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    Измайлов ушел из «Краснодара». Месси поставил условие «Барселоне». Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    15.03.2017 20:55
    Смолов точно не сыграет с «Сельтой». Черышев снова получил травму. Алькантара может вернуться в «Барселону». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Измайлов покинул «Краснодар»

    Полузащитник Марат Измайлов ушел из «Краснодара». Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб и футболист достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. «Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился в ФК «Краснодар» с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу. Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – говорится в заявлении «быков».

    Месси хочет получать в «Барселоне» больше 35 миллионов в год

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поставил условия каталонскому клубу по поводу своего нового контракта. Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых предложило 29-летнему аргентинцу соглашение с окладом 35 миллионов евро в год. По информации источника, форварда не устроила такая заработная плата, так как он хотел бы получать больше. Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 24 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

    Смолов может не сыграть и в ответной игре с «Сельтой»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нападающий Федор Смолов рискует пропустить два ближайших матча команды. Напомним, что российский форвард повредил заднюю поверхность бедра в игре со «Спартаком», из-за чего не принял участие в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2). «Смолов в ближайшем матче вряд ли сыграет, насчет ответной игры с «Сельтой» — не уверен», – сказал Шалимов. Напомним, что «Краснодар» примет испанский клуб в четверг, 16 марта.

    «Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко

    «Динамо» и ЦСКА договорились по трансферу нападающего бело-голубых Кирилла Панченко. Официально переход состоится 6 июня нынешнего года. «Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнет действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев. В текущем розыгрыше первенства ФНЛ 27-летний нападающий провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

    Черышев выбыл на 5-8 недель

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев будет вынужден пропустить ближайшие 5-8 недель, сообщает Mundo Deportivo. Перенесенная в концовке прошлого сезона операция не дала нужного эффекта, так как футболист продолжает испытывать проблемы с четырехглавой мышцей бедра – он страдает от фиброза. В текущем сезоне россиянин провел в Примере 11 матчей, в двух из которых появлялся на поле в основном составе.

    «Боруссия» объявила о продлении контракта с Кастро

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро продлил контракт с клубом. Сообщается, что новое соглашение 29-летнего футболиста со «шмелями» рассчитано до лета 2020 года. Напомним, что Кастро перешел в «Боруссию» в 2015 году из «Байера». В нынешнем сезоне чемпионата Германии хавбек провел 18 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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    «Барселона» хочет вернуть Алькантару

    Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес признался, что клуб рассматривает вариант с возвращением полузащитника Тиаго Алькантары из «Баварии», сообщает Cadena Ser. Испанцев впечатлили действия футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» (5:1). Напомним, что 25-летний футболист покинул «Барселону» летом 2013 года. Он перешел в «Баварию» вслед за экс-тренером сине-гранатовых Хосепом Гвардиолой. А в «Барселоне» он выступал с 2008 года. Действующий контракт Алькантары с «Баварией» рассчитан до середины 2019 года.

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    «Рома» рассматривает Манчини и Эмери в качестве замены Спаллетти

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери попал в сферу интересов руководства «Ромы» вместе с Роберто Манчини. Один из этих специалистов может заменить Лучано Спаллетти, если тот возглавит «Ювентус». Туринцы, в свою очередь, лишатся тренера, если клуб покинет Массимилиано Аллегри – итальянец может продолжить карьеру во главе «Арсенала» или «Барселоны».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 17 марта 2017, 15:43

      эхх
      жаль дениса

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 16 марта 2017, 17:30

      опять этот месси

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 марта 2017, 09:26

      Месси - хапуга... ))))
      Хочет очень много денег - пусть дует в Китай, сейчас с этим всё просто.

      А Черышев - да, просто богемский хрусталь...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 марта 2017, 00:45

      Да Черышеву однозначно не везет.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 15 марта 2017, 22:52

      опять хрусталь дал трещину,пора завязывать с футболом

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan > himik2-62 16 марта 2017, 01:01

      пока контракт есть, нечего париться
      вылечится, не вылечится - расходы клуба
      а так да, после реала не везет ему

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan > карасевщина 17 марта 2017, 19:54

      ну как же, контракт до 21го года
      http://www.transfermarkt.co.uk/denis-cheryshev/profil/spieler/98322

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 22:25

      Что за шумиха вокруг Измайлова? Либо действительно травмирован и весь сезон на смарку, либо лодырь, как об этом ранее писалось! Я склоняюсь ко второму варианту! Парень наигрался, бабла срубил, за границей "отметился"! И... вовремя ушел!

      0
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      Рейтинг: +600

      dimar > Serjoga 16 марта 2017, 10:42

      Сто раз уже сказано было, что у него сын тяжело болен!! Перед тем, как написать херню, сложно новости изучить что ли?

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 15 марта 2017, 22:02

      Ну чтож, С Днюхой!

      0
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      Рейтинг: +47

      edmund 15 марта 2017, 21:50

      Сегодня исполнилось 125 лет со дня основания одного из самых титулованных клубов Англии.

      С Днем Рождения, «Ливерпуль»!

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > edmund 15 марта 2017, 22:11

      С праздником,бро! Уважаю Ливерпуль! За традиции и великую историю!

      -1
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