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  • Теракт в Питере, новый лимит в РФПЛ, провал Мусы в Англии. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Теракт в Питере, новый лимит в РФПЛ, провал Мусы в Англии. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Неделя началась с жуткой новости: в питерском метро произошел теракт. Единственные возможные слова в тот день − соболезнования. Поэтому мы просто собрали реакции футбольного сообщества, которое сплотилось в едином настроении независимо от клуба и национальности.

«Цена неадекватная». В России не покажут чемпионат мира?

Мы привыкли к разным новостям о русском футболе, но он все равно нас постоянно чем-нибудь удивляет. Вот новый сюр: российское телевидение может не показать российским зрителям чемпионат мира в России. В ситуации разобрался Александр Плеханов.

Потолок зарплат, флешмоб и женщины. Как превратить футбол в национальную индустрию

Мы продолжаем большой спецпроект о футболе Америки совместно с сервисом «Бандеролька», и на прошедшей неделе в нем вышел очень важный материал. Соккер в США уже давно стал мощной развлекательной и социальной индустрией, и об этом надо говорить. Потому что там создано очень много интересных и работающих кейсов, которые полезно изучить некоторым другим чемпионатам.

Как клубы РФПЛ будут выглядеть с новым лимитом «10+15»

Из РФС всю неделю фоном анонсировали возможные реформы. Наиболее значимая − новый лимит, в котором ограничение накладывается не на состав в поле, а на сезонную заявку команды. Михаил Морозов взял все клубы чемпионата и прикинул, как бы они выглядели по этой схеме сейчас. Спойлер: жизнь упростилась бы только у нескольких клубов.

«Он резко сменил окружение после чемпионата России». Как Ахмед Муса проваливается в Англии

Соседи вызвали полицию, потому что услышали женские крики и решили, что Ахмед избивает свою жену. Это новость − самое обсуждаемое, что случилось с Мусой за этот сезон в Англии. Любимый форвард Леонида Слуцкого уехал из ЦСКА за славой и развитием, а попал на лавку и в затяжной кризис. Никита Щербаков − с грустной историей не чужого нам форварда.

«Если круглосуточно думать о футболе, можно сойти с ума». Кто сейчас разрывает чемпионат Голландии

Николай Йоргенсен − новая звезда чемпионата Голландии (значит, скоро и всей Европы). Много пасует, очень много забивает и тащит «Фейеноорд» к историческому чемпионству. Денис Беневольский изучил его биографию и увидел, что этот парень совсем не помешан на работе, а в юности вообще постоянно хулиганил и не блистал.

Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

8 апреля по стране прошла акция «Тотальный диктант». «Бомбардир» устроил свою версию проверки на грамотность, вставив в предложения из реального диктанта футбольную тематику.

«Самая большая ошибка новичков − ставить на любимую команду». Секреты успеха лучшего прогнозиста «Бомбардира»

Сергей Рауш живет в Нижневартовске, болеет за «Локомотив» и коллекционирует монеты разных стран. А еще он лучше всех на нашем сайте делает прогнозы. Сергей выиграл оба сезона Конкурса прогнозов «Бомбардира» в 2017 году, а мы взяли у него чемпионское интервью, куда вместилось много полезных советов.

Чтобы получить свою порцию славы и разные ценные призы, просто кликнете на баннер с Пирло прямо под этим абзацем. Удачи!

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Лестер Фейеноорд Йоргенсен Николай Муса Ахмед
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