«Зенит» возвращается на «Петровский». «Реал» продаст Бензема из-за Мбаппе. Дайджест событий дня

«Твенте» поздравил «Спартак» с чемпионством

Бывший клуб Квинси Промеса «Твенте» опубликовал поздравление с чемпионством футболисту и «Спартаку». Промес покинул клуб из Энсхеде ради трансфера в Россию летом 2014 года. «Твенте» поздравляет Квинси Промеса и «Спартак» с чемпионским титулом. «Твенте» очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков команды», – говорится в заявлении голландского клуба.

Почему «Спартак» заслужил это чемпионство

«Зенит» планирует пригласить португальского тренера

«Зенит» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы. По информации источника, петербуржцы предлагают 46-летнему специалисту трехлетний контракт. «Зенит» конкурирует за Соузу с дортмундской «Боруссией». Ранее стало известно, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу будет отправлен в отставку по завершении нынешнего сезона.

Кто должен стать новым тренером «Зенита» (если Луческу все-таки уйдет)

«Зенит» не будет играть с «Краснодаром» на «Арене Санкт-Петербург»

«Зенит» проведет последний домашний матч в сезоне-2016/17 против «Краснодара» на стадионе «Петровский». Такое решение было принято из-за проблемы с логистикой, возникших у команды, когда она добиралась на арену «Санкт-Петербург» на предыдущую встречу с «Тереком» (0:1).

Сообщается, что тренерам даже приходилось выходить из автобуса для регулирования движения, затрудненного пробками. Впрочем, главной причиной до сих пор является состояние газона нового стадиона. «Зенит» примет «Краснодар» в рамках 29-го тура РФПЛ в среду, 17 мая.

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Марадона раскритиковал ФИФА за отмену дисквалификации Месси

Диего Марадона выразил недовольство решением ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за нецензурные высказывания в адрес бокового судьи в матче 13-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 с Чили (1:0).

«Я хотел помочь Месси, но с решением ФИФА меня ничего не связывает. Игрока отстраняют на четыре матча, и потом вдруг прощают ему три. ФИФА действовала совершенно непоследовательно, Лео стоило наказать. Говорю это, положа руку на сердце. Я был его тренером в течение года, и он больше походил на мягкого, пушистого мальчика, чем на футболиста», – сказал Марадона в эфире одного из аргентинских радио.

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Адвокат будет работать в сборной Голландии на краткосрочной основе

Технический директор Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Ханс ван Брекелен рассказал о деталях приглашения Дика Адвоката на пост главного тренера национальной команды. По-видимому, долгосрочного контракта с экс-тренером «Зенита» подписано не будет. «Это возвращение краткосрочное, основная цель – попадание в финальную стадию чемпионата мира 2018 года», – цитирует ван Брекелена AFP. Напомним, после пяти туров голландцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице группы А.

Мората заманивают в Китай суперконтрактом

Форвард «Реала» Альваро Мората может получить 35 миллионов евро за пять лет в Китае, если согласится на столь длинный контракт. Название клуба, предлагающего такие условия, не уточняется. Сам Мората намерен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где им интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, в нынешнем сезоне испанской Примеры на счету Мораты 15 голов в 24 матчах.

Сколько получает в «МЮ» Ибрагимович?

Теперь это не секрет. Недельный оклад нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича составляет 376 тысяч фунтов в неделю, и за год швед зарабатывает чуть более 19 миллионов фунтов. Кроме того, в контракте игрока предусмотрен и бонус в размере 2,8 миллионов фунтов при определенном количестве голов. За этот сезон Ибрагимович забил 17 мячей в 28 матчах. Контракт шведского суперфорварда с манкунианцами истекает по завершении нынешнего сезона.

Бензема может лишиться места в «Реале» из-за Мбаппе

Руководство «Реала» задумалось о продаже форварда Карима Бензема. «Сливочные» намерены приобрести нападающего «Монако»​ Килиана Мбаппе, поэтому рассмотрят вопрос о продаже Бензема. Что касается Мбаппе, то француз согласен перейти в «Реал» лишь при условии постоянной игровой практики. Рыночная стоимость Бензема оценивается в 60 миллионов евро.