Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Коста и Витсель могут стать одноклубниками. «Зенит» потренировался на «Крестовском». Дайджест событий дня

Коста и Витсель могут стать одноклубниками. «Зенит» потренировался на «Крестовском». Дайджест событий дня

Клуб Витселя предложил нападающему «Челси» Косте контракт на 40 миллионов в год

Нападающий «Челси» Диего Коста имеет предложение из Китая. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает английскому клубу за трансфер форварда 107 миллионов евро. Самому футболисту предложен контракт на 40 миллионов евро в год. Если переход состоится, испанец станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. На данный момент таким игроком является нападающий другого китайского клуба «Шанхай Шэнхуа» Карлос Тевес, чей оклад составляет 37,5 миллионов евро в год.

«Тоттенхэм» нацелился на покупку нападающего «Баварии» Дугласа Косты

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста ближайшим летом может покинуть клуб. В услугах форварда заинтересован «Тоттенхэм». Сообщается, что главный тренер лондонского клуба Маурисио Покеттино намерен укрепить атакующую линию команду. Немцы намерены получить от продажи бразильца 25-30 миллионов евро. Сам футболист не против переезда в Англию. В текущем сезоне Бундеслиги на счету Косты 21 матч, четыре гола и шесть голевых передач.

Пике: «Камп Ноу» аплодирует команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. А кто-то привык слышать свист»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0) сравнил болельщиков каталонцев и «Реала», которые освистывали нападающего Криштиану Роналду. Напомним, каталонцы выбыли из турнира после поражения по сумме двух матчей от итальянского клуба со счетом 0:3. «Посмотрите, как на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию», – написал футболист в своем аккаунте в Twitter. «Барселоне» 23 апреля предстоит встретиться с «Реалом» в рамках 33-го тура Примеры.

Павлюченко: «Кто со мной подпишет контракт на два-три года?»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал появившуюся недавно информацию о скором продлении контракта с клубом еще на год. Напомним, что за Екатеринбург он играет с лета 2016 года. «Мы разговаривали с президентом «Урала», но он сказал, что вернемся к этой теме ближе к концу чемпионата. Он спрашивал, и я ему сказал, что хотел бы подписать контракт и играть в команде. Будет ли это контракт до лета 2018 года? Мне уже не 25 лет, а 35, поэтому кто со мной подпишет на два-три года?» – заявил Павлюченко.

Каталонский стрит-арт-художник нарисовал целующихся Месси и Роналду

В районе проспекта Грасиа в Барселоне появился рисунок целующихся Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Уличный художник Tvboy назвал работу «любовь слепа». Инсталляция является аллюзией на картину англичанина Бэнкси под названием «целующиеся констебли», нарисованную в Брайтоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Раньери заявил о готовности приступить к работе в новом клубе

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил о готовности приступить к работе в новом клубе. По словам специалиста, он готов возглавить клуб английской Премьер-лиги. «Готов ли я вернуться к тренерской работе? Готов. Возглавить клуб АПЛ? Почему нет? Я все-таки европейский тренер. Главное, чтобы был хороший проект, а я готов трудиться, где бы он ни был», – заявил Раньери. Итальянец возглавлял «Лестер» с 2015 по 2017 года, приведя команду к победе в чемпионате Англии.

Игроки «Андерлехта» тренировались в парке Манчестера перед матчем Лиги Европы

В 22:05 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Днем футболисты бельгийского клуба провели разминку в городском парке. В тренировочной форме и кроссовках подопечные Рене Вайлера выполнили упражнения с мячом. Встреча в Брюсселе завершилась со счетом 1:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Зенит» провел первую тренировку на стадионе «Крестовский»

Футболисты «Зенита» в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Урала» провели тренировку на стадионе «Зенит-Арена». Занятие длилось около 20-ти минут и включало в себя разминку и работу с мячами. Заключительная часть тренировок коллектив провел в тренировочном центре. Матч «Зенит» – «Урал» станет первым для нового стадиона. Встреча состоится 22 апреля и начнется в 14:00 по московскому времени.

Смолов, Промес и еще пять игроков РФПЛ, которые зажгут в Европе

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил Шевченко
1492708279
30 лямов за Дугласа Косту это очень мало,думаю там будет очень много претендентов....
Ответить
mihail1980
1492711948
скоро все будут в китае
Ответить
Серый ВБ
1492712737
Надеюсь Диего Коста не уедет в Китай.
Ответить
sega77+
1492749672
жду матча на крестовском
Ответить
Sedoi_Goblin
1493491921
Уважаю и Месси,и Роналду... Но глядя на картинку вспомнилась бабушка провинциального актёра:"Так вы что же -п*дорасы,да?"
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
1
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+