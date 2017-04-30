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Почему ЦСКА сегодня победит «Спартак»

(Лиго) чемпионские мысли

Сейчас «Спартак» чувствует себя абсолютным королем – с «плюс семь» в кармане это позволительно. Но представьте: хороший пинок под зад от ЦСКА в дерби – и уже четыре очка преимущества, томное дыхание где-то сзади, покосившаяся корона. После разгрома в Ростове-на-Дону и натужной победы с «Уралом» это уже не утопия, а вполне реальный сценарий. ЦСКА и ждет его осуществления. А где-то рядом хромой «Зенит», который тоже очень хочет в Лигу чемпионов, чем лишний раз мотивирует армейцев (не деньгами) на публичную порку «Спартака».

«Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается», – генеральный директор клуба Роман Бабаев оптимизма не теряет. Выход у действующего чемпиона страны только один – побеждать в дерби. Хоть не для защиты титула, так для возможной путевки в Лигу чемпионов и жирной прибавки к бюджету.

Домашние монстры

За ЦСКА уверенно говорит статистика. Загибаем пальцы:

  • Армейцы ни разу не проиграли после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Беспроигрышная серия тянется с марта и насчитывает уже восемь матчей.
  • В нынешнем сезоне ЦСКА вместе с «Ростовом» и «Зенитом» ни разу не проиграл в рамках РФПЛ на своем поле – семь побед и пять ничьих.
  • В 10 из 12 последних матчей ЦСКА уходил с поля без пропущенных мячей (по разу в ворота армейцев залетало от «Краснодара» и «Крыльев Советов» – у «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» забить не получилось).
  • В 8 из 10 последних дерби ЦСКА забивал «Спартаку». В шести случаях это приводило к победному исходу.

Гончаренко против

Виктор Гончаренко погрузился в российский чемпионат в 2013 году, сменил за это время четыре клуба и мельчайше научился разделывать «Спартак». Его «Урал» и ЦСКА в чемпионате России с красно-белыми не пересекались, зато «Кубань» и «Уфа», которые добивались гостевых побед, такой опыт имеют. Любопытно, но первое в этом сезоне и единственное на «Открытие Арене» поражение «Спартака» прилетело как раз от «Уфы», возглавляемой Гончаренко.

Тренер ЦСКА знает, как играть с москвичами открыто (веселые 3:3 с «Кубанью») и как отбиваться, ловя соперника в нужный момент (победа 1:0 с «Уфой»). Вариативность действий и статистика полностью за Гончаренко – белорусский специалист ни разу красно-белым не проигрывал.

«Ростов»-style

Как дерзко наказать «Спартак», наглядно показал «Ростов. Плотно закрывшись в обороне с первых минут, ростовчане выключили атаку столичного клуба и оглушили ее главный актив – Промеса. В нокдауне карреровцы поплыли и могли вместо трех получить еще пачку голов. У ЦСКА с обороной проблем нет – факт (всего два пропущенных по весне мяча, 0,25 – за игру), поэтому отбойник со схемой с тремя центральными защитниками для шустрого нападения соперника найден. Чему точно не рад Промес, который в дерби с ЦСКА еще ни разу не забивал и не отдавал голевой передачи.

Хоть и не с такой же скоростью электропоезда, как у «Ростова», но быстро переходить из обороны в атаку ЦСКА умеет – с двумя легкими форвардами (Витиньо и Ионов) и раскрывшимся Головиным это дело и живет. А учитывая тот факт, что во второй части сезона в ворота «Спартака» в среднем залетает по 1,25 мяча, свою порцию пропущенных голов красно-белые получат. ЦСКА, кстати, столько же по весне забивает.

Характер

Квинси Промес – безусловный лидер «Спартака» по игре, но не тот, кто выпишет нагоняев ошибающимся (привет, Кутепов) или мотивирует с тройной силой. У ЦСКА такой человек есть, и это Понтус Вернблум. Жесткий швед – олицетворение крепких яиц ЦСКА, которые очень нужны в дерби. Он может без стеснения спорить с ветеранами, орать на молодежь и показывать уснувшей атаке, как нужно забивать. И плевать, что он иностранец, когда от этого есть толк.

Духовный мотор армейцев никогда не глохнет ни на поле, ни в раздевалке, а в дерби, где нужен тайфун эмоций, его значимость возрастает в несколько раз. В матче с «Локомотивом» швед поберег себя и соперников, не получив лишней желтой карточки и миновав последующей за ней дисквалификации. Значит, в дерби ядерный актив армейцев будет крушить.

Почему «Спартак» сегодня победит ЦСКА

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Вернблум Понтус Гончаренко Виктор Бабаев Роман
Комментарии (28)
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Бриг
1493546970
ЦСКА пора проиграть по теории вероятности
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Nesterenko
1493547003
Спартак победит сегодня! Вперед красно-белые!
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Krossmen73
1493547628
Как всегда автор пытается заняться извечно любимой российской забавой---делить шкуру не убитого медведя.Игра всё покажет.ЦСКА безусловно добротная команда.После ухода Слуцкого команда приобрела второе дыхание,заиграла весело и интересно.Но и Спартак после последних не совсем удачных игр думаю сумеет найти мотивацию насыпать перчику армейцам под хвост)))))Так что мяч круглый,поле ровное,а удача в руках каждой из команд!
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Cant Stop
1493547831
ЦСКА чемпион 2017!
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DUMOH
1493547879
"Ты можешь называть нас конями, да мы кони! Ломаем врагов на любом стадионе, В вагоне, в любом районе, на вокзальном перроне, в погоне за победой, мы в погоне за своей судьбой. Армейцы идут в бой, чтобы победить любой ценой, и не важно, кто ты такой, сколько быков с тобой. Зига - Зага Ой, слышишь выкрик за спиной - перед тобой стоит армия фанатов ЦСКА"(с)
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turist82
1493549656
В первом круге оборвали коням подковы...сегодня надо клеймо поставить )
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никo
1493550555
АРМИЯ порвите поросят на Шашлыки!!
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vodomut
1493550566
цска победит Спартак?БАЛАЛАЙКУ!!!
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Alex Flash
1493570081
Математика не всегда рулит в спорте. Грамотная тактика сработала.Выстояли и наказали. Вот вам и Vidal Sassoon на стадионе с унитазом
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кеша_КБ
1493579410
- всей пишущей братии, всем спортивным обозревателям и комментаторам, бывшим и ныне действующим футболистам и просто болельщикам!, которые не симпатизируют! "Спартаку" - примите успех красно-белых, как объективную реальность!!!...придёт и к вам радость!..., а сегодня Поздравляю Цска с возможностью выйти в основную сетку Лиги Чемпионов 17/18. Всем спасибо!
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