Почему выигрывать трофеи это не круто, а круто – их не выигрывать

Победа «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы подтвердила неутешительные выводы: ради того, чтобы померяться количеством титулов, болельщики разных команд готовы на что угодно. Все равно, в какой футбол ты играешь, главное – выиграть побольше титулов. Все равно, что ты предал свою идеологию, главное – пополнить трофейный кабинет. Создается впечатление, что совсем скоро фанаты «Барсы» будут готовы отказаться от контроля мяча, а фанаты «Атлетика» – от 11 басков в составе. Чего не сделаешь ради трофеев.

Характерный пример неоправданной истерии – вот этот твит.

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Серьезно, кто-то по-прежнему всерьез воспринимает Суперкубок как отдельный трофей? Суперкубок – это товарищеский матч, нужный только затем, чтобы команды красиво вкатились в сезон, а «Уэмбли» лишний раз сверкнул своей красотой. Кубок лиги состоит не из одного матча, но тоже никому не нужен; трудно понять, с какой целью он вообще проводится. Выиграть Кубок лиги – это не почетно и не позорно, это – никак. Победе в этом турнире может радоваться «Суонси» или какой-нибудь «Портсмут», но не «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы – не самая плохая чашка, но опять-таки откровенно второсортная. Обыграть «Сент-Этьен», «Ростов», «Андерлехт», «Сельту» и «Аякс» – для клуба калибра «МЮ» это не достижение, а смех. В прошедшей Лиге Европы «Юнайтед» был как здоровый спортсмен на Паралимпиаде – явным фаворитом. Единственный плюс от завоевания чашки – путевка в Лигу чемпионов; собственно, Моуринью и не отрицал, что хочет победить «Аякс» именно с этой целью.

Болельщиков «МЮ», впрочем, это не особенно интересует: некоторые из них свято верят в то, что их сезон был успешнее, чем кампания «Тоттенхэма» или «Ливерпуля». Моуринью выбрал отличную стратегию – навыигрывал мусорных кубков и прикрыл мнимыми достижениями реальный провал (шестое место в Премьер-лиге).

Фанаты проглотили наживку, но их радость – это радость умалишенного, который сжимает в руке три рублевые монеты и кричит: посмотрите, у меня больше денег, чем у «Челси». Вот только Премьер-лига, выигранная Конте, – это новенькая сторублевка, и даже 20 Кубков лиги не будут ей эквивалентны.

Я болею за «Арсенал» и могу признаться: меня не вдохновляет Лига Европы. Больше того – я уже чувствую уныние и тоску, что буду испытывать при просмотре матчей с каким-нибудь днищем вроде пражской «Спарты». Мне нужен реальный драйв, а не его суррогат; пока я еще не диабетик и хочу грызть настоящий сахар, а не его заменители. В матчах «МЮ» с «Сельтой» я не наблюдал драйва, а потому желаю «Арсеналу» поскорее вылететь из Лиги Европы – лучше уже на групповом этапе. Пусть в плей-офф играют клубы помельче, для которых это праздник.

А для «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и других английских топ-команд выигрывать Лигу Европы – это не круто. Круто участвовать в Лиге чемпионов и даже не знать о существовании турнира рангом ниже.

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