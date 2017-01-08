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Ливерпуль - Плимут Аргайл

08.01.2017, Воскресенье, 16:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Кубок, 1/32 финала Ливерпуль - Плимут Аргайл
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 8 января 2017, 19:49

    Ужасно! и Жалко, что ничья!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 8 января 2017, 06:22

    Надеюсь Клопп настроит своих ребят как надо.....

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