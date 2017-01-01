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  • Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ

Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ

Кто: Луиш Нани

Год: 2010

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

Мы тоже такое видели в матче за Суперкубок России, когда Аршавин обокрал Левенца, но в Англии случилась настоящая путаница. Нани прорывался в штрафную и упал, а голкипер Эурелио Гомес подумал, что судья назначил штрафной в пользу «шпор». Не торопясь разыгрывать мяч, он разбежался, а португалец в это время воспользовался ситуацией. Судью Клаттенбурга после этого вспоминали еще очень долго.

Кто: Тьерри Анри

Год: 2004

Матч: «Арсенал» – «Чарльтон»

Все знают, каким замечательным бомбардиром был Анри, но немногие помнят, какой гол ему удалось забить 12 лет назад. Можно ли вообще поразить чужие ворота, стоя к ним спиной на углу вратарской? Легко, если в деле Анри. Шедевральное исполнение от француза и очень нетипичный для футбола гол.

Кто: Марио Балотелли

Год: 2011

Матч: «Манчестер Сити» – «Норвич»

Балотелли умудрился не забить с нескольких метров, но итальянцу повезло: мяч взвился в воздух так, что его можно было внести в ворота любой частью тела без сопротивления. Балотелли выбрал плечо. Вариантов было не так уж много, но форвард «Сити», известный как любитель повыпендриваться, решился на, конечно же, самый нетривиальный способ

Кто: Адама Диоманде и Абель Эрнандес

Год: 2016

Матч: «Халл» – «Лестер»

Первый гол сезона-2016/17 также выдался запоминающимся – новичок «Халл» сильно огорчил чемпиона, а Диоманде и Эрнандес исполнили «двойные ножницы», одновременно выполнив удар по воротам через себя в падении. Гол записали на счет Диоманде, ассист – в копилку Эрнандеса. Уникальный гол.

Кто: Хонг-Мин Сон

Год: 2015

Матч: «Уотфорд» – «Тоттенхэм»

Гол состоялся ровно год назад в этот день – 28 декабря. Кореец отреагировал на подачу с фланга, забив пяткой в прыжке. Отчасти повезло, что забитый мяч не отменили из-за офсайда, и что он проскочил между ног у Гомеса. Но исполнение – десятибалльное. Комментатор, впрочем, по каким-то причинам не захотел нахваливать корейца, будто бы такие голы забиваются каждую неделю.

Кто: Хавьер Эрнандес

Год: 2010

Матч: «Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед»

В тот год Чичарито перебрался в «МЮ» сразу после успешного ЧМ-2010, где обратил на себя внимание яркой игрой и мячом французам. «Стоку» он забил два гола, один из которых вышел изумительным по красоте. Мексиканец вывернул голову под каким-то странным углом и направил мяч в ворота.

Кто: Уэйн Руни

Год: 2011

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

А уж этот гол знают даже те, кто вообще не следит за АПЛ. Забить победный мяч в дерби именно таким образом – это навсегда войти в историю клуба. Впрочем, Руни уже давным-давно в ней прописался, но этот гол – один из тех, которые будут припоминать ему всю жизнь.

Кто: Даррен Бент

Год: 2009

Матч: «Сандерленд» – «Ливерпуль»

Этот гол вы тоже наверняка помните, он был забит рикошетом от гулявшего по полю воздушного шарика, который серьезно дезориентировал Пепе Рейну. Вдвойне комично, что гол оказался в этом матче единственным. На судью мерсисайдцы обижались потом еще долго.

Кто: Криштиану Роналду

Год: 2008

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»

Криштиану восемь лет назад умудрился метров с десяти так пробить пяткой, что мяч миновал троих защитников и вратаря. Обошлось не без везения, но менее уникальным от этого гол не стал. Очень крутое исполнение.

Кто: Нванкво Кану

Год: 1999

Матч: «Челси» – «Арсенал»

А это привет с конца 90-х, когда форвард «Арсенала» Нванкво Кану убил хет-триком «Челси», а победный гол забил на последних минутах почти с нулевого угла. Замечательная реакция комментатора дополняет этот шедевр.

Кто: Генрих Мхитарян

Год: 2016

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»

Хит последних дней от армянского полузащитника, забившего самый красивый гол в своей карьере. Шикарное исполнение, которое и сам Златан оценил.

Кто: Оливье Жиру

Год: 2016

Матч: «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

Оливье Жиру исполнил свое голевое чудо в первый же день 2017 года. Получилось очень даже красиво.

«Ливерпуль» разгромил «Сток Сити». Мхитарян забил за «МЮ» супергол пяткой. Онлайн главных событий 18 тура АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Халл Сити Арсенал Тоттенхэм Сандерленд Анри Тьерри Роналду Криштиану Руни Уэйн Нани Кану Нванкво Бент Даррен Балотелли Марио Мхитарян Генрих Эрнандес Абель Чичарито Сон Хын-Мин Диоманде Адама
Комментарии (13)
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KWN37
1482933059
Анри и Роналду конечно же шедевры.
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Seamus
1482937709
Бербатов за МЮ забивал ковырягой через себя, от перекладины... тоже неплохо
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x-x-x-x-x
1482943418
хоть и с офсайда но красиво получилось у армяна
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Бульба
1482956058
Offside метровый,как судья не увидел?
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MU-fanatic
1482962382
что тут скажешь))))самые красивые голы в МЮ забивают!!!
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dredan
1482962796
Нванкво Кану.Да какой там нулевой угол,с рабочей ноги проф футболист забивать должен
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Пикап96
1483294957
Салат поразил) Гол претендует уже на звание лучшего в АПЛ в 17 году)
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Little town blues
1483311656
Фантастические голы, и ни слова о Ле Тиссье? Да вы шутите. Le God может один занять весь топ.
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marslond
1483361091
Гол Жиру лучший! Просто красава.
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Arsenal94London
1483618831
Жиру топище, конечно.
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