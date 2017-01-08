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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Плимут Аргайл
Ливерпуль - Плимут Аргайл: обзор матча 08 января 2017
Ливерпуль
08.01.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Плимут Аргайл
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Б. Вудберн
75'
Замена
А. Лаллана
️️️️
О. Эджария
75'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Э. Джан
63'
Начало матча
Статистика матча Ливерпуль - Плимут Аргайл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Плимут Аргайл
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Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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