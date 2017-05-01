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    «Зенит» вернулся на второе место. Луческу отрицает переговоры с «Галатасараем». Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    01.05.2017 21:00
    Срна продлил контракт с «Шахтером». Мостовой изумился ошибке Васина. «Зенит» победил в Томске и вышел на вторую строчку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Мунтари покинул поле во время матча с «Кальяри» из-за расистских выкриков

    Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари ушел с поля во время матча 34-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (0:1) из-за расистских выкриков болельщиков.

    Сообщается, что на 89-й минуте поединка ганский футболист пожаловался арбитру на расистские выкрики с трибун и попросил приостановить игру. Судья в ответ показал желтую карточку хавбеку. После этого Мунтари покинул поле.

    Девушка Марадоны пошла по его стопам, забив гол рукой

    Девушка бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны Росио Олива отметилась первым в своей карьере голом рукой. Это случилось в матче Серии В женского чемпионата Аргентины между командами «Экскурсионистас», цвета которой защищает Олива, и «Камионерос». Она открыла счет в матче, а сама игра завершилась со счетом 3:0.

    Срна продлил контракт с «Шахтером»

    Донецкий «Шахтер» подписал новый контракт с защитником Дарио Срной. Он рассчитан до конца сезона 2017/18.

    Мостовой не понял, что хотел сделать Васин в моменте с голом Глушакова

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ. По его мнению, защитник армейцев Виктор Васин допустил грубую ошибку, не выбив мяч в моменте со вторым пропущенным красно-синими голом.

    – Возвращаясь к ошибке Васина, вы можете сказать, почему Виктор так поступил?

    – Нет, этот вопрос лучше задать ему, хотя, мне кажется, что Васин и сам не ответит. Меня вот удивило то, как он возвращался в борьбу. Виктору сейчас 28 лет, а вставал он с газона, как 40-летний мужчина. Он должен был быстро вскочить, потому что это была очень опасная ситуация. Как так можно?

    «Артема Дзюбу от души с чемпионством «Спартака». Как страна отреагировала на супердерби

    РФПЛ. «Зенит» обыграл «Томь» благодаря голам Шатова и Данни

    В матче 26-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде нанес поражение «Томи».

    После этой победы сине-бело-голубые набрали 52 очка и вышли на второе место в турнирной таблице, опередив ЦСКА.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Томь (Томск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шатов, 35; 0:2 – Данни, 83.

    Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич (Букачев, 46), Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Пугин, Соболев (Салахутдинов, 88).

    Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Гарсия, Жулиано (Мак, 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Шатов (Кержаков, 87), Данни, Дзюба.

    Предупреждения: Соболев, 31 – Кришито, 31; Данни, 84.

    Луческу: «Турецкие СМИ вечно что-то придумывают, и первый, кого сватают в Суперлигу, – это я»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал ложью информацию турецкой прессы о встрече с президентом «Галатасарая».

    «Вы просто не знаете турецкую прессу. Как только заканчивается чемпионат, они сразу же начинают что-то придумывать, а первый, кого туда всегда сватают, – это я. Работая там, я оставил хороший след, и поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне и просят, чтобы я вернулся. Я даже физически не мог бы встретиться с президентом «Галатасарая», потому что все это время был в Санкт-Петербурге», – сказал Луческу.

    Семин: «Урал» в Грозном вообще не играл»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями перед матчем финала Кубка России против «Урала».

    «Каждая команда готовилась по-своему. «Урал» в Грозном вообще не играл. Мы тоже меняли кого-то с «Рубином», многим футболистам не полностью дали сыграть. А как такая подготовка повлияет – покажет только сам матч», – сказал Семин.

    Жулиано обозначил цель «Зенита» на остаток сезона

    Полузащитник «Зенита» Жулиано после победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ заявил, что целью сине-бело-голубых является попадание в Лигу чемпионов.

    «Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели победить и теперь возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырех оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансы на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно – «Спартак» слишком сильно оторвался вперед. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов», – сказал Жулиано.

    Васин, Шатов, Медведев и другие герои и антигерои 26-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер, Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 мая 2017, 09:00

      а так что сказать Лестор тоже чемпионом стал и что из того раз в 10 лет и спартак стреляет

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > giluxa1963 2 мая 2017, 11:22

      И где сейчас Лестер?

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 мая 2017, 08:58

      Цска сам проиграл две грубых ошибки два гола да и футбольный бог был на стороне пищевика забили ли бы на первой минуте и все победа была бы их

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 2 мая 2017, 08:49

      Привет Дзюбе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 2 мая 2017, 08:41

      Васин даже в PES тормозит.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 2 мая 2017, 05:53

      ЦСКА больше бомжей достоин 2 места!!!

      0
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      Рейтинг: +82

      RScat 2 мая 2017, 00:08

      Зенит больше коней достоин 2 места

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 1 мая 2017, 22:27

      Видели пятку Дзюбы?! Это, пожалуй, главное событие матча. Выучил-таки на тренировках... Растет! Поздравления, конечно, что тут скажешь...

      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Тамхар 1 мая 2017, 23:43

      С чемпионством его!

      Е.А.Кафельников.

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