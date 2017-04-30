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  • «Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

«Надо только забить»

«Фавориты? ЦСКА? Да не смешите. Каррера учился у Конте, поэтому чемпионство мы уже не упустим. И дерби выиграем», – говорил один из болельщиков «Спартака» на пути к стадиону. Спартаковцы терялись в красно-синей массе, заполнившей весь район вокруг новенькой арены. Дерби здесь проводилось впервые, а настрой у болельщиков наконец-то выдался футбольный. Так уж получилось, что армейский стадион обычно заполняется чуть больше чем вполовину вместительности. Матч со «Спартаком» – исключение из любых устоявшихся причуд.

Болельщики ЦСКА с добродушным настроением тоже не стеснялись прогнозировать ход матча. «Надо только забить, а дальше попрет. Начнем активно и «Спартак» сядет. Они же сами еще не понимают, что мы стали сильнее. Испугаются и проиграют», – говорили со стороны армейцев.

Прогноз на первые минуты сбылся полностью. Футболисты ЦСКА выиграли почти все единоборства, а Массимо Каррера лишь бессильно разводил руками. Чтобы передать словесную подсказку, ему нужно было дождаться хоть кого-то из игроков. Но «Спартак» со своей половины почти не выбирался, а Каррере оставалось лишь в одиночестве смотреть на пустоту у ворот Акинфеева. Дальше заработал уже спартаковский план.

Чутье Карреры

Массимо Каррера наблюдал за игрой ЦСКА с «Локомотивом» с трибун, но спокойно ушел после четвертого армейского мяча. Тогда стало окончательно понятно, что сегодняшний ЦСКА – команда настроения. У армейцев в матче против «Локомотива» залетало все, поэтому они продолжали радостно нестись вперед. «Спартак» явно ожидал стартовый натиск, который собирался просто перетерпеть.

Впереди у «Спартака» вышел стремительный, но мало забивающий Луис Адриано. В него не верили в «Милане», а теперь намекают, что контракт со «Спартаком» летом еще нужно заслужить. Когда Адриано реализовал первый же возникший у его команды момент, то побежал сразу обниматься с Каррерой. Выполнив задачу, Луис начал второй тайм уже на скамейке, сменившись на Зе Луиша. Первый плюсик в пользу продления пребывания в Москве бразилец заработал.

«Зе Луиш давно не играл, но много тренировался. Чем кормил, что он выглядел как зверь? Спросите у него. Я ему дома не готовлю», – добродушно смеялся Каррера. Сам же Каррера показал себя настоящего в концовке игры, когда наорал на собственных запасных. Спартаковская скамейка тянула время, выбивая на поле второй мяч. Тренер в диком порыве налетел на игроков, чтобы те дали честно доиграть встречу.

Почему «Спартак» сегодня победит ЦСКА. Предматчевый прогноз

Единственный шанс ЦСКА

Это было дерби эмоций. Чудом незабитый момент на первых секундах от ЦСКА, самоотверженная игра Акинфеева и защиты «Спартака» во втором тайме, чумовые забеги Промеса. Болельщики, наблюдая за таким весельем, отжигали на трибунах с помощью файеров и обменивались взаимными оскорблениями. Нервная война началась еще до старта самого матча, а закончилась только с финальным свистком.

Виктор Гончаренко тоже нервничал при каждом неудачно исполненном стандарте или проваленной атаке. Уже с пятой минуты тренер ЦСКА почти не садился на скамейку. Все подсказки Гончаренко в основном летели в сторону Набабкина. После первого тайма терпение лопнуло и на поле вышел Тошич. Тренер ЦСКА пытался добиться компактных перемещений игроков при игре на разных участках поля. Так получилось, что он был ближе Карреры к резервному арбитру, а потому еще и обсуждал с ним спорные ситуации.

Если от левого фланга ЦСКА требовалось не провалиться, то Фернандес на противоположной бровке полностью переигрывал Комбарова. Именно в этой дуэли мог решиться исход матча уже в хозяйскую пользу. В моменте с первым голом Фернандес вывел Комбарова из себя, заставив сфолить на результативный стандарт. До этого вся опасность от ЦСКА тоже шла через правый фланг, но после перерыва «Спартак» перекрыл бразильскому защитнику дыхание. «Считаю, что Зобнин стал играть защитника», – прокомментировал это Виктор Гончаренко. Каррера только подтвердил, что в задачи Зобнина входило сдерживание Фернандеса.

Почему ЦСКА сегодня победит «Спартак». Предматчевый прогноз

Взгляд в будущее

На предматчевой разминке футболисты ЦСКА играли в квадрат. Некоторые из запасных игроков еще стеснялись даже улыбаться, а вот Арон Оланаре каждое касание мяча делал с неохотой. На этом фоне круто смотрелись Чалов и Гордюшенко. Они смеялись и раскованно чувствовали себя рядом с опытными партнерами. Чалов вообще отдавал пасы пятками и вел себя так, будто уже лет пять на виду в большом футболе. Дальше – больше.

«ЦСКА всегда будет первым», – кричал маленький мальчик по дороге на стадион. Он еще ничего не понимает в тактике и вряд ли задумывается над положением команд в турнирной таблице. Но сегодня у него есть мотивация идти на стадион, поддерживать игроков и во что-то верить. Пусть первого места футболистам ЦСКА в этом сезоне уже не видать.

«Спартак» – чемпион. Пока еще не официально, но реально. ЦСКА, будучи действующим победителем турнира, фактически лишается этого звания. «Спартак» пережил свою перестройку, а у армейцев только начинается окончательная смена поколений. Не все из молодых игроков ЦСКА заиграют на высоком уровне. Не все болельщики после второго проигранного в сезоне дерби останутся с командой. Но у этого ЦСКА есть победное будущее, подобное тому, что «Спартак» уже сделал своим настоящим.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Фернандес Марио Зе Луиш Гончаренко Виктор Каррера Массимо
Комментарии (32)
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sochi-2013
1493571607
Гончаренко сильнее, как тренер. Нужен нападающий. Даже с Муссой ЦСКА бы победил.
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Boniel+
1493571786
Всегда знал и говорил на всех углах,что Набабкин,Головин,Васин игроки очень слабые и их уровень ФНЛ,не выше.У Гончаренко незавидная судьба тренера в ЦСКА.Научить грамотно играть в футбол этих людей уже невозможно.Выход один:гнать из команды и забыть как страшный сон.
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Д Альбертини
1493572364
пост чемпионов сдали, пост чемпионов приняли) этот матч просто суперский! больще понравился, чем встреча первого круга!
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Чеба
1493576470
у меня в мае родится сын и спартак станет чемпионом! ЛУЧШИЙ МЕСЯЦ В ЖИЗНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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alp
1493576586
потому что кони - дуры . как и Зенит сейчас
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LIWER RW
1493577408
Всех с красивой победой в дерби!
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turist82
1493577626
Каррера тактически переиграл Гончаренко. Тренер ЦСКА ошибся, решив что Спартак можно обыграть так же как и Локо - кавалерийским наскоком с первых минут. Даже мне понятно что Спартак испытывает сложности с "автобусами", а с теми кто пытается давить - играет уверенно. Ну и по плану матч - сдержали стартовый наскок, а когда кавалерия подустала скакать закусив удила - начали навязывать свою игру. Чистое поражение тренера ЦСКА.
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+50/-50
1493586230
Кони сами себя загнали. 1-й мяч между ног вратарю. Стыдно. Это не уличный футбол. 2-й мяч Вася (конечно Вася!), подарил (отдал, привёз - всё, что угодно) только не выбил, как полагается защитнику. И это уровень защитника сборной! Спартак не сильней ЦСКА, вспомним результат ростовского матча. Но выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок. И, как результат - Спартак на "коне".
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+50/-50
1493586358
Полагаю, можно поздравлять болел Спартака с победой в чемпионате. Дорога на Москву, то-бишь к чемпионству, открыта.
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GeorgeXIII
1493593783
Ура!!!! Спартак!!!
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