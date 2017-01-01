Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ

Кто: Луиш Нани

Год: 2010

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

Мы тоже такое видели в матче за Суперкубок России, когда Аршавин обокрал Левенца, но в Англии случилась настоящая путаница. Нани прорывался в штрафную и упал, а голкипер Эурелио Гомес подумал, что судья назначил штрафной в пользу «шпор». Не торопясь разыгрывать мяч, он разбежался, а португалец в это время воспользовался ситуацией. Судью Клаттенбурга после этого вспоминали еще очень долго.

Кто: Тьерри Анри

Год: 2004

Матч: «Арсенал» – «Чарльтон»

Все знают, каким замечательным бомбардиром был Анри, но немногие помнят, какой гол ему удалось забить 12 лет назад. Можно ли вообще поразить чужие ворота, стоя к ним спиной на углу вратарской? Легко, если в деле Анри. Шедевральное исполнение от француза и очень нетипичный для футбола гол.

Кто: Марио Балотелли

Год: 2011

Матч: «Манчестер Сити» – «Норвич»

Балотелли умудрился не забить с нескольких метров, но итальянцу повезло: мяч взвился в воздух так, что его можно было внести в ворота любой частью тела без сопротивления. Балотелли выбрал плечо. Вариантов было не так уж много, но форвард «Сити», известный как любитель повыпендриваться, решился на, конечно же, самый нетривиальный способ

Кто: Адама Диоманде и Абель Эрнандес

Год: 2016

Матч: «Халл» – «Лестер»

Первый гол сезона-2016/17 также выдался запоминающимся – новичок «Халл» сильно огорчил чемпиона, а Диоманде и Эрнандес исполнили «двойные ножницы», одновременно выполнив удар по воротам через себя в падении. Гол записали на счет Диоманде, ассист – в копилку Эрнандеса. Уникальный гол.

Кто: Хонг-Мин Сон

Год: 2015

Матч: «Уотфорд» – «Тоттенхэм»

Гол состоялся ровно год назад в этот день – 28 декабря. Кореец отреагировал на подачу с фланга, забив пяткой в прыжке. Отчасти повезло, что забитый мяч не отменили из-за офсайда, и что он проскочил между ног у Гомеса. Но исполнение – десятибалльное. Комментатор, впрочем, по каким-то причинам не захотел нахваливать корейца, будто бы такие голы забиваются каждую неделю.

Кто: Хавьер Эрнандес

Год: 2010

Матч: «Сток Сити» – «Манчестер Юнайтед»

В тот год Чичарито перебрался в «МЮ» сразу после успешного ЧМ-2010, где обратил на себя внимание яркой игрой и мячом французам. «Стоку» он забил два гола, один из которых вышел изумительным по красоте. Мексиканец вывернул голову под каким-то странным углом и направил мяч в ворота.

Кто: Уэйн Руни

Год: 2011

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

А уж этот гол знают даже те, кто вообще не следит за АПЛ. Забить победный мяч в дерби именно таким образом – это навсегда войти в историю клуба. Впрочем, Руни уже давным-давно в ней прописался, но этот гол – один из тех, которые будут припоминать ему всю жизнь.

Кто: Даррен Бент

Год: 2009

Матч: «Сандерленд» – «Ливерпуль»

Этот гол вы тоже наверняка помните, он был забит рикошетом от гулявшего по полю воздушного шарика, который серьезно дезориентировал Пепе Рейну. Вдвойне комично, что гол оказался в этом матче единственным. На судью мерсисайдцы обижались потом еще долго.

Кто: Криштиану Роналду

Год: 2008

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»

Криштиану восемь лет назад умудрился метров с десяти так пробить пяткой, что мяч миновал троих защитников и вратаря. Обошлось не без везения, но менее уникальным от этого гол не стал. Очень крутое исполнение.

Кто: Нванкво Кану

Год: 1999

Матч: «Челси» – «Арсенал»

А это привет с конца 90-х, когда форвард «Арсенала» Нванкво Кану убил хет-триком «Челси», а победный гол забил на последних минутах почти с нулевого угла. Замечательная реакция комментатора дополняет этот шедевр.

Кто: Генрих Мхитарян

Год: 2016

Матч: «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»

Хит последних дней от армянского полузащитника, забившего самый красивый гол в своей карьере. Шикарное исполнение, которое и сам Златан оценил.

Кто: Оливье Жиру

Год: 2016

Матч: «Арсенал» – «Кристал Пэлас»

Оливье Жиру исполнил свое голевое чудо в первый же день 2017 года. Получилось очень даже красиво.

«Ливерпуль» разгромил «Сток Сити». Мхитарян забил за «МЮ» супергол пяткой. Онлайн главных событий 18 тура АПЛ