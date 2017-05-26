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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«За полтора года потратили трехгодичный бюджет». Что творится с «Матч ТВ»

Конфликт со Sports.ru

В апреле «Матч ТВ» потребовал заблокировать сайт Sports.ru через Роскомонадзор. Причина – размещение пиратского контента. Причем, в официальном заявлении на сайте «Матч ТВ» не указывалось, какой это именно контент. Спустя сутки глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство не станет блокировать Sports.ru: «Там нет противоправного контента». Позже стало известно, что под пиратством «Матч ТВ» понимает размещение хайлайтов ФНЛ.

При этом Sports.ru заявляет, что все необходимые права на показ хайлайтов ФНЛ у сайта есть, прилагая отсканированную копию договора. «Матч ТВ» же, проигнорированный Роскомнадзором, обратился в Мосгорсуд. Позже пресс-служба телеканала назвала иск «систематической работой по противодействию нарушениям интеллектуальных прав».

«Я не могу подробно раскрыть детали, ответ могут дать только юристы. Если говорить о моей позиции, то я считаю, что когда ты не СМИ (а Sports.ru не имеет соответствующей лицензии), то достаточно легко не соблюдать законы рынка», – это уже реакция Тины Канделаки, генерального продюсера «Матч ТВ».

Глупая ошибка

Как раз в разгар конфликта со Sports.ru «Матч ТВ» допустил серьезный репутационный просчет. Корреспондент телеканала в прямом эфире на финале Лиги Европы зачитал запись из блога об «Аяксе», размещенном на Sports.ru. Пресс-служба извинилась, корреспондента – оштрафовали. «Происходит такое регулярно, у нас уже немало аналогичных примеров. Мы хорошо знаем, что штудирование сайта Sports.ru – важный элемент подготовки почти каждого комментатора к трансляции (не сайт «Матча» же штудировать), и, в общем, гордимся этим», – отреагировали на Sports.ru.

Возможное банкротство

Вчерашний вечер всего несколькими фразами взорвал Геннадий Орлов на встрече с известными комментаторами Алексеем Андроновым и Кириллом Дементьевым. Слова, похоже, были совсем не для эфира, но теперь их уже все слышали. «Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется», – шокирован Геннадий Сергеевич.

Видео – с YouTube-канала TeleSatINFORu

Позже Орлов заявил, что ничего подобного он не говорил: «Какой-то негодяй это сделал. Есть пранкеры, которые звонят по телефону, а есть телевизионные жулики. Это провокация, чтобы подставить меня и тех ребят, которые со мной были. Могли и мои слова подобрать – сегодня техника такова. Главное, что я это интервью никому не давал и о «Матч ТВ» ни слова не говорил».

Массовое увольнение сотрудников

Неделю назад появилась новость об уходе с «Матч ТВ» Александра Елагина из-за сокращения, но сам комментатор опроверг этот слух, как и позже главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин. Впрочем, ставшее популярным видео с Орловым вернуло обсуждения на новый уровень. «Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин в штате останется», – еще одна цитата Орлова. «У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги», – добавил Дементьев. Правда ли это – станет ясно позже после каких-либо официальных заявлений. Пока лишь догадки, которые Орлов, сам того не желая, и подтвердил в своем спиче.

Кстати, самой Тине Канделаки подобный вопрос уже задавали. «Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала «Россия». Мы очень уважаем этот штат, но законы федерального канала очень жестокие. Таковы законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и умирают. Умирают проекты — меняются команды, приходят другие люди», – отметила Канделаки.

Непонятно, что с телетрансляциями Кубка конфедераций

И чемпионата мира тоже. Впрочем, до ЧМ-2018 еще целый год, а до КК-2017 – всего три недели. «На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка Конфедераций у России нет», – напугал на днях Валерия Карпин. Аудиторию вопрос о показе турнира, который к тому же пройдет в России, наверняка интересует куда больше исков, финансовых вопросов и массовых увольнений на «Матч ТВ». Реакции ждут от федерального спортивного канала.

«Сейчас единственное, что могу вам передать – свет в конце тоннеля появился. Кубку (конфедераций) быть, чемпионату (мира) быть, по телевизору покажем. Детали позже», – сообщила Канделаки. Но конкретики до сих пор нет. Есть лишь неофициальная информация от «СЭ»: «Турнир будет показан на «Первом» и «Матч ТВ», а общая сумма выплат за КК-2017 и ЧМ-2018 составит $36 миллионов. В каких объемах будут транслировать Кубок конфедераций – пока никто не сообщает. Команды-участницы, тем временем, уже публикуют окончательные заявки.

Использованы цитаты с порталов sports.ru, tass.ru, realnoevremya.ru

Кубок конфедераций Россия
Комментарии (49)
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Шейник
1495799792
распил арена теперь распил канал..один хозяин одни проблемы
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marslond
1495804411
Походу почти все бабки потратили на костюмы ведущим, яркие студии и др. пафос.
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mihail200606
1495804526
орлов как то слабо отмазывается... жулики какие то.. какого х..я держат там Тину.. вела какую то детскую передачу, где дети умнее нее были, а теперь раз - и федеральный спортканал.. неужели грамотного телевизионщика менеджера не найти ? пусть за границей..
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ufos73
1495810005
ТП на Тупом ТВ, она наверно и Дом 2 может развалить... ))))))
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NEON-SM
1495810115
а нефиг было бабу непонимающую в спорте приглашать на такую должность. Не ну не позор
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vodomut
1495815416
Вот кда нужно Поклонской свой нос засунуть,вместо Серебрянникова.
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vodomut
1495815500
Конделакчу на рынок мандаринами торговать!
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Aviator
1495827841
Пидор, бандеровец и маразматик. Сильное видео!
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tank219
1495856299
Это было ясно с момента назначения Канделаки. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
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Обер-КанцлерЪ
1495886187
Да просто бабло распилили профессионально, чему удивляться? Такое каждый день вокруг себя каждый из нас видит.
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