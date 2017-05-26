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    «За полтора года потратили трехгодичный бюджет». Что творится с «Матч ТВ»


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    Голосов: 15
    26.05.2017 14:00
    Вокруг «Матч ТВ» в последнее время закрутилось сразу несколько громких скандалов. «Бомбардир» рассказывает все, что надо знать о ситуации.

    Конфликт со Sports.ru

    В апреле «Матч ТВ» потребовал заблокировать сайт Sports.ru через Роскомонадзор. Причина – размещение пиратского контента. Причем, в официальном заявлении на сайте «Матч ТВ» не указывалось, какой это именно контент. Спустя сутки глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство не станет блокировать Sports.ru: «Там нет противоправного контента». Позже стало известно, что под пиратством «Матч ТВ» понимает размещение хайлайтов ФНЛ.

    При этом Sports.ru заявляет, что все необходимые права на показ хайлайтов ФНЛ у сайта есть, прилагая отсканированную копию договора. «Матч ТВ» же, проигнорированный Роскомнадзором, обратился в Мосгорсуд. Позже пресс-служба телеканала назвала иск «систематической работой по противодействию нарушениям интеллектуальных прав».

    «Я не могу подробно раскрыть детали, ответ могут дать только юристы. Если говорить о моей позиции, то я считаю, что когда ты не СМИ (а Sports.ru не имеет соответствующей лицензии), то достаточно легко не соблюдать законы рынка», – это уже реакция Тины Канделаки, генерального продюсера «Матч ТВ».

    Глупая ошибка

    Как раз в разгар конфликта со Sports.ru «Матч ТВ» допустил серьезный репутационный просчет. Корреспондент телеканала в прямом эфире на финале Лиги Европы зачитал запись из блога об «Аяксе», размещенном на Sports.ru. Пресс-служба извинилась, корреспондента – оштрафовали. «Происходит такое регулярно, у нас уже немало аналогичных примеров. Мы хорошо знаем, что штудирование сайта Sports.ru – важный элемент подготовки почти каждого комментатора к трансляции (не сайт «Матча» же штудировать), и, в общем, гордимся этим», – отреагировали на Sports.ru.

    Возможное банкротство

    Вчерашний вечер всего несколькими фразами взорвал Геннадий Орлов на встрече с известными комментаторами Алексеем Андроновым и Кириллом Дементьевым. Слова, похоже, были совсем не для эфира, но теперь их уже все слышали. «Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется», – шокирован Геннадий Сергеевич.

    Видео – с YouTube-канала TeleSatINFORu

    Позже Орлов заявил, что ничего подобного он не говорил: «Какой-то негодяй это сделал. Есть пранкеры, которые звонят по телефону, а есть телевизионные жулики. Это провокация, чтобы подставить меня и тех ребят, которые со мной были. Могли и мои слова подобрать – сегодня техника такова. Главное, что я это интервью никому не давал и о «Матч ТВ» ни слова не говорил».

    Массовое увольнение сотрудников

    Неделю назад появилась новость об уходе с «Матч ТВ» Александра Елагина из-за сокращения, но сам комментатор опроверг этот слух, как и позже главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин. Впрочем, ставшее популярным видео с Орловым вернуло обсуждения на новый уровень. «Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин в штате останется», – еще одна цитата Орлова. «У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги», – добавил Дементьев. Правда ли это – станет ясно позже после каких-либо официальных заявлений. Пока лишь догадки, которые Орлов, сам того не желая, и подтвердил в своем спиче.

    Кстати, самой Тине Канделаки подобный вопрос уже задавали. «Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала «Россия». Мы очень уважаем этот штат, но законы федерального канала очень жестокие. Таковы законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и умирают. Умирают проекты — меняются команды, приходят другие люди», – отметила Канделаки.

    Непонятно, что с телетрансляциями Кубка конфедераций

    И чемпионата мира тоже. Впрочем, до ЧМ-2018 еще целый год, а до КК-2017 – всего три недели. «На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка Конфедераций у России нет», – напугал на днях Валерия Карпин. Аудиторию вопрос о показе турнира, который к тому же пройдет в России, наверняка интересует куда больше исков, финансовых вопросов и массовых увольнений на «Матч ТВ». Реакции ждут от федерального спортивного канала.

    «Сейчас единственное, что могу вам передать – свет в конце тоннеля появился. Кубку (конфедераций) быть, чемпионату (мира) быть, по телевизору покажем. Детали позже», – сообщила Канделаки. Но конкретики до сих пор нет. Есть лишь неофициальная информация от «СЭ»: «Турнир будет показан на «Первом» и «Матч ТВ», а общая сумма выплат за КК-2017 и ЧМ-2018 составит $36 миллионов. В каких объемах будут транслировать Кубок конфедераций – пока никто не сообщает. Команды-участницы, тем временем, уже публикуют окончательные заявки.

    Использованы цитаты с порталов sports.ru, tass.ru, realnoevremya.ru

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА, Инстаграм Тины Канделаки
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +225

      dovakin 1 июня 2017, 19:19

      Поставьте эту манделаки ведущей Дома-2! Там ей и место!

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 30 мая 2017, 08:39

      зато какие вечеринки закатывает -носатая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      amkarovec 29 мая 2017, 20:57

      ...Канделаки,верни обратно деньги на Матч ТВ,хватит воровать,возвращай всех комментаторов обратно в избу...Канделаки на кол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 27 мая 2017, 18:28

      - друзья!, если папа - директор! овощебазы, а мама - врач-нарколог!, то каким вам видится "портрет" дочки!???..., правильно!, дочка "под прикрытием" очень грамотно "осваивает" наши с вами деньги!!!, отсылает дольку на "верх"...и "все" в шоколаде!..., не хочу дальше говорить об этом! Правильно сказал один умный человек!, что пока коррупция у нас в стране не минимизируется!, "те люди" будут е пать всех и вся!...грустно, на самом деле(((

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 мая 2017, 16:53

      сколько твердили миру не допускайте баб до власти тем более в спорте они могут только из миллиардера миллионера сделать

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 27 мая 2017, 14:56

      Да просто бабло распилили профессионально, чему удивляться? Такое каждый день вокруг себя каждый из нас видит.

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 27 мая 2017, 11:13

      А что вы хотели если страной правят бездарные менеджеры и функционеры, которые заточены лишь под то, чтобы воровать в свой карман и выводить деньги в афшоры. Канделаки-это конец спортивного вещания и спортивных каналов в РФ. Я как человек который сначала покупал права на просмотр телеканалов системы НТВ+, а после и холдинга "МАТЧ ТВ", могу сказать, что НТВ+, было в разы лучше и качественнее. При Канделаки, идея обогащения достигла по истине "Библейского масштаба". Мало того, что подняли цену на показ телеканалов "Матч футбол", но и пихают постоянно рекламу , зарабатывая на мне, без моего согласия миллиарды долларов США. НТВ+, стал оказывать услуги очень низкого качества, даже на тех телеканалах и пакетах не связанных с футболом, стало очень много рекламы, которую я не желаю смотреть. Теперь вернемся к вечной проблеме с показом кубка Испании и Ла лиги. Канделаки не приобрела права на показ этих турниров, пояснив это тем, что испанцы, сильно завысили цену на свои продукты и холдинг "Матч ТВ" не считает показ рентабельным. Значить показывать Бундес лигу, которая стоит дороже, рентабельно, а Ла лигу нет, даже в Украине и Таджикистане ее показывают. В этом сезоне, я не стану покупать права на просмотр телеканалов холдинга "Матч ТВ" и подумываю о том,чтобы и перестать покупать телепродукты НТВ+.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Болельщик Реал Мадрида 27 мая 2017, 14:58

      Смотри матчи по интернету, попробуй гугл или яндекс использовать ! Тебя ждёт удивительное открытие - это совершенно бесплатно !

      1
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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Обер-КанцлерЪ 27 мая 2017, 19:06

      Я наверное прислушаюсь к вашему совету, уважаемый Обер-КанцлерЪ ! Спасибо вам большое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 27 мая 2017, 06:38

      Это было ясно с момента назначения Канделаки. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

      7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 27 мая 2017, 02:14

      Почему молчит Министр спортивного цеха? Уже неделю слышим кривобокие новости от кого попало. Есть у нас спортивная власть или её нет ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Александр52 27 мая 2017, 07:25

      А за чем? Тина разрешила показывать по Российскому телевидению Кубок конфедераций и даже Чемпионат мира !!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 26 мая 2017, 23:47

      Красивая баба... но дураааа!

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог > Leon_ARS 27 мая 2017, 07:17

      Она не дура! Посмотри какая "мишура" на ней и в руках, а это бобло! А еще машинка, квартирка, яхточка! А спроси, первые 10 мест в итоговой таблице не назовет!

      2
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Leon_ARS 27 мая 2017, 14:59

      Это называется имидж, на самом деле там всё не так просто как кажется!

      -3
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