Хиддинк заменит Раньери в «Лестере». УЕФА может наказать «Ростов». Дайджест событий дня

Стадион «Краснодара» может быть признан лучшим в мире

Известный интернет-портал, посвященный стадионам, определил десять арен, одна из которых будет признана лучшей за прошлый год. В финал помимо еще девяти стадионов вышла российская «Арена Краснодар», которая была построена в 2016 году и открывалась матчем сборной России с командой Коста-Рики (3:4) 9 октября. Помимо домашнего стадиона «Краснодара», награду могут получить три арены из Турции, а также стадионы Австрии, Италии, Великобритании и других стран. Полный список – тут.

Ловчев раскритиковал футбол «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев не стеснялся в выражениях, характеризуя качество игры столичного клуба в матче с норвежским клубом «Сарпсборг 08», который «Спартак» выиграл со счетом 1:0.

«Расстроен игрой «Спартака». Параллельно еще смотрел матч «МЮ» и «Саутгемптона». На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол «Спартака» в этой игре – нудятина какая-то. Все делал медленно, без желания. «Спартак» позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чем. Надо признать, «Спартак» не определился с обороной. А к началу сезона надо бы ее уже выстроить», – отметил Ловчев.

Аргентина приедет на открытие «Лужников»

Первый матч на обновленном стадионе «Лужники» сыграют сборные России и Аргентины. Этот вопрос уже решен, осталось лишь определиться с датой. В эксплуатацию стадион, обновляемый к мировому первенству 2018 года, сдадут в июне. «Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительная дата матча – 11 ноября», – сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Пуйоль захотел поиграть в футбол на «Крестовском»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль посетил стадион на острове Крестовском в Санкт-Петербурге, приехав на арену в составе делегации ФИФА, которая прибыла с последним визитом в город на Неве перед Кубком конфедераций-2017.

«Действительно, стадион оставил положительное впечатление. Около 70 тысяч зрителей он будет вмещать. Практически с любой точки открывается прекрасный обзор. Я спускался на поле, даже появилось желание взять мяч и поиграть, несмотря на то что зрителей еще нет», – сказал Пуйоль.

«Милану» понадобился один из испанцев «Челси»

«Милан» готовит 32 миллиона евро ради покупки полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Трансфер может случиться по окончании сезона. Впрочем, сам Фабрегас не горит желанием уходить из «Челси», хотя в миланском клубе надеются, что игрок изменит свою точку зрения. В нынешнем сезоне испанец забил пять голов и оформил восемь голевых пасов в 23 матчах.

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«Лестер» договорится с Хиддинком

Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк дал согласие возглавить «Лестер» до окончания текущего сезона, но не собирается заключать с клубом долгосрочный контракт. Напомним, в прошлый четверг руководство английского клуба уволило главного тренера Клаудио Раньери. Сегодня «Лестер» проведет без него первый матч за два сезона. Соперником станет «Ливерпуль», а матч начнется в 23:00 по Москве.

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«Ростов» потратил менее миллиона на трансфер Могилевца

Сумма за этого игрока с российским паспортом в нынешних реалиях – совсем невелика. Всего 700 тысяч евро «Ростов» заплатил за полузащитника «Зенита» Павла Могилевца, который ранее уже выступал за ростовский клуб на правах аренды. Ранее 24-летний футболист рассказал о причинах перехода в донской клуб.

«Ростов» может быть наказан УЕФА из-за болельщиков

23 марта УЕФА рассмотрит дело, которое было открыто в отношении болельщиков «Ростова» по итогам ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (1:1; первая игра – 4:0). Сообщается, что на этой игре фанаты российского клуба использовали пиротехнику. Решение по данному инциденту будет принимать дисциплинарный орган УЕФА. Ранее «Ростов» сыграет матчи 1/8 финала против «Манчестер Юнайтед» – 9 и 16 марта.

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