Монтана Б
1492861680
ЛЕ - более менее хороший турнир, если его убирать, то тогда расширять ЛЧ в 2 раза, МЮ, Интер, и прочие клубы пусть играют :D
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алекс88
1492939292
Автор....сам то понял что написал...бесполезно ты строчишь всякую бредятину...ни на грамм не разбираясь в футболе
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alex.sash1974
1493445634
В Лиге Чемпионов должные играть только ЧЕМПИОНЫ. А остальные в лиге Европы. И всё. Зачем делать балаган.ПРОСТО ДЕНЬГИ РУЛЯТ.
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