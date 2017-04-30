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    Почему ЦСКА сегодня победит «Спартак»


    2.7
    Голосов: 7
    30.04.2017 16:55
    Мысли о чемпионстве, домашняя непобежденность и стиль «Ростова» – «Бомбардир» находит причины, почему «Спартаку» ничего не светит в дерби с ЦСКА.

    (Лиго) чемпионские мысли

    Сейчас «Спартак» чувствует себя абсолютным королем – с «плюс семь» в кармане это позволительно. Но представьте: хороший пинок под зад от ЦСКА в дерби – и уже четыре очка преимущества, томное дыхание где-то сзади, покосившаяся корона. После разгрома в Ростове-на-Дону и натужной победы с «Уралом» это уже не утопия, а вполне реальный сценарий. ЦСКА и ждет его осуществления. А где-то рядом хромой «Зенит», который тоже очень хочет в Лигу чемпионов, чем лишний раз мотивирует армейцев (не деньгами) на публичную порку «Спартака».

    «Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается», – генеральный директор клуба Роман Бабаев оптимизма не теряет. Выход у действующего чемпиона страны только один – побеждать в дерби. Хоть не для защиты титула, так для возможной путевки в Лигу чемпионов и жирной прибавки к бюджету.

    Домашние монстры

    За ЦСКА уверенно говорит статистика. Загибаем пальцы:

    • Армейцы ни разу не проиграли после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Беспроигрышная серия тянется с марта и насчитывает уже восемь матчей.
    • В нынешнем сезоне ЦСКА вместе с «Ростовом» и «Зенитом» ни разу не проиграл в рамках РФПЛ на своем поле – семь побед и пять ничьих.
    • В 10 из 12 последних матчей ЦСКА уходил с поля без пропущенных мячей (по разу в ворота армейцев залетало от «Краснодара» и «Крыльев Советов» – у «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» забить не получилось).
    • В 8 из 10 последних дерби ЦСКА забивал «Спартаку». В шести случаях это приводило к победному исходу.

    Гончаренко против

    Виктор Гончаренко погрузился в российский чемпионат в 2013 году, сменил за это время четыре клуба и мельчайше научился разделывать «Спартак». Его «Урал» и ЦСКА в чемпионате России с красно-белыми не пересекались, зато «Кубань» и «Уфа», которые добивались гостевых побед, такой опыт имеют. Любопытно, но первое в этом сезоне и единственное на «Открытие Арене» поражение «Спартака» прилетело как раз от «Уфы», возглавляемой Гончаренко.

    Тренер ЦСКА знает, как играть с москвичами открыто (веселые 3:3 с «Кубанью») и как отбиваться, ловя соперника в нужный момент (победа 1:0 с «Уфой»). Вариативность действий и статистика полностью за Гончаренко – белорусский специалист ни разу красно-белым не проигрывал.

    «Ростов»-style

    Как дерзко наказать «Спартак», наглядно показал «Ростов. Плотно закрывшись в обороне с первых минут, ростовчане выключили атаку столичного клуба и оглушили ее главный актив – Промеса. В нокдауне карреровцы поплыли и могли вместо трех получить еще пачку голов. У ЦСКА с обороной проблем нет – факт (всего два пропущенных по весне мяча, 0,25 – за игру), поэтому отбойник со схемой с тремя центральными защитниками для шустрого нападения соперника найден. Чему точно не рад Промес, который в дерби с ЦСКА еще ни разу не забивал и не отдавал голевой передачи.

    Хоть и не с такой же скоростью электропоезда, как у «Ростова», но быстро переходить из обороны в атаку ЦСКА умеет – с двумя легкими форвардами (Витиньо и Ионов) и раскрывшимся Головиным это дело и живет. А учитывая тот факт, что во второй части сезона в ворота «Спартака» в среднем залетает по 1,25 мяча, свою порцию пропущенных голов красно-белые получат. ЦСКА, кстати, столько же по весне забивает.

    Характер

    Квинси Промес – безусловный лидер «Спартака» по игре, но не тот, кто выпишет нагоняев ошибающимся (привет, Кутепов) или мотивирует с тройной силой. У ЦСКА такой человек есть, и это Понтус Вернблум. Жесткий швед – олицетворение крепких яиц ЦСКА, которые очень нужны в дерби. Он может без стеснения спорить с ветеранами, орать на молодежь и показывать уснувшей атаке, как нужно забивать. И плевать, что он иностранец, когда от этого есть толк.

    Духовный мотор армейцев никогда не глохнет ни на поле, ни в раздевалке, а в дерби, где нужен тайфун эмоций, его значимость возрастает в несколько раз. В матче с «Локомотивом» швед поберег себя и соперников, не получив лишней желтой карточки и миновав последующей за ней дисквалификации. Значит, в дерби ядерный актив армейцев будет крушить.

    Почему «Спартак» сегодня победит ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 7
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 мая 2017, 20:37

      - в каком-то из своих комментов я делился мыслью о том, что не плохо бы Спартаку сыграть "вторым номером"!), это прослеживалось!, и это принесло успех!, а главное - Массимо "заблудил" Гончаренко неожиданным составом и тактикой на весь матч! Уважаемые оппоненты!, согласитесь, ведь так и случилось!, будем объективны!), а матч был не на жизнь, а на смерть!...Вася Уткин сказал: "дворовая игра".)))...чудак)

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 30 апреля 2017, 22:10

      - всей пишущей братии, всем спортивным обозревателям и комментаторам, бывшим и ныне действующим футболистам и просто болельщикам!, которые не симпатизируют! "Спартаку" - примите успех красно-белых, как объективную реальность!!!...придёт и к вам радость!..., а сегодня Поздравляю Цска с возможностью выйти в основную сетку Лиги Чемпионов 17/18. Всем спасибо!

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 апреля 2017, 20:05

      Так что ЦСКА никогда не победит Спартак нынешним составом.

      2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 30 апреля 2017, 19:34

      Математика не всегда рулит в спорте. Грамотная тактика сработала.Выстояли и наказали. Вот вам и Vidal Sassoon на стадионе с унитазом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      bakha23 30 апреля 2017, 18:04

      будет нечья

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 30 апреля 2017, 17:14

      Победы ЦСКА! Красно-синий самый сильный!

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 30 апреля 2017, 14:09

      цска победит Спартак?БАЛАЛАЙКУ!!!

      1
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      Рейтинг: +18

      никo 30 апреля 2017, 14:09

      АРМИЯ порвите поросят на Шашлыки!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > никo 30 апреля 2017, 17:31

      Самые хорошие шашлыки получаются в Ростове!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +18

      никo > minaev23 30 апреля 2017, 18:08

      Ха-Ха-Ха хорошо сказал..

      0
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      ...
      Рейтинг: +677

      vodomut > никo 1 мая 2017, 06:43

      ну что?из конины шашлык получился!жри не подавись!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 30 апреля 2017, 13:54

      В первом круге оборвали коням подковы...сегодня надо клеймо поставить )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 30 апреля 2017, 13:24

      "Ты можешь называть нас конями, да мы кони! Ломаем врагов на любом стадионе,
      В вагоне, в любом районе, на вокзальном перроне, в погоне за победой, мы в погоне за своей судьбой.
      Армейцы идут в бой, чтобы победить любой ценой, и не важно, кто ты такой, сколько быков с тобой.
      Зига - Зага Ой, слышишь выкрик за спиной - перед тобой стоит армия фанатов ЦСКА"(с)

      7
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      Рейтинг: +677

      vodomut > DUMOH 30 апреля 2017, 14:10

      таких как ты в ноздрю делают!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > vodomut 30 апреля 2017, 14:20

      Какая смешная букашка))

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