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  • «Зенит» сделал предложение Манчини. «Милан» договаривается с Обамеянгом. Дайджест событий дня

«Зенит» сделал предложение Манчини. «Милан» договаривается с Обамеянгом. Дайджест событий дня

Манчини получил предложение от «Зенита»

Итальянский специалист Роберто Манчини может возглавить «Зенит». Предложение тренеру сделал новый президент клуба Сергей Фурсенко, который сейчас находится в Европе. Сообщается, что Манчини раздумывает и над другими вариантами для продолжения тренерской карьеры. В частности, им интересуется «ПСЖ». Последним местом работы итальянца был «Интер», который он покинул летом 2016 года. Ранее утверждалось, что нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу близок к уходу из клуба.

Источник: Рахимов станет новым главным тренером «Амкара»

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов возглавит «Амкар». По информации источника, стороны уже достигли принципиальной договоренности, в ближайшее время будет заключен трудовой договор. Напомним, Рахимов покинул «Терек» по итогам нынешнего сезона. Ранее 52-летний специалист уже возглавлял «Амкар» в период с 2006 по 2007 и с 2009 по 2011 год.

Ради перехода в «Милан» Мората отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Альваро Мората предпочитает продолжить карьеру в «Милане», несмотря на имеющееся предложение от «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что официально к 24-летнему игроку обратились лишь «россонери» и манкунианцы. При этом главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью лично звонил форварду, чтобы убедить его присоединиться к своей команде, однако испанец заявил, что хочет вернуться в Италию, где он уже выступал в составе «Ювентуса». Считается, что выбор Мораты напрямую связан с его девушкой, которая является фэшн-блоггером, а следовательно, столица моды станет идеальным местом проживания для пары.

«Барселона» предложила «ПСЖ» обменять Верратти на Неймара

Как известно, «Барселона» уже в течение длительного времени заинтересована в приобретении полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. После нескольких месяцев безуспешных переговоров сине-гранатовые решили предложить парижанам сделку, выгодную для всех. По информации источника, каталонцы готовы обменять 24-летнего итальянца на нападающего Неймара, к которому «ПСЖ» проявлял предметный интерес прошлым летом. Ожидается, что клуб из столицы Франции даст ответ в ближайшее время.

«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга

В пятницу, 26 мая, состоялась встреча представителей «Милана» с агентом нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. На ней обсуждался возможный трансфер футболиста в итальянский клуб. Напомним, что Обамеянг имеет действующий контракт с Дортмундом до середины 2020 года. В этом сезоне футболист провел 32 матча, забив в них 31 гол и отдав две результативные передачи. Всего же с момента перехода в «Боруссию» из «Сент-Этьена» в 2013 году он забил 119 голов.

Семак заявил, что не возглавит «Зенит» и остается в «Уфе» на следующий сезон

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что не намерен покидать башкирский клуб. По словам специалиста, он не претендует на пост наставника «Зенита». Также тренер выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ следует отменить. «На будущий сезон я остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю. Надеемся на одно-два-три качественных усиления. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки. Осознал, что готов работать самостоятельно примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне. Если мы хотим видеть сильный чемпионат, заполнять стадионы и достойно выступать в Европе, лимит нужно отменить», – сказал Семак.

Роналду по своей инициативе заплатил 6 миллионов, чтобы избежать суда за уклонения от налогов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заплатил 6 миллионов евро в качестве компенсации за уклонение от налогов. Несмотря на отсутствие официального уведомления от Министерства финансов Испании, португалец по своей инициативе решил расстаться с внушительной суммой ради разрешения вопроса с обвинением в финансовых махинациях. В случае, если бы дело 32-летнего игрока попало в суд, ему пришлось бы выплатить в общей сложности 16 миллионов. Теперь же, после добровольного «взноса», форвард, по всей вероятности, избежит открытия уголовного дела.

«Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы

«Спартак» предложил новый контракт Таски

Руководство «Спартака» предложило защитнику команды Сердару Таски новый контракт, который будет рассчитан на два года, сообщает fotospor.com. Немецкий футболист готов остаться в столичном клубе, так как в следующем сезоне красно-белые будут участвовать в Лиге чемпионов. Стоит отметить, что его действующий контракт истекает этим летом. Известно, что заинтересованность в 30-летнем игроке ранее проявлял «Трабзонспор». В прошедшем сезоне Таски провел 19 матчей за «Спартак».

Комментарии (5)
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арейская
1495927926
"Амкар", Рахимов? Что-то эта новость не вызывает доверия...
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igormaddog
1495932086
Зенит бы лучше русскоязычного тренера пригласил!!!А то будут на языке жестов общаться!!!
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tank219
1495940169
Семак не возглавит Закат, его никто и не звал.
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Dgad
1495951689
Верратти на Неймара??? Что то не верится,
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