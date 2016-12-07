Первый гол Базелюка и эмоции Сердерова. Как русские выступают в Европе

Митрюшкина признали лучшим, но «Сьон» проиграл. Караваев снова отдал голевой пас. Черышев получил очередную травму. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами в Европе.

Базелюк впервые забил за «Эшторил»

27 августа выходил на поле за «Эшторил» нападающий Константин Базелюк, отыграв 45 минут в матче с «Брагой». После этого последовал трехмесячный простой, когда Базелюк не попадал даже в запас. Потери «Эшторила» перед дерби против «Белененсеша» оказались так серьезны, что тренеру пришлось снова ставить в состав Базелюка.

В концовке матча нападающий вышел на замену и через несколько минут сравнял счет ударом из-за пределов штрафной. «Прошло много времени с того момента, когда Базелюк выходил на поле. Но он это заслужил. Молодежь показала, что на нее можно рассчитывать», – отреагировал на гол главный тренер «Эшторила» Фабиано. Сейчас команда занимает девятое место в чемпионате Португалии, а у Базелюка снова появляются перспективы для игры в футбол.

Черышев травмировался

Травмы продолжают беспокоить Дениса Черышева. Полузащитник «Вильярреала» пропустил матч Примеры с «Леганесом» (0:0). Позже оказалось, что у Черышева травма бедра. Сроки восстановления Дениса пока не сообщаются, а «Вильярреал» без него опустился уже на пятое место, выпав из зоны Лиги чемпионов.

Сердеров подвел «Славию»

На 61-й минуте матча с «Левски» на поле вышел нападающий «Славии» Сердер Сердеров. Через восемь минут футболист отправился в раздевалку, успев получить два предупреждения. Первую карточку выписали Сердерову за разговоры, вторую – за толчок арбитра. «Левски» в концовке матча забил победный гол и победил с минимальным счетом. В таблице чемпионата Болгарии «Славия» занимает 11-е место, потерпев уже десять поражений в сезоне.

Митрюшкин поймал кураж

Голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина болельщики команды признали лучшим игроком встречи с «Санкт-Галленом» (1:2). Митрюшкин совершил несколько важных спасений, но его команда все равно проиграла. Решающий мяч вратарь пропустил на 93-й минуте, а почти с начала матча «Сьон» играл в меньшинстве. В таблице чемпионата Швейцарии команда идет на четвертом месте, потерпев уже три поражения подряд.

Караваев продолжает отдавать

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев играет в чемпионате Чехии результативнее многих полузащитников. Очередная голевая передача Караваева пришлась на игру с «Теплице». «Спарта» победила со счетом 2:1, поднявшись на третье место в турнирной таблице. Переход Караваева в «Спарту» авторитетные чешские издания уже сейчас признают лучшим трансфером лета.

Николай Комличенко в этом туре выступил хуже. Его «Слован» проиграл «Высочине» (0:1), а нападающий отметился лишь желтой карточкой. «Слован» борется за выживание и идет 13-м.

Новости из Португалии

«Лейрия» одержала шестую победу подряд. На этот раз команда одолела «Бенфику» из Каштелу-Бранку (2:1). Томас Рукас отыграл весь матч, а Николаеш вышел на замену в начале второго тайма.

Форвард «Фатимы» Джамал Дибиргаджиев отличился голом десятый раз в сезоне. Его клуб разгромно выиграл у команды «Идеал» (5:1).

Как дела у остальных

«Витесс» выиграл у «Зволле» со счетом 3:1, но Аршак Корян на этот раз игрового времени не получил. Полузащитник провел в разминочной зоне весь второй тайм, но на поле не появился. Ходят слухи, что «Витесс» в ближайшее время может возглавить тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, при котором перспективы Коряна могут улучшиться.

«Хоффенхайм» неожиданно нанес разгромное поражение «Кельну» в Бундеслиге. При непосредственном участии Константина Рауша «Кельн» пропустил от соперника четыре безответных мяча. В последних двух матчах команда набрала лишь одно очко, опустившись на седьмую строчку таблицы.

Окончательно прояснилась роль Романа Нойштедтера в «Фенербахче». Дик Адвокат использует футболиста только в те моменты, когда игру нужно засушить. В матче «Фенербахче» и «Бешикташа» голов забито не было, а Нойштедтер провел всю встречу на скамейке запасных.

Сербский «Спартак», который возглавляет Андрей Чернышов, четырежды забил в ворота клуба «Нови Пазар». Победив в матче со счетом 4:2, «Спартак» поднялся на шестое место.

Комличенко завоевывает Чехию, Корян – доверие. Как русские выступают в Европе

Фото: globallookpress.com, vitesse.nl