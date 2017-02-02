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«Ман Сити» забил 4 гола «Вест Хэму», «МЮ» неожиданно потерял очки дома с «Халлом». Завершился 23-й тур АПЛ
«Ман Сити» забил 4 гола «Вест Хэму», «МЮ» неожиданно потерял очки дома с «Халлом». Завершился 23-й тур АПЛ
Бомбардир.ру
2 февраля 2017, 01:00
8
Англия. Премьер-лига
Англия
Ливерпуль
Челси
Арсенал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
Вест Хэм
Эвертон
Сток Сити
Крауч Питер
Луис Давид
Вейналдум Джорджиньо
Силва Давид
Миньоле Симон
Де Брюйне Кевин
Комментарии (8)
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TUMS
1485901468
Интересный 2-й тайм, шансы победить были равными.
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0
sega77+
1485921818
челси идёт к чемпионству
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0
LMI
1485923722
Насчет Арсенала - никаких странностей, это в нашем гламурно-капризном стиле. Челси с чемпионством - и игроки и Конте этого вполне заслужили
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1
kap
1485942033
Теперь постепенно будет сложнее отбирать полностью очки у аутсайдеров как Суонси,Сандерленд и Халл.
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0
kap
1485942117
Насчет Арсенала хочу что бы в центр поля на паре с Кокеленом играл Окслейд-Чэмберлен.С сотонами отыграл на отлично.
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0
Дима97
1485962311
Арсенал подвел
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0
kap
1486010622
Ман Сити удивил если честно.Как мобильно они смотрелись.Гвардиолла по ходу все таки гашел самый оптимальный состав и тактику под них.Туре в центре.При смещении на фланг в центре коларов и Санья.Над ним инсайдам Силва и Де Брюйне.И ройка атакующих Сане,Жезус и Стерлинг(парниши 20 летние)Мощь!
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0
slavа0508
1486224848
Ну сейчас не кого уже не удивляют проигрыши М, Юнайдет,вот лет десять назад да
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0
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