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  • Выбил «Зенит» из Лиги чемпионов, а теперь – головная боль Гвардиолы. Чем крут лучший игрок «Монако»

Выбил «Зенит» из Лиги чемпионов, а теперь – головная боль Гвардиолы. Чем крут лучший игрок «Монако»

Фабиньо. Кто он вообще такой?

23-летний бразильский правый защитник еще в прошлом сезоне успешно переквалифицировался в игрока центра поля. В юности он числился в составе «Флуминенсе» и «Риу Аве», где не сыграл ни одного матча, потому что из португальского середняка футболиста забрал сам мадридский «Реал». Правда, клуб направил его в резервную команду. Там Фабиньо отыграл полный сезон-2012/13, а за основу вышел только на 14 минут. Но даже за это время бразилец успел сделать голевой пас на Ди Марию («Реал» поколотил «Малагу» со счетом 6:2). Дальше – два сезона в «Монако» и, наконец-то, полноценный контракт.

А как насчет сборной Бразилии?

Сыграл четыре матча, съездив на Кубок Америки-2015, где тоже выходил только периодами. Впрочем, закончилось все для команды грустно и привычно – на серии пенальти против Парагвая в четвертьфинале. В прошлом году Фабиньо сыграл в сборной всего однажды, но за такую игру, как в этом сезоне, место в основе по-любому близко.

И за какие же заслуги?

Прежде всего, за универсализм и прогресс. Еще в прошлом году он успешно разъезжал по всему правому флангу, но в какой-то момент был переведен в центр поля и просто врос в эту позицию. Теперь Фабиньо делит место в десятке лучших игроков чемпионата Франции по оценкам Whoscored с тем самым Марко Верратти, которого мечтают купить едва ли не все топ-клубы. Выше них по рейтингу на их позиции только Максим Гоналон, но у того вообще особенный сезон

Теперь Фабиньо меньше фолит, лучше обводит, чаще провоцирует соперника и куда точнее пасует, даже по сравнению с качественным прошлым сезоном. В Лиге чемпионов у него прекрасные 4,2 чистых отбора в среднем за матч и 2,6 перехвата. Отдельно стоит игра с «Метцем» в чемпионате – там удались аж 11 отборов вместе с реализованным пенальти.

Что он умеет?

Скорость для игры на фланге, умение держать мяч, смелость и легкость в отборе – все это бразилец наработал на максимум. Кроме того, Фабиньо – умный и хитрый игрок, который снесет любого, хотя имеет вполне обычный для полузащитника вес в 78 кг. Кроме того, бразилец действительно очень быстро соображает на поле и вполне дисциплинирован – это как раз тот персонаж, чьи способности полностью соответствуют футболу Леонарду Жардима, где на принятие решений нет никаких лишних секунд. Фабиньо много забивает: у него уже семь мячей, пять из которых – в Лиге 1. В начале сезона Фабиньо вообще забивал в пяти играх подряд – досталось и «Вильярреалу» в квалификации ЛЧ, и «ПСЖ». Но есть важное дополнение: с игры Фабиньо попал лишь раз, все остальные – пенальти.

На кого он похож?

Фабиньо довольно часто сравнивают с Фернандо времен «Порту» Виллаша-Боаша. Тогда у португальцев вообще была шикарнейшая тройка полузащитников Фернандо – Моутинью – Гуарин, и в ней двое последних очень зависели от стабильного уровня первого. Фернандо выполнял совершенно нереальный объем работы, постепенно заинтересовав топ-клуб Англии. Сегодня оба этих футболиста – Фернандо и Фабиньо – могут столкнуться в центре поля.

А Россию он как-то обижал?

«Зенит», в решающей игре группового этапа ЛЧ-2014/15 проиграл «Монако» на выезде со счетом 0:2. Матч для нашего клуба тогда не сложился вовсе, Фабиньо рассекал по краю со скоростью крейсера, а под конец еще и забил гол, который укрепил победу монегасков и оформил выход из группы, «Зенит» финишировал третьим, хотя мощно стартовал с победы над «Бенфикой».

Почему он, такой замечательный, не играет в суперклубе?

Прояви Фабиньо суровость летом – уже выгонял бы из основы «МЮ» Поля Погба или Антонио Валенсию. Бразилец заявлял о готовности уйти из «Монако», а Жозе Моуринью ждал этого игрока в своем новом клубе. За день до закрытия трансферного окна Фабиньо намекнул на свой скорый уход, а через неделю отмечал в «Монако» подписание нового контракта. Но уйти придется скоро – оба «Манчестера», «Наполи», «Атлетико» и «Барселона» уже интересуются этим трансфером.

Постойте, а Гвардиола-то почему напуган?

Для футбола, который ставит испанец, такие футболисты плана Фабиньо с их скоростью и компьютерным игровым мышлением – настоящая проблема. Хочешь разрушить игру Гвардиолы – действуй смело и быстро, умей отбирать чисто и следи за тем, чтобы при розыгрыше мяча соперником у тебя не закружилась голова. Все как раз про Фабиньо.

Тот в свои 21 легко разобрался с Озилом на «Эмирэйтс» пару лет назад, действуя порой уж слишком нагло. Это когда «Монако» расшиб «Арсенал» в гостях со счетом 3:1. Солировал тогда, конечно, великолепный Кондогбия, но бразильца это не смущало – свою работу он выполнил на отлично, да еще и 88% точных передач отдал. Словом, плевать он хотел на имя соперника. А парни с характером в центре поля в команде соперника для игроков Гвардиолы особо неприятны.

Любопытно, что в тот день, когда «Монако» кошмарил соперника на «Эмирэйтс», «Байер» принимал дома «Атлетико». Сегодня почти та же история – мадридцы приехали в Леверкузен, а монегаски отправились в Англию. В шести предыдущих двухматчевых дуэлях с англичанами «Монако» неизменно выживал – стопроцентный результат.

Матч «Манчестер Сити» – «Монако» начнется сегодня в 22:45 по Москве. «Бомбардир» проведет для вас текстовую трансляцию этой игры.

Франция. Лига 1 Лига чемпионов Манчестер Сити Монако Зенит Бразилия Фернандо Фабиньо Гвардиола Хосеп Жардим Леонарду
Комментарии (3)
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Obojaemiy
1487677526
ну сравнили тоже говно с лопатой...кто такой зенит по сравнению с Ман. сити...
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Dgad
1487678148
Все же думаю Сити сегодня победит,
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hjvfybcn
1487761509
Заголовок-бомба))))
Ответить
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