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  • «Зенит» возвращается на «Петровский». «Реал» продаст Бензема из-за Мбаппе. Дайджест событий дня

«Зенит» возвращается на «Петровский». «Реал» продаст Бензема из-за Мбаппе. Дайджест событий дня

«Твенте» поздравил «Спартак» с чемпионством

Бывший клуб Квинси Промеса «Твенте» опубликовал поздравление с чемпионством футболисту и «Спартаку». Промес покинул клуб из Энсхеде ради трансфера в Россию летом 2014 года. «Твенте» поздравляет Квинси Промеса и «Спартак» с чемпионским титулом. «Твенте» очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков команды», – говорится в заявлении голландского клуба.

Почему «Спартак» заслужил это чемпионство

«Зенит» планирует пригласить португальского тренера

«Зенит» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы. По информации источника, петербуржцы предлагают 46-летнему специалисту трехлетний контракт. «Зенит» конкурирует за Соузу с дортмундской «Боруссией». Ранее стало известно, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу будет отправлен в отставку по завершении нынешнего сезона.

Кто должен стать новым тренером «Зенита» (если Луческу все-таки уйдет)

«Зенит» не будет играть с «Краснодаром» на «Арене Санкт-Петербург»

«Зенит» проведет последний домашний матч в сезоне-2016/17 против «Краснодара» на стадионе «Петровский». Такое решение было принято из-за проблемы с логистикой, возникших у команды, когда она добиралась на арену «Санкт-Петербург» на предыдущую встречу с «Тереком» (0:1).

Сообщается, что тренерам даже приходилось выходить из автобуса для регулирования движения, затрудненного пробками. Впрочем, главной причиной до сих пор является состояние газона нового стадиона. «Зенит» примет «Краснодар» в рамках 29-го тура РФПЛ в среду, 17 мая.

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Марадона раскритиковал ФИФА за отмену дисквалификации Месси

Диего Марадона выразил недовольство решением ФИФА отменить дисквалификацию лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за нецензурные высказывания в адрес бокового судьи в матче 13-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 с Чили (1:0).

«Я хотел помочь Месси, но с решением ФИФА меня ничего не связывает. Игрока отстраняют на четыре матча, и потом вдруг прощают ему три. ФИФА действовала совершенно непоследовательно, Лео стоило наказать. Говорю это, положа руку на сердце. Я был его тренером в течение года, и он больше походил на мягкого, пушистого мальчика, чем на футболиста», – сказал Марадона в эфире одного из аргентинских радио.

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Адвокат будет работать в сборной Голландии на краткосрочной основе

Технический директор Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Ханс ван Брекелен рассказал о деталях приглашения Дика Адвоката на пост главного тренера национальной команды. По-видимому, долгосрочного контракта с экс-тренером «Зенита» подписано не будет. «Это возвращение краткосрочное, основная цель – попадание в финальную стадию чемпионата мира 2018 года», – цитирует ван Брекелена AFP. Напомним, после пяти туров голландцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице группы А.

Мората заманивают в Китай суперконтрактом

Форвард «Реала» Альваро Мората может получить 35 миллионов евро за пять лет в Китае, если согласится на столь длинный контракт. Название клуба, предлагающего такие условия, не уточняется. Сам Мората намерен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где им интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, в нынешнем сезоне испанской Примеры на счету Мораты 15 голов в 24 матчах.

Сколько получает в «МЮ» Ибрагимович?

Теперь это не секрет. Недельный оклад нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича составляет 376 тысяч фунтов в неделю, и за год швед зарабатывает чуть более 19 миллионов фунтов. Кроме того, в контракте игрока предусмотрен и бонус в размере 2,8 миллионов фунтов при определенном количестве голов. За этот сезон Ибрагимович забил 17 мячей в 28 матчах. Контракт шведского суперфорварда с манкунианцами истекает по завершении нынешнего сезона.

Бензема может лишиться места в «Реале» из-за Мбаппе

Руководство «Реала» задумалось о продаже форварда Карима Бензема. «Сливочные» намерены приобрести нападающего «Монако»​ Килиана Мбаппе, поэтому рассмотрят вопрос о продаже Бензема. Что касается Мбаппе, то француз согласен перейти в «Реал» лишь при условии постоянной игровой практики. Рыночная стоимость Бензема оценивается в 60 миллионов евро.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Твенте Спартак Зенит Фиорентина Краснодар Аргентина Нидерланды Реал Манчестер Юнайтед
Комментарии (11)
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батог
1494353338
Блин, кто нибудь из "крутых" в этом государстве разберется с Питерским стадионом ???????? ПОЗОРИЩЕ !!!!
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W/O N
1494354087
Бензему... Серьёзно, бомбардир? Что дальше? «Картины Бренны», «Роман Дюмы» или «Роман Гюги»?
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m40
1494356099
18 лет слишком рано еще, ему бы годик еще в Монако побегать, показать что успех этого сезоне не случаен. А так сколько таких было. Например Рейес. Такие надежды подавал, супер талант из Арсенала в реал пришел. Не пошло у него и после он особо не феерил уже
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tilvan
1494360133
разве 35млн за 5 лет - это суперконтракт?
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ssspartak
1494401367
Из за проблем с логистикой сыграют на Петровском..бла бла бла...впрочем главной проблемой остается состояние газона))) это катастрофа. Стадион за тысячи тонн охулиардов имеет такое паршивое состояние. Это позор, наши зарплаты там, наши пенсии, наши цены на продукты. К зениту как клубу претензий нет. Это уже корупция чистой воды в прямом эфире.
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momwig_
1494401958
Зенит!... Ну вы чего?!!! Дайте Мирче поработать!..
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ufos73
1494403342
Лишить позор арену КК, закрыть нах, пока не сделают норм, а если не успеют к ЧМ, то и ЧМ лишить И сажать давно пора, Матвиенко, Албина и всю ту мишуру...
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vodomut
1494408355
огород имени Мудко!за косяк на Восточном разогнали целую корпорацию,а здесь -тишина,боло есть болото!
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