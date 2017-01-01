Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ

Кто: Луиш Нани
Год: 2010
Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
Мы тоже такое видели в матче за Суперкубок России, когда Аршавин обокрал Левенца, но в Англии случилась настоящая путаница. Нани прорывался в штрафную и упал, а голкипер Эурелио Гомес подумал, что судья назначил штрафной в пользу «шпор». Не торопясь разыгрывать мяч, он разбежался, а португалец в это время воспользовался ситуацией. Судью Клаттенбурга после этого вспоминали еще очень долго.
Кто: Тьерри Анри
Год: 2004
Матч: «Арсенал» – «Чарльтон»
Все знают, каким замечательным бомбардиром был Анри, но немногие помнят, какой гол ему удалось забить 12 лет назад. Можно ли вообще поразить чужие ворота, стоя к ним спиной на углу вратарской? Легко, если в деле Анри. Шедевральное исполнение от француза и очень нетипичный для футбола гол.
Кто: Марио Балотелли
Год: 2011
Матч: «Манчестер Сити» – «Норвич»
Балотелли умудрился не забить с нескольких метров, но итальянцу повезло: мяч взвился в воздух так, что его можно было внести в ворота любой частью тела без сопротивления. Балотелли выбрал плечо. Вариантов было не так уж много, но форвард «Сити», известный как любитель повыпендриваться, решился на, конечно же, самый нетривиальный способ
Кто: Адама Диоманде и Абель Эрнандес
Год: 2016
Матч: «Халл» – «Лестер»
Первый гол сезона-2016/17 также выдался запоминающимся – новичок «Халл» сильно огорчил чемпиона, а Диоманде и Эрнандес исполнили «двойные ножницы», одновременно выполнив удар по воротам через себя в падении. Гол записали на счет Диоманде, ассист – в копилку Эрнандеса. Уникальный гол.
Кто: Хонг-Мин Сон
Год: 2015
Матч: «Уотфорд» – «Тоттенхэм»
Гол состоялся ровно год назад в этот день – 28 декабря. Кореец отреагировал на подачу с фланга, забив пяткой в прыжке. Отчасти повезло, что забитый мяч не отменили из-за офсайда, и что он проскочил между ног у Гомеса. Но исполнение – десятибалльное. Комментатор, впрочем, по каким-то причинам не захотел нахваливать корейца, будто бы такие голы забиваются каждую неделю.
Кто: Хавьер Эрнандес
Год: 2010
Матч: «Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед»
В тот год Чичарито перебрался в «МЮ» сразу после успешного ЧМ-2010, где обратил на себя внимание яркой игрой и мячом французам. «Стоку» он забил два гола, один из которых вышел изумительным по красоте. Мексиканец вывернул голову под каким-то странным углом и направил мяч в ворота.
Кто: Уэйн Руни
Год: 2011
Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
А уж этот гол знают даже те, кто вообще не следит за АПЛ. Забить победный мяч в дерби именно таким образом – это навсегда войти в историю клуба. Впрочем, Руни уже давным-давно в ней прописался, но этот гол – один из тех, которые будут припоминать ему всю жизнь.
Кто: Даррен Бент
Год: 2009
Матч: «Сандерленд» – «Ливерпуль»
Этот гол вы тоже наверняка помните, он был забит рикошетом от гулявшего по полю воздушного шарика, который серьезно дезориентировал Пепе Рейну. Вдвойне комично, что гол оказался в этом матче единственным. На судью мерсисайдцы обижались потом еще долго.
Кто: Криштиану Роналду
Год: 2008
Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
Криштиану восемь лет назад умудрился метров с десяти так пробить пяткой, что мяч миновал троих защитников и вратаря. Обошлось не без везения, но менее уникальным от этого гол не стал. Очень крутое исполнение.
Кто: Нванкво Кану
Год: 1999
Матч: «Челси» – «Арсенал»
А это привет с конца 90-х, когда форвард «Арсенала» Нванкво Кану убил хет-триком «Челси», а победный гол забил на последних минутах почти с нулевого угла. Замечательная реакция комментатора дополняет этот шедевр.
Кто: Генрих Мхитарян
Год: 2016
Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»
Хит последних дней от армянского полузащитника, забившего самый красивый гол в своей карьере. Шикарное исполнение, которое и сам Златан оценил.
Кто: Оливье Жиру
Год: 2016
Матч: «Арсенал» – «Кристал Пэлас»
Оливье Жиру исполнил свое голевое чудо в первый же день 2017 года. Получилось очень даже красиво.
«Ливерпуль» разгромил «Сток Сити». Мхитарян забил за «МЮ» супергол пяткой. Онлайн главных событий 18 тура АПЛ