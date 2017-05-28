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  • Почему выигрывать трофеи это не круто, а круто – их не выигрывать

Почему выигрывать трофеи это не круто, а круто – их не выигрывать

Победа «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы подтвердила неутешительные выводы: ради того, чтобы померяться количеством титулов, болельщики разных команд готовы на что угодно. Все равно, в какой футбол ты играешь, главное – выиграть побольше титулов. Все равно, что ты предал свою идеологию, главное – пополнить трофейный кабинет. Создается впечатление, что совсем скоро фанаты «Барсы» будут готовы отказаться от контроля мяча, а фанаты «Атлетика» – от 11 басков в составе. Чего не сделаешь ради трофеев.

Характерный пример неоправданной истерии – вот этот твит.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Серьезно, кто-то по-прежнему всерьез воспринимает Суперкубок как отдельный трофей? Суперкубок – это товарищеский матч, нужный только затем, чтобы команды красиво вкатились в сезон, а «Уэмбли» лишний раз сверкнул своей красотой. Кубок лиги состоит не из одного матча, но тоже никому не нужен; трудно понять, с какой целью он вообще проводится. Выиграть Кубок лиги – это не почетно и не позорно, это – никак. Победе в этом турнире может радоваться «Суонси» или какой-нибудь «Портсмут», но не «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы – не самая плохая чашка, но опять-таки откровенно второсортная. Обыграть «Сент-Этьен», «Ростов», «Андерлехт», «Сельту» и «Аякс» – для клуба калибра «МЮ» это не достижение, а смех. В прошедшей Лиге Европы «Юнайтед» был как здоровый спортсмен на Паралимпиаде – явным фаворитом. Единственный плюс от завоевания чашки – путевка в Лигу чемпионов; собственно, Моуринью и не отрицал, что хочет победить «Аякс» именно с этой целью.

Болельщиков «МЮ», впрочем, это не особенно интересует: некоторые из них свято верят в то, что их сезон был успешнее, чем кампания «Тоттенхэма» или «Ливерпуля». Моуринью выбрал отличную стратегию – навыигрывал мусорных кубков и прикрыл мнимыми достижениями реальный провал (шестое место в Премьер-лиге).

Фанаты проглотили наживку, но их радость – это радость умалишенного, который сжимает в руке три рублевые монеты и кричит: посмотрите, у меня больше денег, чем у «Челси». Вот только Премьер-лига, выигранная Конте, – это новенькая сторублевка, и даже 20 Кубков лиги не будут ей эквивалентны.

Я болею за «Арсенал» и могу признаться: меня не вдохновляет Лига Европы. Больше того – я уже чувствую уныние и тоску, что буду испытывать при просмотре матчей с каким-нибудь днищем вроде пражской «Спарты». Мне нужен реальный драйв, а не его суррогат; пока я еще не диабетик и хочу грызть настоящий сахар, а не его заменители. В матчах «МЮ» с «Сельтой» я не наблюдал драйва, а потому желаю «Арсеналу» поскорее вылететь из Лиги Европы – лучше уже на групповом этапе. Пусть в плей-офф играют клубы помельче, для которых это праздник.

А для «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и других английских топ-команд выигрывать Лигу Европы – это не круто. Круто участвовать в Лиге чемпионов и даже не знать о существовании турнира рангом ниже.

Самые бесполезные турниры современности

Лига Европы Арсенал Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (44)
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JoiS
1495957262
Завидуешь, завидуй молча, болельщик Арсенала "блин"... Если скатали унылый финал, это не значит что весь сезон такой был, были просветы, и весьма приятные.. просто сезон выдался такой. В следующем году МЮ бомбить всех будет, дудку запоешь другую??? Статья полный бред.
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panmon
1495957627
Конечно 3 трофея лучше чем 0! Сам то наверное рад до безумия вчерашней победе над Челси которая хоть как то скрасила провал Арсенала в этом сезоне. Юнайтед конечно был не в лучшем состоянии этот год, но тем не менее явно стал играть лучше и организованнее. Теперь немного убавить Златанозависимости и можно начинать поход за победой в Чемпионате. Хотя будем откровенны - Челси, Ливер и Тоттен выглядят пока более достойными
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Красногорск_Фан
1495959244
Автор, главное что бы у соседа корова сдохла? Лучше расскажи что позволит Арсеналу в следующем году взять первосортные кубки Лиги Чемпионов и Английский чемпионат. Кого купить, что перестроить в тактике. Или сразу признаешь что шансов 0? И главное - зато у соседа корова сдохла!
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XaXatyn
1495961651
Любой финал это престижно ! По логике автора трофеи не имеют значения это все ровно если Спартак играл хорошо но проиграл чемп. И что фанаты должны этому радоваться? Я болею за ЛОКО ! Если Локомотив будет классно играть , но все проигрывать мне что этому надо радоваться? Бред а не статья , думаю что этот же автор будет радоваться победе Арсенала в ЛЕ!
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EsKamilio
1495971594
Как тут оценить статью? Совершенно не согласен с автором
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anri1703
1495983894
а болельщик арсенала ну тогда сочувствую но вас можно поздравить с трофеем в этом сезоне и пожелать выйграть в следующем сезоне "мусорный кубок"
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dok66
1495987689
Во загнул ! Как будто есть футбол для избранных , и всех остальных . Только болельщиков "всех остальных" в сто раз больше , чем для "избранных" .
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Kulima
1495993219
Ха-ха, на тв бред несет Орлов, а здесь Яценко. Займись чем-нибудь другим, не позорься
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ВoВ
1496044754
Статья просто бред! Крик души болельщика который привык ничего не выигрывать, и кричать что все вокруг такое же гавно как и его команда! Да согласен что это не самый престижный трофей, но это трофей!!!!! Да согласен что игра у МЮ не о чем, и все же даже с такой игрой он завоевал титул, а Тотенхем (пример) даже с игрой лучше не смогли выиграть нужных трофеев, как всегда чего то там не хватило, и манчестеру не хватило, но титул у МЮ а не у Тотенхема (игра Тотехема очень радует, но увы). Как допускают такие статьи на всеобщее обозрение, я такие статьи могу каждый день писать от лица фаната МЮ в адрес Ростова, Андерлехта, Арсенала, Тотенхема, и буду писать в ней одно и тоже каждый день, что у МЮ титулов много, а у этих клубов всех вместе взятых нету трофеев)))
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Danish Dynamite
1496057706
Это даже бредом назвать сложно.
Жалкая попытка заранее списать неудачи клуба на якобы ненужность Лиги Европы. Откройте таблицу чемпионата Англии и посмотрите на своё место. Оно проходит в ЛЕ. Значит, ЛЕ - ваш заслуженный уровень, наряду со Спартой, Сельтой и Андерлехтом. Как бы юношеский максимализм в голову не бил - смиритесь с этим, это так))))
Вылететь из ЛЕ на групповом этапе? А в курсе, что там тоже неплохие призовые и права на телетрансляции? Не, не слышали?
Получать драйв желаете, говорите? Извиняюсь, но ассоциация приходит на ум одна: жесткое порево, которое Бавария из года в год вам устраивает. Интересный вы товарищ, автор))) Взрослейте.
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