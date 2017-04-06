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Как клубы РФПЛ будут выглядеть с новым лимитом «10+15»

«Спартак»

Количество легионеров в заявке РФПЛ: 14

Кардинально для «Спартака» ничего бы не поменялось. Справа в обороне Маурисио вряд ли бы играл регулярно, Комбарову слева альтернативы нет, а Кутепов (с оговорками) и Зобнин (безоговорочно) – выдают очень приличный сезон. При желании можно выстроить оборону из Боккетти, Таски и Маурисио, включить в состав Попова и Мельгарехо, только эффективности такой выбор не добавит. В нынешнем сезоне именно тот подбор футболистов, что указан на схеме, добивается мощного результата.

«Зенит»

Количество легионеров в заявке: 14

В отличие от «Спартака», «Зенит» почти наверняка разместил бы и больше легионеров в стартовом составе. Последние два матча Мирча Луческу справляется Юсуповым в опорной зоне ради того чтобы и в защите был почти оптимальный вариант, и Эрнани начал привыкать к чемпионату, и в атаке были сосредоточены лучшие силы. Впрочем, вариантов у тренера много, а в запасе своей очереди ждут Молло и Мак, да и Джорджевич, забивавший в начале сезона, тоже хочет играть.

«Терек»

Количество легионеров в заявке: 11

Пожалуй, в таком сочетании состав «Терека» смотрится поярче, причем того же Грозава можно заменить Беришей, а если что случится с Балаем – выпускайте Мбенге (против «Спартака», конечно же). Кузяев и Митришев, которые сейчас выходят регулярно, являются далеко не ключевыми игроками «Терека»: первый в опорной зоне неплох, но не более того, второй в атаке малоэффективен. Как раз с атакой сейчас у грозненцев жуткие проблемы.

«Локомотив»

Количество легионеров в заявке: 11

Юрий Семин всегда любил работать с легионерами, а под его новую схему с пятью защитниками с удовольствием бы выстроил вот такую интересную команду. Что фактически он и сделал во вчерашнем кубковом полуфинале, где нет лимита (Маргасов и Михалик были вместо Чорлуки и В.Денисова). Несмотря на слабые результаты в лиге, у «Локо» всегда был приличный запас, в котором оказался и Майкон. Есть еще Шкулетич. В общем, Семин бы с лимитом «10+15» уже сейчас неплохо развернулся.

«Урал»

Количество легионеров в заявке: 11

«Уралу» нынешний лимит особо не мешает: Чантурия травмирован, Манучарян готов играть пока лишь на замене, тем более, так здорово стартовал Ильин, Табидзе больше на перспективу, а сербы Панков и Динга, как и Бугуи, еще не очень-то соответствуют уровню РФПЛ. Остальные пятеро легионеров «Урала» преспокойно играют себе в основном составе, и вряд ли кто-либо их оттуда сдвинет.

«Оренбург»

Количество легионеров в заявке: 11

Роберт Евдокимов пока вполне справляется. Забившего красивый гол «Спартаку» Поповича он мог бы поставить и в старт – там как раз было место еще для одного легионера. Центральный защитник Жунич сидел на лавке и до прихода белоруса Сивакова, а Бордачева в основу не пускает Полуяхтов – уж очень он неплох в нынешнем сезоне. Найдется тут место и Нехайчику – лишь бы выздоровел скорее.

«Крылья Советов»

Количество легионеров в заявке: 11

«Крылья Советов» в своем оптимальном составе, по большому счету, вполне справляются и с нынешним лимитом. Конечно, пользу команде могут принести Громов, Бато и Бруно, но на их местах сейчас как раз играют легионеры. Возможно, Вадим Скрипченко хотел бы поставить того же Бато на место центрдефа, скажем, вместо Гаджибекова, но тогда позицию опорника в угоду нынешнему лимиту может закрыть Башкиров. Словом, варианты у Самары есть, и вряд ли лимит можно назвать для клуба большой проблемой.

«Краснодар»

Количество легионеров в заявке: 10

Игорю Шалимову новый лимит уже сейчас точно бы помог, тем более что на скамейке остаются весьма качественные футболисты – те же Вандерсон и Лаборде, которыми можно было бы заменить россиян по ходу матча. Мартыновича Шалимову понравилось ставить справа в обороне – еще один вариант. Окриашвили, забивший победный супергол «Зениту» – тоже легионер. Хотя в приведенном нами варианте игроки неплохо умещаются и при нынешней схеме.

«Амкар»

Количество легионеров в заявке: 10

Пожалуй, Гаджи Гаджиеву новый вариант лимита пришелся бы по душе, тем более что в своей карьере он уже работал со множеством легионеров. Но сейчас пермяки вполне обходятся своими силами, выпуская по 6-7 россиян в составе. Баланович и Йовичич когда-то в «Амкаре» играли с первых минут, а сейчас выходят реже, засел уже в запас и Бодул, Анене не всегда появляется в старте. В общем, для «Амкара» обновленный лимит большим облегчением не станет.

«Рубин»

Количество легионеров в заявке: 10

Хавьер Грасия тут бы развернулся. С одной оговоркой, если б зазвездившие ребята Сонг и Лестьенн держали бы себя в форме. В предыдущих матчах нового года никакой проблемы лимита перед испанцем даже не стояло. По разным причинам – от травм до вышеупомянутых проблем с мотивацией. Схема «10+15» с учетом серьезного отношения к делу абсолютно всего состава Грасии бы точно пригодилась. Сейчас же о ней нечего и думать.

ЦСКА

Количество легионеров в заявке: 9

У армейцев точно никаких проблем нет при нынешней системе. Легионеров всего девять, а безоговорочное место в составе имеют лишь Вернблум, Тошич, да с недавних пор Витиньо. Натхо и Миланов – игроки подмены, Оланаре, возможно, будет встроен, потому мы и включили его в схему. С сербом Станисавлевичем и латышом Оскаром мало кто знаком, а Романа Еременко по понятным причинам оставляем за скобками. Словом, ЦСКА вполне справляется российскими игроками.

«Ростов»

Количество легионеров в заявке: 9

Наигранный Курбаном Бердыевым основной состав как раз хорошо заточен под нынешний лимит. Оставшаяся тройка легионеров – это черногорский защитник Симич, который вполне может выйти вместо одного из иностранцев в центральной зоне, румын Препелицэ, который вряд ли претендует на роль игрока стартового состава, а также сербский украинец Девич – четвертый по списку нападающий «Ростова». Возможно, Бердыеву хотелось бы приобрести еще одного хорошего иностранного защитника, да мощного креативщика в центр поля. Вот в этом случае новый лимит как раз был бы полезен.

«Уфа»

Количество легионеров в заявке: 8

У Сергея Семака проблемы лимита нет. В нашей схеме – ровно половина от общего числа иностранцев. Остались Патрашко и Филин – точно не игроки старта, словенец Йокич, сыгравший в РФПЛ всего 38 минут, да полузащитник Ванек, которого Семак вполне мог бы регулярно ставить в основу, если бы очень захотел.

«Арсенал»

Количество легионеров в заявке: 8

Туляки провели очень серьезную работу во время зимнего перерыва, и теперь у них фактически новая команда, что сказывается и на результате. Что касается нынешнего лимита, то в него «Арсенал» сейчас как раз и вписывается, поскольку оставшиеся два иностранца – это защитники Григалава и Вергара, которых едва ли так необходимо ставить вместо Беляева и тем более Комбарова. В общем, мучиться Сергею Кирьякову не приходится.

«Анжи»

Количество легионеров в заявке: 7

В Махачкале очередная смена курса с последующей ставкой на молодежь, так что и тут проблемы лимита нет. Даже если бы Александр Григорян поставил всю семерку – в его пользу это бы точно не сыграло. Будковский уже не имеет безоговорочного места в основе, Форбс ничем не сильнее тех, кто играет сейчас, а украинцы Белый и Щербак шансов не получали. Еще один иностранец – бразилец Шандао – хоть и числится в заявке, но клуб, вроде как, покинул.

«Томь»

Количество легионеров в заявке: 1

Здесь комментарии излишни – все и так знают, что зимой произошло с «Томью». Единственного легионера зовут Анте Пульич, и он едва ли будет продолжать выступления в Томске. Вообще, до роспуска игроков лимит еще мешался: Враньеш, Пульич, Бикфалви, Бордачев, Яблонски, Дроппа и Ковальчук были вправе претендовать на место в основном составе. Впрочем, этот вопрос выбора остался в прошлом году.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Краснодар Урал Уфа Ахмат Амкар-Пермь Анжи Крылья Советов Арсенал Оренбург Томь Рубин Ростов
Комментарии (16)
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Nesterenko
1491470764
Сейчас конечно бы ничего не изменилось в принципе, состав у всех собран в соответствии с лимитом. Соответственно и на сборах, тренировках, товарках состав наигрывался исходя из ограничений по легионерам. Вот когда 10+15 официально примут и введут в чемпионат, тогда очень будет интересно посмотреть на наши клубы, и особенно на футболистов.
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bakha23
1491481634
убрать надо лимит и наши поймут что от них толку нет
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Garrincha58
1491482531
самое смешное при нынешнем лимите на кой Спартаку и Зениту столько легионеров по 14 если играть могут 6 ну понятно могут быть травмы но не у всех же сразу тоесть бабки тратить на их контракты есть ну не бред ли это!? какой смысл покупать скажем пачку легионеров за 10-15 лямов а потом платить им бабки а они все равно не играют так не лучше купить двоих троих за 30-40 но стоящих которые действительно будут приносить пользу ведь как известно количество не переходит в качество и все это как в кино бизнес по русски
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D'achkov
1491483602
отменить лимит нужно
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каа
1491485561
Отменить лимит ...но с условием требований к легионерам ... например обязательно игрок сборной своей страны... и сыграл там не менее 10 матчей... возраст не старше 28 лет ..и т.д...
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Аид666
1491494608
бред.. у Зенита моментом бы не стало в основе Дзюбы и Кокорина...
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ProLOKO
1491540890
Как введут там и будем обсуждать. А сейчас это очередные пустые разговоры.
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Spectr34
1491544439
К чертям лимит!!!!
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MURAD F. A.
1491589223
типа что-то делают, надо вкладывать в исходы, а не ограничивать
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ewgen1986
1492067344
Лимит уберут но стремится в стартовый состав мало кто будет с такими высокими зарплатами. Зачем мне бегать ноги бить когда я и на скамейке запасных миллионами ворочаю.
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