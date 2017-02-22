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  • Рекорд Гризманна, скорострельность Гамейро и убитые надежды «Байера». Что творилось в Леверкузене

Рекорд Гризманна, скорострельность Гамейро и убитые надежды «Байера». Что творилось в Леверкузене

С фаворитом заранее было все понятно, пусть «Атлетико» и не феерит в своей лиге, но у «Байера» определенно не ладится в немецком чемпионате, и проблем гораздо больше. В следующем году команда рискует вообще не засветиться в евротурнирах, и противостояние с испанцами, безусловно, могло скрасить провальный евросезон.

Теперь шансов на это практически нет. Немцы стали жертвами жестоких ошибок в обороне, и счет 0:2 к 25-й минуте усилиями Сауля и Гризманна был вполне логичен. Первый стал лучшим испанским бомбардиром в ЛЧ за два последних сезона, второй вообще установил великолепный клубный рекорд.

Впрочем, в последних 13 матчах, когда забивал Карим Бельараби, «Байер» поражений не терпел. Его гол на 48-й минуте, конечно, подарил надежду на продление серии. Однако реализованный Кевином Гамейро пенальти (удивительная скорострельность француза!) снова обеспечил испанцам комфортный перевес: 3:1 в гостях в плей-офф ЛЧ – шикарное преимущество. Автогол Савича приподнял настроение «Байеру», но застрелил хозяев точный удар Фернандо Торреса за четыре минуты до финального свистка. «Эль-Ниньо» забил уже четыре гола в последних пяти матчах, а до этого «молчал» аж 17 игр подряд. 2:4, а могло быть куда больше, не будь столь расточительной команда Диего Симеоне.

Итого 14 голов за день, с ума сойти. Больше в плей-офф наколотили в далеком марте 2009-го – 19 мячей, но тогда проходило сразу четыре игры в одно время. «Атлетико» же более 20 лет не забивал четырежды на выезде в ЛЧ. Тогда пострадал польский «Видзев», но было это в группе. Сейчас же «матрасники» уничтожили «Байер» в 1/8 финала и практически обеспечили себе выход в следующую стадию.

Ответные матчи «Монако» – «Манчестер Сити» и «Атлетико» – «Байер» состоятся 15 марта.

Лига чемпионов Лига чемпионов Байер Атлетико Торрес Фернандо Гризманн Антуан
Комментарии (3)
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igormaddog
1487727424
Атлетико опять до финала дойдёт!!!
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Anton-champion
1487737598
Атлетико.с победой!!!
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Lokofint
1487753551
Прям град голов в лиге)
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