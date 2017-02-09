Дракслер и еще 5 «зимних» новичков, которые сходу вписались в новые клубы

Юлиан Дракслер («ПСЖ»)

Перешел из: «Вольфсбурга»

Рейтинг Whoscored в «ПСЖ»: 7,49

Никак немцу не удавалось забить в нынешнем сезоне Бундеслиги, а его «Вольфсбург» озабочен проблемой сохранения места в лиге, а не борьбой за еврокубки. Переход мог состояться в «Арсенал» или «Ювентус», но проворнее всех оказался «ПСЖ», который и заполучил Дракслера. Новичок тут же забил в матче Кубка, затем принес победу парижанам в чемпионате, а еще заработал пенальти в важнейшей игре против «Монако» и оформил дубль еще в одной кубковой встрече. Заодно и испытал свои навыки дриблинга, исполняя не менее двух удачных обводок в каждом из матчей.

Кирьякос Пападопулос («Гамбург»)

Арендован из: «Байера»

Рейтинг Whoscored в «Гамбурге»: 7,52

В «Лейпциге» на правах аренды совсем не задалось – играл мало, больше лечился. Вторую часть сезона приходится проводить в борьбе не за чемпионство, а за выживание. Несмотря на два поражения от «Вольфсбурга» и «Ингольштадта», Пападопулос в этих матчах не провалился, а уже в следующей игре как раз с «Байером» – стал героем, забив победный гол. Сейчас на его счету в среднем 5,7 выигранных верховых дуэлей и 9 выносов за игру. Неплохо начал.

Габриэль Жезус («Манчестер Сити»)

Перешел из: «Палмейраса»

Рейтинг Whoscored в «Гамбурге»: 7,54

Три гола и одна голевая передача – что еще можно пожелать на старте своей карьеры в АПЛ? Похоже, юный футболист адаптировался к английской лиге куда быстрее, чем сам ожидал. В матче с «Вест Хэмом» на его счету гол и голевая передача, в игре со «Суонси» – дубль. Помните рубку с «Тоттенхэмом»? Жезус тогда тоже отличился, но его мяч не засчитали из-за офсайда, а так старт бы вышел еще круче.

2,7 в среднем удара за игру, 1,3 обостряющих передачи – весьма недурно для конкурента Серхио Агуэро, из-за которого суперрезультативный аргентинец вообще присел на скамейку запасных. Если Жезус продолжит в таком же духе и дальше, то Агуэро точно придется покинуть клуб. Впрочем, слухи об этом ходят уже давно.

Шейк Диабате («Метц»)

Арендован из: «Османлыспора»

Рейтинг Whoscored в «Метце»: 7,56

«Османлыспору» скоро предстоит дикая битва в Лиге Европы против «Олимпиакоса», однако Диабате променял это на борьбу за выживание в Лиге 1. Так было лучше для всех – в турецком клуб у малийца мало что получилось, а с французским футболом он уже лет десять как знаком – позади более сотни матчей за «Бордо». Внедрившись в «Метц», Диабате забил уже трижды за четыре игры, а клуб набрал за это время сразу девять очков. Сюда же можно приплюсовать любопытную статистику в виде 7,7 выигранных в среднем за матч верховых дуэлей.

Роберто Гальярдини («Интер»)

Перешел из: «Аталанты»

Рейтинг Whoscored в «Интере»: 7,68

Казалось, вываливать аж 20 миллионов за 22-летнего игрока «Аталанты» – уж очень роскошно, но пока трансфер можно признать удачным. Нет, этот полузащитник не нараздавал голевых передач и пока еще не забивал, но в каждом из трех выигранных «Интером» матчей являлся едва ли не лучшим по статистике, да и в игре против «Ювентуса» был чрезвычайно опасен. Гальярдини все успевает – и отбирать (3 удачных отбора в среднем), и бить по воротам (1,8), и обводить (1,5), да еще и в передачах почти не ошибаться (86,3%). Солидное пополнение для команды Пиоли.

М’Байе Ньянг («Уотфорд»)

Арендован из: «Милана»

Рейтинг Whoscored в «Уотфорде»: 7,69

Позади всего два матча в новой команде, но Ньянг уже, похоже, здорово вписался. Такими темпами «Уотфорд» точно воспользуется опцией выкупа, которая прописана в арендном соглашении. Сенегалец неплохо провел матч на «Эмирэйтс» против «Арсенала», а затем оформил домашнюю победу над «Бернли», забив сам и ассистировав партнеру. Станет ли Ньянг полноправной заменой уехавшему в Китай Игало? На это очень надеются в «Уотфорде». А самому Ньянгу пора бы перезагрузить карьеру после очередной неудачной попытки заиграть в «Милане».