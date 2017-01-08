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  • Смолов перейдет в «Боруссию» летом. Хамес выбрал «МЮ». Дайджест событий дня

Смолов перейдет в «Боруссию» летом. Хамес выбрал «МЮ». Дайджест событий дня

Источник: Смолов сможет стать игроком дортмундской «Боруссии» не раньше лета

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Однако, по информации источника, это будет возможно не раньше грядущего лета, так как во время зимнего трансферного окна немецкий клуб не планирует делать никаких покупок. Напомним, ранее сообщалось, что сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ 11 матчей, в которых забил 10 голов.

Агент: «Ракицкий в «Зените»? На данный момент из России конкретных предложений нет»

Футбольный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы защитника киевского «Динамо» Ярослава Ракицкого, заявил, что его клиент не имеет предложений от клубов РФПЛ. Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» готов приобрести 27-летнего украинца за 15 миллионов евро. «Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет», – сказал Шаблий.

«Реал» готов предложить «Порту» 58 миллионов за Андре Силву

Нападающий «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Реал». Сообщается, что клубы уже вступили в переговоры. Сумма трансфера, который в случае успеха состоится летом, оценивается в 58 миллионов евро. На игрока также претендовал «Арсенал», но португальцы отвергли предложение «канониров», которое составляло около 30 миллионов евро. В текущем сезоне 21-летний форвард забил 14 голов во всех соревнованиях.

Хенти, Шкулетич и Шишкин могут не полететь на сборы с «Локомотивом»

«Локомотив» может отправиться на зимние сборы без пятерых игроков. Это защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Петар Шкулетич, Эзекиэль Хенти. Напомним, ранее сообщалось, что Самедов на следующей неделе перейдет в «Спартак». Первый сбор железнодорожники проведут с 10 по 23 января в испанском городе Эстепона.

Хамес намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес определился со своим будущим. Футболист намерен перейти в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что агент колумбийца Жорже Мендеш также сотрудничает с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Он уже ведет переговоры с вице-президентом манкунианцев Эдом Вудвардом. Отметим, интерес к игроку проявляют также «Челси» и «ПСЖ». В текущем розыгрыше Примеры на счету Родригеса 18 матчей и четыре гола.

«Челси» вернул из аренды защитника Аке

Защитник «Борнмута» Натан Аке был отозван из аренды. Напомним, права на футболиста принадлежат «Челси», руководство которого приняло решение воспользоваться правом возврата игрока. «Аке – очень хороший футболист. Он начал играть за «Борнмут» и выходит в каждом матче. Честно, я оцениваю его ситуацию. Он может стать интересным вариантом для нас в это трансферное окно», – заявил главный тренер лондонского клуба Антонио Конте. 21-летний Аке провел в текущем сезоне АПЛ 12 матчей и забил три гола.

«Барселона» готова предложить Срне контракт на 2 миллиона в год

Защитник «Шахтера» Дарио Срна в ближайшее время встретится с руководством «Барселоны», чтобы обсудить детали перехода в испанский клуб. Руководство сине-гранатовых готово предложить игроку контракт на 1,5 года, согласно которому он будет получать 2 миллиона евро в год. Напомним, ранее Срна был готов согласиться на более низкую зарплату в «Барселоне» при условии ее повышения в следующем сезоне.

Кубок Англии. «Ливерпуль» самым молодым составом в клубной истории не смог обыграть «Плимут»

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль», выставивший на встречу самый молодой состав в клубной истории (средний возраст – 21 год и 296 дней), на своем поле не сумел обыграть «Плимут». Итоговый счет – 0:0. Таким образом, обе команды ждет переигровка, которая пройдет на поле «Плимута». «Фулхэм», «Челси», «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» свои матчи выиграли, пройдя в следующий раунд.

Ключевые моменты 1/32 финала Кубка Англии

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа Краснодар Боруссия Д Сморгонь Локомотив Реал Порту Локомотив Зенит Реал Манчестер Юнайтед Челси Барселона Шишкин Роман Смолов Федор Срна Дарио Ракицкий Ярослав Родригес Хамес Аке Натан Шкулетич Петар Силва Андре Хенти Эзекиэль
Комментарии (5)
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tima0898
1483900580
Федя - главная надежда отечественного футбола! Давай, верим!
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Юрий Крутько
1483905096
Никуда Федя не перейдет...Самим такие игроки нужны,да и Галицкий его не отпустит.
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TUMS
1483910695
Ну 10 миллионов не такая уж и большая сумма чтобы бросаться в объятия Боруссии.
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mihail1980
1483977937
не раньше лета только какого года
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