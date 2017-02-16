«Он должен заткнуться». Как «Наполи» унизил «Реал», но проиграл (ВИДЕО)

В нынешнем сезоне Серии А «Наполи» забил 57 голов, что является лучшим показателем в лиге. Никто не должен был сомневаться, что итальянцы забьют мадридскому «Реалу» даже на чужом стадионе. Мертенс, Кальехон, Инсинье – креативная атака, поддерживаемая из глубины словаком Гамшиком. Эти парни способны придумать гол не только в игре с условным «Кьево». На седьмой минуте от них пострадал Кейлор Навас.

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Голкипер «Реала» вышел к линии штрафной и наблюдал, как развивается игра на чужой половине поля. В этот момент пошла контратака «Наполи», которую отличным пасом развил Гамшик. Инсинье, получив мяч от партнера, долго думать не стал. Находясь почти в середине половины поля «Реала», Лоренцо исполнил обводящий удар, до которого Кейлор Навас никак не мог дотянуться. Костариканец в этот момент только начинал пятиться назад, а его отчаянный прыжок получился скорее смешным. Впервые Навас пропустил из-за пределов штрафной на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» же пустил самый быстрый гол в домашнем матче Лиги чемпионов с 2007 года, а Инсинье стал первым итальянцем со времен Пирло, сумевшим забить на «Бернабеу». При этом для Лоренцо это третий гол в первые восемь минут за последние шесть игр в составе «Наполи».

Еще недавно Инсинье обижался на Маурицио Сарри после обычной замены в рядовом матче чемпионата. «Он должен заткнуться и перестать жаловаться», – ругался тренер «Наполи». Его слова возымели действие. Теперь Инсинье является одним из главных бомбардиров команды. В 23 матчах Серии А он забил семь голов и сделал пять голевых пасов. Правда, чудесный удар Лоренцо в Лиге чемпионов «Наполи» не помог. Как не помогло и присутствие Марадоны в раздевалке в перерыве матча.

Карим Бензема еще в первом тайме забил свой 51-й гол в Лиге чемпионов. Теперь Бензема – главный французский бомбардир в самом престижном еврокубке. Карим сумел обойти Тьери Анри, у которого 50 мячей. При этом еще по ходу первого тайма Карим попал в штангу из убойного момента.

Второй тайм «Реал» начал ударно, чтобы закончить это противостояние еще до ответного матча. Роналду отметился рекордным пятым ассистом в этом розыгрыше турнира, а победный мяч положил Тони Кроос. Роналду не может отличиться в Лиге чемпионов уже 523 минуты. Это его самая длинная безголевая серия. Уже через пять минут Каземиро забил третий гол, оставив «Наполи» лишь призрачные шансы на продолжение борьбы. 20 раз «Реал» лупил по воротам «Наполи». Это больше, чем любой другой соперник «Наполи» в сезоне. Выиграть у такого «Реала», не пропустив на домашнем стадионе, атакующей команде Сарри будет сложно.