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    Как клубы РФПЛ будут выглядеть с новым лимитом «10+15»


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    Голосов: 13
    06.04.2017 19:25
    Новый лимит на легионеров примут уже через полтора года. «Бомбардир» прикидывает, как бы выглядели составы клубов РФПЛ при нем уже сейчас.

    «Спартак»

    Количество легионеров в заявке РФПЛ: 14

    Кардинально для «Спартака» ничего бы не поменялось. Справа в обороне Маурисио вряд ли бы играл регулярно, Комбарову слева альтернативы нет, а Кутепов (с оговорками) и Зобнин (безоговорочно) – выдают очень приличный сезон. При желании можно выстроить оборону из Боккетти, Таски и Маурисио, включить в состав Попова и Мельгарехо, только эффективности такой выбор не добавит. В нынешнем сезоне именно тот подбор футболистов, что указан на схеме, добивается мощного результата.

    «Зенит»

    Количество легионеров в заявке: 14

    В отличие от «Спартака», «Зенит» почти наверняка разместил бы и больше легионеров в стартовом составе. Последние два матча Мирча Луческу справляется Юсуповым в опорной зоне ради того чтобы и в защите был почти оптимальный вариант, и Эрнани начал привыкать к чемпионату, и в атаке были сосредоточены лучшие силы. Впрочем, вариантов у тренера много, а в запасе своей очереди ждут Молло и Мак, да и Джорджевич, забивавший в начале сезона, тоже хочет играть.

    «Терек»

    Количество легионеров в заявке: 11

    Пожалуй, в таком сочетании состав «Терека» смотрится поярче, причем того же Грозава можно заменить Беришей, а если что случится с Балаем – выпускайте Мбенге (против «Спартака», конечно же). Кузяев и Митришев, которые сейчас выходят регулярно, являются далеко не ключевыми игроками «Терека»: первый в опорной зоне неплох, но не более того, второй в атаке малоэффективен. Как раз с атакой сейчас у грозненцев жуткие проблемы.

    «Локомотив»

    Количество легионеров в заявке: 11

    Юрий Семин всегда любил работать с легионерами, а под его новую схему с пятью защитниками с удовольствием бы выстроил вот такую интересную команду. Что фактически он и сделал во вчерашнем кубковом полуфинале, где нет лимита (Маргасов и Михалик были вместо Чорлуки и В.Денисова). Несмотря на слабые результаты в лиге, у «Локо» всегда был приличный запас, в котором оказался и Майкон. Есть еще Шкулетич. В общем, Семин бы с лимитом «10+15» уже сейчас неплохо развернулся.

    «Урал»

    Количество легионеров в заявке: 11

    «Уралу» нынешний лимит особо не мешает: Чантурия травмирован, Манучарян готов играть пока лишь на замене, тем более, так здорово стартовал Ильин, Табидзе больше на перспективу, а сербы Панков и Динга, как и Бугуи, еще не очень-то соответствуют уровню РФПЛ. Остальные пятеро легионеров «Урала» преспокойно играют себе в основном составе, и вряд ли кто-либо их оттуда сдвинет.

    «Оренбург»

    Количество легионеров в заявке: 11

    Роберт Евдокимов пока вполне справляется. Забившего красивый гол «Спартаку» Поповича он мог бы поставить и в старт – там как раз было место еще для одного легионера. Центральный защитник Жунич сидел на лавке и до прихода белоруса Сивакова, а Бордачева в основу не пускает Полуяхтов – уж очень он неплох в нынешнем сезоне. Найдется тут место и Нехайчику – лишь бы выздоровел скорее.

    «Крылья Советов»

    Количество легионеров в заявке: 11

    «Крылья Советов» в своем оптимальном составе, по большому счету, вполне справляются и с нынешним лимитом. Конечно, пользу команде могут принести Громов, Бато и Бруно, но на их местах сейчас как раз играют легионеры. Возможно, Вадим Скрипченко хотел бы поставить того же Бато на место центрдефа, скажем, вместо Гаджибекова, но тогда позицию опорника в угоду нынешнему лимиту может закрыть Башкиров. Словом, варианты у Самары есть, и вряд ли лимит можно назвать для клуба большой проблемой.

    «Краснодар»

    Количество легионеров в заявке: 10

    Игорю Шалимову новый лимит уже сейчас точно бы помог, тем более что на скамейке остаются весьма качественные футболисты – те же Вандерсон и Лаборде, которыми можно было бы заменить россиян по ходу матча. Мартыновича Шалимову понравилось ставить справа в обороне – еще один вариант. Окриашвили, забивший победный супергол «Зениту» – тоже легионер. Хотя в приведенном нами варианте игроки неплохо умещаются и при нынешней схеме.

    «Амкар»

    Количество легионеров в заявке: 10

    Пожалуй, Гаджи Гаджиеву новый вариант лимита пришелся бы по душе, тем более что в своей карьере он уже работал со множеством легионеров. Но сейчас пермяки вполне обходятся своими силами, выпуская по 6-7 россиян в составе. Баланович и Йовичич когда-то в «Амкаре» играли с первых минут, а сейчас выходят реже, засел уже в запас и Бодул, Анене не всегда появляется в старте. В общем, для «Амкара» обновленный лимит большим облегчением не станет.

    «Рубин»

    Количество легионеров в заявке: 10

    Хавьер Грасия тут бы развернулся. С одной оговоркой, если б зазвездившие ребята Сонг и Лестьенн держали бы себя в форме. В предыдущих матчах нового года никакой проблемы лимита перед испанцем даже не стояло. По разным причинам – от травм до вышеупомянутых проблем с мотивацией. Схема «10+15» с учетом серьезного отношения к делу абсолютно всего состава Грасии бы точно пригодилась. Сейчас же о ней нечего и думать.

    ЦСКА

    Количество легионеров в заявке: 9

    У армейцев точно никаких проблем нет при нынешней системе. Легионеров всего девять, а безоговорочное место в составе имеют лишь Вернблум, Тошич, да с недавних пор Витиньо. Натхо и Миланов – игроки подмены, Оланаре, возможно, будет встроен, потому мы и включили его в схему. С сербом Станисавлевичем и латышом Оскаром мало кто знаком, а Романа Еременко по понятным причинам оставляем за скобками. Словом, ЦСКА вполне справляется российскими игроками.

    «Ростов»

    Количество легионеров в заявке: 9

    Наигранный Курбаном Бердыевым основной состав как раз хорошо заточен под нынешний лимит. Оставшаяся тройка легионеров – это черногорский защитник Симич, который вполне может выйти вместо одного из иностранцев в центральной зоне, румын Препелицэ, который вряд ли претендует на роль игрока стартового состава, а также сербский украинец Девич – четвертый по списку нападающий «Ростова». Возможно, Бердыеву хотелось бы приобрести еще одного хорошего иностранного защитника, да мощного креативщика в центр поля. Вот в этом случае новый лимит как раз был бы полезен.

    «Уфа»

    Количество легионеров в заявке: 8

    У Сергея Семака проблемы лимита нет. В нашей схеме – ровно половина от общего числа иностранцев. Остались Патрашко и Филин – точно не игроки старта, словенец Йокич, сыгравший в РФПЛ всего 38 минут, да полузащитник Ванек, которого Семак вполне мог бы регулярно ставить в основу, если бы очень захотел.

    «Арсенал»

    Количество легионеров в заявке: 8

    Туляки провели очень серьезную работу во время зимнего перерыва, и теперь у них фактически новая команда, что сказывается и на результате. Что касается нынешнего лимита, то в него «Арсенал» сейчас как раз и вписывается, поскольку оставшиеся два иностранца – это защитники Григалава и Вергара, которых едва ли так необходимо ставить вместо Беляева и тем более Комбарова. В общем, мучиться Сергею Кирьякову не приходится.

    «Анжи»

    Количество легионеров в заявке: 7

    В Махачкале очередная смена курса с последующей ставкой на молодежь, так что и тут проблемы лимита нет. Даже если бы Александр Григорян поставил всю семерку – в его пользу это бы точно не сыграло. Будковский уже не имеет безоговорочного места в основе, Форбс ничем не сильнее тех, кто играет сейчас, а украинцы Белый и Щербак шансов не получали. Еще один иностранец – бразилец Шандао – хоть и числится в заявке, но клуб, вроде как, покинул.

    «Томь»

    Количество легионеров в заявке: 1

    Здесь комментарии излишни – все и так знают, что зимой произошло с «Томью». Единственного легионера зовут Анте Пульич, и он едва ли будет продолжать выступления в Томске. Вообще, до роспуска игроков лимит еще мешался: Враньеш, Пульич, Бикфалви, Бордачев, Яблонски, Дроппа и Ковальчук были вправе претендовать на место в основном составе. Впрочем, этот вопрос выбора остался в прошлом году.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 13 апреля 2017, 10:09

      Лимит уберут но стремится в стартовый состав мало кто будет с такими высокими зарплатами. Зачем мне бегать ноги бить когда я и на скамейке запасных миллионами ворочаю.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 апреля 2017, 21:20

      типа что-то делают, надо вкладывать в исходы, а не ограничивать

      0
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      Рейтинг: +13

      Spectr34 7 апреля 2017, 08:53

      К чертям лимит!!!!

      1
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      Рейтинг: +10

      ProLOKO 7 апреля 2017, 07:54

      Как введут там и будем обсуждать. А сейчас это очередные пустые разговоры.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 апреля 2017, 19:03

      бред.. у Зенита моментом бы не стало в основе Дзюбы и Кокорина...

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 апреля 2017, 16:32

      Отменить лимит ...но с условием требований к легионерам ... например обязательно игрок сборной своей страны... и сыграл там не менее 10 матчей... возраст не старше 28 лет ..и т.д...

      -2
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 6 апреля 2017, 16:00

      отменить лимит нужно

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 15:42

      самое смешное при нынешнем лимите на кой Спартаку и Зениту столько легионеров по 14 если играть могут 6 ну понятно могут быть травмы но не у всех же сразу тоесть бабки тратить на их контракты есть ну не бред ли это!? какой смысл покупать скажем пачку легионеров за 10-15 лямов а потом платить им бабки а они все равно не играют так не лучше купить двоих троих за 30-40 но стоящих которые действительно будут приносить пользу ведь как известно количество не переходит в качество и все это как в кино бизнес по русски

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 6 апреля 2017, 15:27

      убрать надо лимит и наши поймут что от них толку нет

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 6 апреля 2017, 14:45

      и что толку то?

      0
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