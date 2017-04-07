«Если круглосуточно думать о футболе, можно сойти с ума». Кто сейчас разрывает чемпионат Голландии

«Фейеноорд» не брал чемпионства с конца прошлого века, но сейчас у команды появился тот, кто толкает ее к трофеям каждые выходные. Николай Йоргенсен в этом сезоне набрал больше 30 очков по системе «гол+пас», хотя до прошлого лета о долговязом страйкере почти не говорили. Он очень много забивал в Дании за «Копенгаген», но местный чемпионат мало кого волнует вне Скандинавии. «Фейеноорд» нашел его через свою скаутскую сеть и быстро понял, что попал в цель. Датчанин ярко стартовал прямо с презентации: на ней клуб эпично сажает своих новичков в центре стадиона «Де Кюйп» на брендированном вертолете.

Йоргенсен родился в одном из многонациональных районов Копенгагена в очень спортивной семье. С раннего детства энергичные родители запустили сына в свой мир через секцию тхэквондо. «Тхэквондо – хорошая тренировка для мальчика. Она помогает ему найти в себе баланс и в то же время закалиться. Во многом благодаря тем занятиям Николай теперь не боится идти в жесткие стыки с защитниками», − рассказывает его отец Ларс Йоргенсен. Когда позднее Йоргенсен поменял боевые искусства на футбол, первым тренером для него стал именно Ларс.

В юности Николай страдал от импульсивности. Он регулярно получал красные карточки за грубость, а потом долго орал на судей. «Мой сын может быть очень сердит, уж поверьте мне. В детстве он всегда спорил с судьями, и тогда я отправил его к своему другу Киму Нильсену, работавшему арбитром. Он сказал ему, что протестами ничего не добьешься, так что не стоит тратить на них время».

О том сложном периоде сам форвард вспоминает так: «Я проводил много неважных матчей и был очень расстроен этим. Как-то раз я накричал на арбитра, когда он удалил меня с поля. Но мне было уже 24 года, и больше так продолжаться не могло. Я понял, что должен измениться. Теперь в начале каждого матча я напоминаю себе, что должен спокойно реагировать на действия рефери».

В «Фейеноорде» Николай стабильно прекрасен. В том числе как раз потому, что не тратит нервы на батлы с арбитрами. За неполный сезон 2016/17 он отдал половину от всех своих голевых передач за четыре года в Дании и стал первым игроком «Фейе» за последние 12 лет, который выбился в лучшие бомбардиры Эредивизие после зимней паузы. В последний раз так делал Дирк Кейт в сезоне 2004/05.

В Голландии Йоргенсена уже давно сравнивают с легендой «Фейеноорда» Йоном-Даль Томассоном. Именно с ним на острие роттердамцы в последний раз вопили от завоеванного чемпионства. Сам Йон-Даль, кстати, часто выделяет классную игру Николая в своих разборах и переживает, что Йоргенсен получил травму.

Сейчас, во время травмы, у Николая появилось время на семью, которая всегда поддерживает его на матчах голландской лиги, и на короткий отдых от футбола. «Когда я прихожу домой, я стараюсь не смотреть футбол и не думаю о нем. Если круглосуточно заниматься этим, мне кажется, можно сойти с ума!». А когда лучший бомбардир Эредивизие (19 голов к началу апреля) все-таки задумывается о футболе и выходит на поле «Де Кюйп», его отец вместе с дочерью берут по стакану пива и идут туда же − болеть и гордиться Николаем.

Бывает, что отец отправляется и на выезды, причем в фанатском автобусе «Фейеноорда». Его сын счастлив в Нидерландах, а летом планирует жениться на студентке Терезе Кофод. Тарелка голландского чемпионата идеально впишется в свадебный интерьер.

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