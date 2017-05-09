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  • Месси показал свою гигантскую коллекцию футболок. Есть от игрока «Рубина», но нет от Роналду?

Месси показал свою гигантскую коллекцию футболок. Есть от игрока «Рубина», но нет от Роналду?

Лионель Месси – не из тех футболистов, кто непременно меняется майками после матчей. Он уже давным-давно относится к этому очень спокойно: «Если играет аргентинец, я поменяюсь с ним. Если кто-то еще хочет поменяться – без проблем. Но сам я никогда ни у кого футболку ни прошу. Впрочем, просил однажды, когда хотел поменяться с Зиданом».

Словом, коллекционер из Месси, по его словам, так себе. Вернее, так было до сегодняшнего дня, пока он не выложил всю эту красоту в социальных сетях. Оказалось, лукавил аргентинец. Его комната – настоящий иконостас для фаната футбола. Хватает нынешних суперзвезд, есть майки и уже давно закончивших карьеру Анри, Недведа и Деку.

Футболка Dominguez с 10-м номером очень похожа на ту, которую носил Алехандро Домингес в «Рубине». Все совпадает: цвет тот самый, и номер у Чори был 10-й. Пересекались они в 2009 году в Лиге чемпионов. «Барселона» тогда сенсационно проиграла «Рубину» на «Камп Ноу», но казанцы играли в зеленой форме. Вероятно, обмен состоялся на игре в Казани, где «Рубин» выступал в привычных бордовых майках, и оба аргентинца тогда выходили на поле. Интересно, менялся ли Месси с кем-то, когда играл против «Спартака» в 2012-м?

Бросаются в глаза еще несколько фамилий. Например, кто такой Lanzini с 28-м номером, да еще и рядом с майками самого Месси? Это Мануэль Ланзини, молодой аргентинский талант, выступающий за «Вест Хэм». И хотя на поле друг против друга сыграть им не довелось, обмен произошел в тот момент, когда Ланзини восстанавливался после травмы.

Еще есть майка марокканца Юсефа Эль-Араби, который узнаваем в большей степени любителями испанского чемпионата и совершенно незнаком остальным. Он отыграл более сотни матчей за «Гранаду», а сейчас выступает в катарской «Лехвии» вместе со словаком Владимиром Вайссом.

Как грустно отметили в Daily Mail, в коллекции есть даже футболка игрока из Гвинеи, а вот ни один англичанин не представлен.

Пусть не переживают, майки от Криштиану Роналду здесь тоже, по всей видимости, нет. Как считаете, стоило бы ей вообще быть в этой комнате?

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Испания. Примера Испания Барселона Рубин Вест Хэм Домингес Алехандро Месси Лионель Эль-Араби Юссеф Ланзини Мануэль
Комментарии (13)
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NEON-SM
1494338339
надо уважать соперника, я думаю ещё обменяются
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84aivengo
1494343181
а где футболка кокорина ?
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MaxSpartakM
1494345783
Тут дзюбы нет? Странно, а у Артема весит от Месси и Ибры!!! На сборах в Испании купил на рынке
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алекс88
1494348687
Как я смотрю только клубные футболки весят...а как же сборные...
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СОКОЛ САРАТОВ
1494364075
прикольно
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Danish Dynamite
1494392205
Молодец! Настоящий музей. Интересно только, он их стирает после матчей или как есть вешает))
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ЖОРРО
1494400905
Чё то мало футболок...я думал будет намного больше)))))
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bakha23
1494405410
Круто
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xColaz
1494428370
У меня была бы специальная баночка с пеплом от такой футболки
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vek410
1494850026
зачем он с Фабрегасом поменялся, когда он в барсе был ? :D
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