Сказка Венгера. Зачем «Арсенал» купил бывшего рабочего с завода «Бентли»

Английское болото

Мечтая зарабатывать футболом, Коэн продолжал работать на автомобильном заводе «Бентли» в Крю за 300 фунтов в неделю. На уровне седьмого дивизиона много не получишь, потому приходилось подрабатывать в концерне. Недолго музыка играла. Парня уволили по сокращению штатов, и он сосредоточился на футболе, как единственной возможности заработать. За время выступлений он обратил на себя внимание нескольких клубов. Для дальнейшего развития обратился к профессионалам в агентство «Фулл Контакт» Ли Пейна и Дэна Чепмена.

Начинал Коэн спринтером и пробовал играть в футбол. Тренировался в легкоатлетических клубах «Крю» и «Нантвич» и выступал в аматорских футбольных командах «Кидсгроу Атлетик», «Алсагер», «Нантвич» и «Маркет Дрейтон». Из двух увлечений победил футбол, и в «Ньюкасл Таун» Коэн стал выделяться среди одноклубников. Тогда парня заметил тренер «Хаднесфорд Таун» Лиам Макдональд.

«Я хотел быть левым вингером, но тренер сказал мне и родителям: «Нет, я хочу, чтобы ты был защитником». Тренер дал мне многое, чтобы я стал хорошим беком», – рассказывал Коэн о смене игровой позиции в «Хаднесфорд Таун». В роли левого защитника его рассматривает Арсен Венгер.

Заинтересованными в парне стали «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Уэнсдей», куда игрок отправился на просмотр. За «КП» талантливый защитник отыграл матч против «Брентфорда» и пробыл неделю на просмотре. Затем он сыграл за «Шеффилд» в Бирмингеме. Оба клуба предложили контракт, но внезапно появилось приглашение на просмотр от «Арсенала». Над такими предложениями дважды не думают.

В переговорах участвовал лично Арсен Венгер, и он настоял на том, чтобы Коэн провел несколько тренировок с основным составом. Описать эмоции парня, смотревшего по ТВ матчи премьер-лиги, и попавшего на тренировку с Озилом, Санчесом и Чехом, просто невозможно.

«Брамалл молодой, перспективный левый защитник. Ему недостает опыта на топ-уровне, но у него фантастические данные. У него хорошая скорость, прекрасная левая и большое желание стать лучше. Он очень перспективен», – объяснил Венгер этот переход в интервью клубному сайту.

Желания и надежды

Коэн следит за выступлениями Марсело, Давида Алабы и Кирана Гиббса. Эти игроки вдохновляют и служат примером для парня. При этом он сам техничен, свидетельством чего является его «рабона» в одном из матчей за «Хаддерсфилд», а также несколько шикарных голов.

Фанатам «Арсенала» переход игрока добавил скепсиса. В свете возможного ухода Санчеса и Озила и нестабильных результатов команды болельщикам хочется трансферов именитых игроков зимой (да и летом тоже), а их нет. Потому, интернет-битва разгорелась очередной раз, собирая на поле битвы массы фанов со всех уголков планеты.

Несмотря на негатив в отношении молодого парня, следует отметить его атлетические данные. Возможно, Венгер держал в уме Тео Уолкотта, подписывая Брамалла. Футболист с прошлым легкоатлета может стать подспорьем для левого края канониров, тем более, он готов играть как бек и как фуллбек. Француз сравнивает парня с Эшли Коулом, выдавая ему заочно висты. Но именно цепкость и скорость игрока могут действительно помочь «канонирам».

В этом сезоне левый край лондонцев испытывает трудности. Первой причиной является излишнее увлечение Алекса Ивоби нападением. Игрок честно признает свое нежелание отрабатывать в защите, однако лишь добавляет этим головной боли Венгеру и Начо Монреалю, который вынужден делать двойную работу. В связи с игрой самого Начо (уменьшился % успешных отборов и проигранных единоборств «один в один») это стоило потерянных очков команде. Киран Гиббс, восстанавливающийся после травмы, а также Коэн Брамалл – могут навязать борьбу за место в основе (в случае если парень наберет нужную форму).

Будущее

Сказка о «золушке» в Англии становится модной. Так в свое время появились Джейми Варди и «Лестер». Сейчас в «Эвертоне» выступает Эшли Уильямс, познавший английскую трясину в «Хандесфорде» и транзитом через Суонси переехавший в Мерсисайд. За трансфер Брамалла было заплачено около 40 тысяч фунтов. Самому игроку предложен двухлетний контракт с зарплатой 3 тысячи фунтов в неделю (по сравнению с 300 на заводе – огромный прогресс). После ухода с завода «Бентли» Коэн и сам может стать скоростной машиной премьер-лиги.

Двухлетний предложенный контракт – перестраховка «Арсенала», а вдруг не пойдет. Вполне вероятно, что игрок будет работать под пристальным вниманием Венгера, ведь он заинтересован в усилении проблемной позиции и славится работой с молодыми игроками. Вначале Коэн будет работать с командой U-23, где необходимо набрать форму. Далее возможен переход к резервистам и премьер-лига. Но, даже в «молодежке» Брамаллу не обещают место в основе. Ему еще предстоит доказать, что он достоин быть игроком «Арсенала». И если он попадет к звездам, то еще одной сказкой в премьер-лиге станет больше.