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    • «Вест Хэм» интересуется Дзагоевым. «Крестовский» сдадут 26 декабря. Дайджест событий дня

    «Вест Хэм» интересуется Дзагоевым. «Крестовский» сдадут 26 декабря. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    07.12.2016 21:45
    «Зенит» хочет купить Боккетти, но Жиркова в «Спартак». Вслед за Слуцким из ЦСКА хотят уйти его помощники. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси» проявляют интерес к Дзагоеву

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев имеет повышенный интерес со стороны английских клубов. К футболисту присматриваются «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси Сити». Ранее сам хавбек отметил, что ему нравится АПЛ. Нынешний контракт Дзагоева с армейцами истекает летом 2019 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро. Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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    «Ростов» заработал 20 миллионов в Лиге чемпионов

    «Ростов» получит от участия в квалификационных раундах и групповом этапе Лиги чемпионов около 20 миллионов евро, сообщает «Деловой квартал». Из этой суммы 12 миллионов ростовчане получили за попадание в групповой этап. За матчи с «Аяксом» клуб заработал еще 2 миллиона евро (победа плюс ничья). В групповом этапе «Ростов» заработал следующие суммы: за победу над «Баварией» они получат 1,5 миллиона, по 500 тысяч – за две ничейные игры с ПСВ. Еще около 4 миллионов евро российский клуб получит в качестве отчислений за телетрансляции. 500 тысяч «Ростов» получит за выход в плей-офф Лиги Европы.

    «Зенит» предложит Боккетти зарплату в 2 миллиона в год

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти попал в сферу интересов «Зенита». Руководство петербургского клуба уже проконсультировалось по вопросу возможного трансфера игрока с его агентом Андреа Д’Амико. Сообщается, что «Зенит» намерен предложить Боккетти контракт сроком на 2,5 года, а зарплата игрока в случае совершения сделки составит 2 миллиона евро за сезон. По информации источника, переговоры продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшую неделю.

    «Крестовский» будет сдан 26 декабря

    Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко обозначил точный срок сдачи стадиона «Крестовский». Строящаяся в Санкт-Петербурге арена станет домашней для «Зенита». «26 декабря стадион должен начинать получать свидетельство о вводе в эксплуатацию. Начнется пусконаладка и доработка. «Зенит» и город подписали пятого числа соответствующий меморандум о том, что стадион перейдет к футбольному клубу«Зенит» после получения свидетельства собственности. К середине-концу января это свидетельство будет получено», – заявил Мутко.

    Каррера ведет переговоры о трансфере Жиркова

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ведет переговоры с агентом полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова о возможном трансфере игрока в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «360 Подмосковье», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. По информации издания, Каррера намерен зимой усилить состав москвичей Александром Самедовым и Юрием Жирковым. При этом договоренность о переходе игрока «Локомотива» уже достигнута, а относительно Жиркова специалист лично ведет переговоры с его агентом.

    Черчесов попросил завершить следующий сезон в РФПЛ 12-13 мая

    Следующий сезон в РФПЛ может быть сокращен по времени проведения. С таким предложением выступил тренерский штаб сборной России. «Сегодня я получил бумагу, подписанную главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и генеральным директором РФС Александром Алаевым. В ней есть ряд просьб, которые мы рассмотрим на общем собрании лиги; в основном они касаются сезона-2017/18. Так, сборная попросила, чтобы последний тур чемпионата-2017/18 прошел 12-13 мая. Поэтому, вероятно, придется начать чемпионат раньше. Этот вопрос, скорее всего, мы будем рассматривать на общем собрании лиги», – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Онопко и Овчинников могут уйти из ЦСКА вслед за Слуцким

    Во вторник, 6 декабря, было официально объявлено об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА. В среду команда проведет последний матч под его руководством в Лондоне против «Тоттенхэма», в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Эта отставка может повлечь за собой уход из армейского клуба и его помощников – Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Виктор Онопко работает в ЦСКА с 11 сентября 2009 года – тогда он вошел в тренерский штаб Хуанде Рамоса. После ухода испанца экс-спартаковец остался в системе клуба. Сергей Овчинников появился в команде 14 декабря 2014 года, став старшим тренером армейцев.

    Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

    УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины при жеребьевках плей-офф ЛЕ

    Клубы из России и Украины не смогут встретиться друг с другом в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона. Об этом сообщили представители УЕФА. «Уведомляем, что команды из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы», – сказал представитель УЕФА. Напомним, организация на протяжении нескольких сезонов разводит клубы из этих стран из-за напряженных политических отношений. В нынешнем сезоне в 1/16 финала Лиги Европы пробились «Ростов», «Зенит», «Краснодар» и «Шахтер».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 11 декабря 2016, 19:45

      Если новый тренер будет хорош в плане работы с футболистами, то Дзага станет звездой.

      0
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 10 декабря 2016, 08:39

      Дзагоев так и будет перспективным, но Гиннер его не отпустит( А жаль

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 8 декабря 2016, 12:04

      Не гоните пургу.Этому парню место только в "Алании" или "Камазе",другие варианты будете ждать очень долго.

      1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 7 декабря 2016, 22:35

      Считаю, что Слуцкий не смог раскрыть Дзагоева. Надеюсь (в хорошем смысле), что новый тренер сможет заставить, с моей точки зрения, самого потенциально лучшего игрока России, заиграть на мировом уровне.

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 декабря 2016, 22:23

      я конечно уважаю Алана, но 16 млн это за что?? честно мужики наши что столько стоят???

      0
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