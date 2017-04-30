Почему ЦСКА сегодня победит «Спартак»

(Лиго) чемпионские мысли

Сейчас «Спартак» чувствует себя абсолютным королем – с «плюс семь» в кармане это позволительно. Но представьте: хороший пинок под зад от ЦСКА в дерби – и уже четыре очка преимущества, томное дыхание где-то сзади, покосившаяся корона. После разгрома в Ростове-на-Дону и натужной победы с «Уралом» это уже не утопия, а вполне реальный сценарий. ЦСКА и ждет его осуществления. А где-то рядом хромой «Зенит», который тоже очень хочет в Лигу чемпионов, чем лишний раз мотивирует армейцев (не деньгами) на публичную порку «Спартака».

«Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается», – генеральный директор клуба Роман Бабаев оптимизма не теряет. Выход у действующего чемпиона страны только один – побеждать в дерби. Хоть не для защиты титула, так для возможной путевки в Лигу чемпионов и жирной прибавки к бюджету.

Домашние монстры

За ЦСКА уверенно говорит статистика. Загибаем пальцы:

Армейцы ни разу не проиграли после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Беспроигрышная серия тянется с марта и насчитывает уже восемь матчей.

В нынешнем сезоне ЦСКА вместе с «Ростовом» и «Зенитом» ни разу не проиграл в рамках РФПЛ на своем поле – семь побед и пять ничьих.

В 10 из 12 последних матчей ЦСКА уходил с поля без пропущенных мячей (по разу в ворота армейцев залетало от «Краснодара» и «Крыльев Советов» – у «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» забить не получилось).

В 8 из 10 последних дерби ЦСКА забивал «Спартаку». В шести случаях это приводило к победному исходу.

Гончаренко против

Виктор Гончаренко погрузился в российский чемпионат в 2013 году, сменил за это время четыре клуба и мельчайше научился разделывать «Спартак». Его «Урал» и ЦСКА в чемпионате России с красно-белыми не пересекались, зато «Кубань» и «Уфа», которые добивались гостевых побед, такой опыт имеют. Любопытно, но первое в этом сезоне и единственное на «Открытие Арене» поражение «Спартака» прилетело как раз от «Уфы», возглавляемой Гончаренко.

Тренер ЦСКА знает, как играть с москвичами открыто (веселые 3:3 с «Кубанью») и как отбиваться, ловя соперника в нужный момент (победа 1:0 с «Уфой»). Вариативность действий и статистика полностью за Гончаренко – белорусский специалист ни разу красно-белым не проигрывал.

«Ростов»-style

Как дерзко наказать «Спартак», наглядно показал «Ростов. Плотно закрывшись в обороне с первых минут, ростовчане выключили атаку столичного клуба и оглушили ее главный актив – Промеса. В нокдауне карреровцы поплыли и могли вместо трех получить еще пачку голов. У ЦСКА с обороной проблем нет – факт (всего два пропущенных по весне мяча, 0,25 – за игру), поэтому отбойник со схемой с тремя центральными защитниками для шустрого нападения соперника найден. Чему точно не рад Промес, который в дерби с ЦСКА еще ни разу не забивал и не отдавал голевой передачи.

Хоть и не с такой же скоростью электропоезда, как у «Ростова», но быстро переходить из обороны в атаку ЦСКА умеет – с двумя легкими форвардами (Витиньо и Ионов) и раскрывшимся Головиным это дело и живет. А учитывая тот факт, что во второй части сезона в ворота «Спартака» в среднем залетает по 1,25 мяча, свою порцию пропущенных голов красно-белые получат. ЦСКА, кстати, столько же по весне забивает.

Характер

Квинси Промес – безусловный лидер «Спартака» по игре, но не тот, кто выпишет нагоняев ошибающимся (привет, Кутепов) или мотивирует с тройной силой. У ЦСКА такой человек есть, и это Понтус Вернблум. Жесткий швед – олицетворение крепких яиц ЦСКА, которые очень нужны в дерби. Он может без стеснения спорить с ветеранами, орать на молодежь и показывать уснувшей атаке, как нужно забивать. И плевать, что он иностранец, когда от этого есть толк.

Духовный мотор армейцев никогда не глохнет ни на поле, ни в раздевалке, а в дерби, где нужен тайфун эмоций, его значимость возрастает в несколько раз. В матче с «Локомотивом» швед поберег себя и соперников, не получив лишней желтой карточки и миновав последующей за ней дисквалификации. Значит, в дерби ядерный актив армейцев будет крушить.

Почему «Спартак» сегодня победит ЦСКА