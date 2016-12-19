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  • «Ман Сити» на 93 месте. Как выглядел рейтинг топ-клубов УЕФА 10 лет назад

«Ман Сити» на 93 месте. Как выглядел рейтинг топ-клубов УЕФА 10 лет назад

«ПСЖ» (Франция)

Сейчас: 6-е место

10 лет назад: 51-е место

Вот 20 лет назад мы б увидели парижан примерно на том же месте, что и сейчас – они как раз добрались до полуфинала Лиги чемпионов и выиграли Кубок Кубков. Через десятилетие «ПСЖ» сначала дважды занимал девятые места, а потом два сезона подряд едва не вылетал дивизионом ниже с уже заметно постаревшим бомбардиром Паулетой. Катарские деньги пришли в 2011-м, и тогда дела заметно улучшились. А последние четыре года чемпионский приз неизменно отправляется в Париж, хотя клуб упрямо вылетает на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» (Англия)

Сейчас: 13-е место

10 лет назад: 93-е место

Да, прямо там, ниже венской «Аустрии», краковской «Вислы» и «Днепра». Что уж удивляться, если в те годы «Сити» не каждый сезон вообще проводил в АПЛ, а в еврокубках сыграл в 2003 году впервые с 1978-го и довольно быстро оттуда вылетел от польского «Гроцлина», в рядах которого играл бывший зенитовец Ивица Крижанац. «Сити» же тогда был клубом, в котором доигрывали суперзвезды прошлого – Симэн, Макманаман, Фаулер, зато исправно забивал Анелька.

Впрочем, все эти потуги не были ничем интереснее выступления нынешнего условного «Сток Сити», пока в 2008 году клуб не купили бизнесмены из Эмиратов. Тогда-то пошли чемпионства и кубки, а в ЛЧ с пятой попытки удалось пробиться в полуфинал.

«Атлетико» (Испания)

Сейчас: 4-е место

10 лет назад: -

Среди 268 клубов Европы места атлетам не нашлось. Сейчас вообще сложно представить, что на стыке веков мадридский клуб рухнул в Сегунду и провел там два сезона. Как вышли обратно в элиту – не слезали с любимого 11-го места, максимум – седьмое, что дало право поиграть в Кубке Интертото и там же проиграть в финале «Вильярреалу», который предварительно выбил московский «Спартак». Еще одно седьмое место в сезоне-2006/07 позволило, наконец, пробиться в Кубок УЕФА, и с тех пор «Атлетико» выиграл четыре еврокубка (две Лиги Европы и два Суперкубка), дважды останавливаясь буквально в шаге от победы в Лиге чемпионов. Совпало все это, конечно же, с эрой Диего Симеоне, который тренирует клуб уже пять лет.

«Наполи» (Италия)

Сейчас: 16-е место

10 лет назад: -

Какой уж там рейтинг УЕФА, если в 2004 году «Наполи» вообще прекратил свое существование из-за жутких долгов. Хорошо хоть Аурелио Де Лаурентис был настолько влюблен в футбол, что спас клуб и вытащил его из Серии С в элиту снова. Уже в 2008-м неаполитанцы попали в еврокубки, затем дважды выиграли Кубок Италии, запомнились яркими матчами в Лиге чемпионов и навязывали «Ювентусу» борьбу за чемпионство. Да и сейчас все еще являются одной из самых незаурядных команд Европы. 10 лет назад «Наполи» об этом приходилось только мечтать.

«Тоттенхэм» (Англия)

Сейчас: 20-е место

10 лет назад: -

Сейчас «шпоры» отстают всего на одну позицию от «МЮ» в рейтинге УЕФА, а тогда лет десять подряд болтались себе в середине турнирной таблицы АПЛ, не падая оглушительно вниз, но и не замахиваясь на Лигу чемпионов. В еврокубках за 15 лет удалось поиграть лишь раз, но уже во втором раунде Кубка УЕФА «Тоттенхэм» вылетел вон от «Кайзерслаутерна». Тренерская чехарда Ходдл-Сантини-Йол-Рамос ни к чему хорошему не привела, хотя при голландце клуб все же сделал попытку ворваться в четверку. А вот с Харри Реднаппом, назначенным осенью 2008-го, дела пошли лучше: при нем «Тоттенхэм» дважды финишировал четвертым и добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Вольфсбург» (Германия)

Сейчас: 32-е место

10 лет назад: -

Ничем особенным тогда в Бундеслиге «Вольфсбург» не выделялся, зависая в основном на дне первой десятки и развлекаясь матчами на Кубок Интертото. Это в 2009-м клуб сенсационно стал чемпионом и нередко гостил на поздних стадиях еврокубков, а затем снова вклинивался в борьбу за салатницу в чемпионате. Сейчас, правда, у команды снова спад, и она вообще располагается рядом с зоной вылета, хотя еще весной нынешнего года едва не вышибла «Реал» из четвертьфинала Лиги чемпионов. Вот уж чему порадовались бы парни Симеоне.

«Боруссия М» (Германия)

Сейчас: 38-е место

10 лет назад: -

Здесь тоже не приходилось говорить о рейтинге УЕФА, поскольку «Боруссия» в основном торчала в нижней части Бундеслиги, а в 2007-м и вовсе вылетела. После возвращения картина не слишком поменялась – все тот же подвал. Лишь в 2012-м команда наконец-то вспорхнула на четвертое место и послушала гимн Лиги чемпионов, хоть и не попала в группу, уступив киевскому «Динамо». Но последние пару сезонов на групповом этапе все же поиграла. Не сказать, что сверхуспешно, но, по крайней мере, лишней «Боруссия» в ЛЧ точно не была.

«Лестер» (Англия)

Сейчас: 61-е место

10 лет назад: -

Уж конечно «Лестера» там и быть не могло. Пока составлялся рейтинг 2006 года, «лисы» отчаянно сражались за место в Чемпионшипе, откуда все же вылетели еще двумя годами позже. А через восемь лет случилась та самая сказочная победа в АПЛ, о которой будут еще очень долго вспоминать. Сейчас «Лестер» возвращается туда, где его все ждали гораздо больше – на место рядом с зоной вылета и, скорее всего, в еврокубках англичане не задержатся. Но все-таки интересно еще раз отметить разницу за десятилетие – между безнадежным 16-м местом в Чемпионшипе и легким выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов Испания Атлетико Манчестер Сити Наполи Лестер Боруссия М Вольфсбург Тоттенхэм ПСЖ
Комментарии (7)
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and4ever86
1482146388
Ростов, сейчас в 100-ке, 10 лет назад....даже представить не могу
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swot1205
1482149386
Да интересно узнать такие факты. Прям удивительно,но в принципе тут клубы за 2-3 года сыпятся в низы,а тут целых 10 лет
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headdevil
1482150569
Зенит с 60 на 18 поднялся.
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vick-north-west
1482160468
О времена! как быстро все меняется! А если взять 20 лет? Как у Дюма "20 лет спустя"? Тогда вообще-то и рейтинги были другие, за счет того что еврокубки были короткие. Например, 1е место (Ювентус) от 2го места (Аякс) отделило всего 0,11 очка. В 1997 году на 6-м месте гордо красовалась итальянская Парма, на 9-м - московский Спартак! Да и далее много сюрпризов: 11-е место - Панатинаикос, 12й - Фейеноорд, выше МЮ (13-я строчка) и Реала (15-я позиция). На 16-м - французский Осер, 19-й - Трабзонспор (сильнейший тогда турецкий клуб), 20-й - датский Брондбю, 24й - Стяуа, 25-й - Русенборг. Где они сейчас? Тема, однако.
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SunDick
1482185901
"хотя клуб упрямо вылетает на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов" ну в этот раз на 1/8
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+50/-50
1483888133
Интересная подборка. Спасибо авто ру.
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