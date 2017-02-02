«Наш клуб защищает права ЛГБТ, и после этого подписать футболиста-нациста!». Как фанаты влияют на трансферы

Кто: Байкал Колексизоглу

Куда должен был перейти: «Бейтар»

Причина, по которой трансфер сорвался: арабское происхождение игрока

«Бейтар» – это самый частый гость рубрики «Скандалы», если говорить об израильских клубах. Фанаты «Бейтара» придерживаются крайне правых политических взглядов и любой намек на появление в команде футболиста, исповедующего ислам, воспринимается ими в штыки. В 2009-м году новичком команды из Иерусалима должен был стать швейцарец турецкого происхождения Байкал Колексизоглу. Однако трансфер не состоялся: болельщики завалили почту Колексизоглу посланиями с угрозами физической расправы, и это подействовало.

2013-й год: фанаты «Бейтара» подняли в воздух капитана команды Офира Криафа и дали ему в руки дымовую шашку. Можете судить, насколько это горячие парни.

В мае 2015-го фанаты «Бейтара» снова отличились: скандировали расистские оскорбления в адрес полузащитника гостевой команды Ахмеда Абеда, за что с их клуба было снято два очка. Не смогли задержаться в «Бейтаре» и два футболиста из «Терека» – Заур Садаев и Джабраил Кадиев, хотя Садаев был настроен оптимистично: «Моя религия – футбол. Я не араб, не мусульманин, я – футболист». На что в Иерусалиме ответили баннером: «Бейтар навеки чист».

Кто: Энцо Мареска

Куда должен был перейти: «Торино»

Причина, по которой трансфер сорвался: играл за «Ювентус», забивал в ворота «Торино»

В 2013-м году «Торино» собирался подписать Энцо Мареску, однако тиффози «быков» вдруг припомнили, что более чем за десять лет до этого Мареска выступал за «Ювентус» и забил гол в туринском дерби. Вдобавок к тому, просто гола Энцо оказалось мало – и он продублировал перед скамейкой запасных «Торино» жест, который использовал их бывший любимец Марко Ферранте, – «рожки».

В итоге трансфер не состоялся, а сам Ферранте недоумевал: «Энцо никогда не станет своим в «Торино». В мире есть множество футболистов – почему среди них был выбран именно Мареска? Это является явным неуважением к людям, которые поддерживают «Торино» все эти годы».

Кто: Джузеппе Синьори

Куда должен был перейти: из «Лацио» в «Парму»

Причина, по которой трансфер сорвался: помидоры, яйца и монеты

Задолго до Марески на Апеннинском полуострове случилась похожая история, правда, с обратным эффектом. В 1995-м президент «Лацио» Серджио Краньотти объявил, что отпускает форварда Джузеппе Синьори в «Парму» за очень приличные деньги. Синьори на тот момент был капитаном команды и кумиром поклонников лациале. Тиффози возмутились и решили проблему просто: явились к дому Краньотти и забросали его помидорами, яйцами и кучей монет.

Такого поворота в «Лацио» явно не ожидали, и президент свернул переговоры. К слову, Краньотти обещал, что, продав Синьори, клуб сможет купить других футболистов, серьезно усилиться и выиграть скудетто. Тиффози ответили лаконично: «Без Синьори нам скудетто не нужен». (В итоге в сезоне 1999/00 «Лацио» таки взял чемпионство, но уже без Синьори.)

Кто: Антони Мунье

Куда должен был перейти: «Сент-Этьен»

Причина, по которой трансфер сорвался: воспитывался в школе «Лиона»

Один из свежих примеров. Антони Мунье с 11 лет воспитывался в школе лионского «Олимпика», затем были «Ницца», «Монпелье» и «Болонья». Этой зимой Мунье на правах аренды перешел в «Сент-Этьен», однако в статусе игрока зеленых пробыл недолго – всего лишь четыре дня. Болельщики «Сент-Этьена» припомнили новичку, чьим воспитанником он является (более того, в одном из давних интервью Мунье признавался, что болеет за «Лион» и даже не надевает рубашек зеленого цвета).

Все это вместе взятое предрешило скорую развязку: 29 января Антони не попал в заявку «Сент-Этьена» на матч против «Тулузы», а в последний день трансферного окна на правах аренды ушел в «Аталанту».

Кто: Роман Зозуля

Куда должен был перейти: «Райо Вальекано»

Причина, по которой трансфер сорвался: болельщики обвинили игрока в нацизме

Самая нашумевшая история последних дней. Роман Зозуля не в первый раз оказывается в центре политического скандала – достаточно вспомнить его конфликт с подписанным на Black Star рэпером L’One’ом, которому после пикировки с Зозулей запретили въезд на Украину. Впрочем, в нынешней ситуации форвард вел себя совершенно мирно: он ехал в «Райо» за игровой практикой после того, как у него не получилось в «Бетисе». Болельщики восприняли арендное соглашение с Зозулей в штыки, а в инстаграме игрока стали появляться сообщения следующего содержания: «Наш клуб защищает права ЛГБТ, борется с расизмом, и после этого подписать футболиста-нациста... Позор! Президента в отставку».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После того, как протесты перекочевали из инстаграма на тренировку «Райо», в испанском клубе приняли решение разорвать соглашение с Зозулей. От этого проиграли все: «пчелы» не получили нужного усиления в зимнее трансферное окно, а сам Роман, хоть и вернулся в «Бетис», уже не сыграет в футбол до лета по причине того, что сменил три клуба за футбольный год.

«Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны», – говорил Зозуля после перехода в «Райо», но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить болельщиков не протестовать.

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