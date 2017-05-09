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    Месси показал свою гигантскую коллекцию футболок. Есть от игрока «Рубина», но нет от Роналду?


    3
    Голосов: 12
    09.05.2017 16:20
    Аргентинец оборудовал специальное помещение для футболок и показал, как оно выглядит. Очень живописно, но не все фамилии на майках нам хорошо известны.

    Лионель Месси – не из тех футболистов, кто непременно меняется майками после матчей. Он уже давным-давно относится к этому очень спокойно: «Если играет аргентинец, я поменяюсь с ним. Если кто-то еще хочет поменяться – без проблем. Но сам я никогда ни у кого футболку ни прошу. Впрочем, просил однажды, когда хотел поменяться с Зиданом».

    Словом, коллекционер из Месси, по его словам, так себе. Вернее, так было до сегодняшнего дня, пока он не выложил всю эту красоту в социальных сетях. Оказалось, лукавил аргентинец. Его комната – настоящий иконостас для фаната футбола. Хватает нынешних суперзвезд, есть майки и уже давно закончивших карьеру Анри, Недведа и Деку.

    Футболка Dominguez с 10-м номером очень похожа на ту, которую носил Алехандро Домингес в «Рубине». Все совпадает: цвет тот самый, и номер у Чори был 10-й. Пересекались они в 2009 году в Лиге чемпионов. «Барселона» тогда сенсационно проиграла «Рубину» на «Камп Ноу», но казанцы играли в зеленой форме. Вероятно, обмен состоялся на игре в Казани, где «Рубин» выступал в привычных бордовых майках, и оба аргентинца тогда выходили на поле. Интересно, менялся ли Месси с кем-то, когда играл против «Спартака» в 2012-м?

    Бросаются в глаза еще несколько фамилий. Например, кто такой Lanzini с 28-м номером, да еще и рядом с майками самого Месси? Это Мануэль Ланзини, молодой аргентинский талант, выступающий за «Вест Хэм». И хотя на поле друг против друга сыграть им не довелось, обмен произошел в тот момент, когда Ланзини восстанавливался после травмы.

    Еще есть майка марокканца Юсефа Эль-Араби, который узнаваем в большей степени любителями испанского чемпионата и совершенно незнаком остальным. Он отыграл более сотни матчей за «Гранаду», а сейчас выступает в катарской «Лехвии» вместе со словаком Владимиром Вайссом.

    Как грустно отметили в Daily Mail, в коллекции есть даже футболка игрока из Гвинеи, а вот ни один англичанин не представлен.

    Пусть не переживают, майки от Криштиану Роналду здесь тоже, по всей видимости, нет. Как считаете, стоило бы ей вообще быть в этой комнате?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +313

      vek410 15 мая 2017, 15:07

      зачем он с Фабрегасом поменялся, когда он в барсе был ? :D

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 10 мая 2017, 17:59

      У меня была бы специальная баночка с пеплом от такой футболки

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 10 мая 2017, 11:36

      Круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 мая 2017, 10:21

      Чё то мало футболок...я думал будет намного больше)))))

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 10 мая 2017, 07:56

      Молодец! Настоящий музей.
      Интересно только, он их стирает после матчей или как есть вешает))

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 мая 2017, 00:07

      прикольно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 мая 2017, 19:51

      Как я смотрю только клубные футболки весят...а как же сборные...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 мая 2017, 19:48

      Тоже Домингеса приметил)

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 9 мая 2017, 19:03

      Тут дзюбы нет? Странно, а у Артема весит от Месси и Ибры!!! На сборах в Испании купил на рынке

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 мая 2017, 18:19

      а где футболка кокорина ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > 84aivengo 6 мая 2019, 23:33

      Понятно где, у Мамаева.

      0
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