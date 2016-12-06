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  • 5 игроков, которых «Ростов» продаст в Европу уже этой зимой

5 игроков, которых «Ростов» продаст в Европу уже этой зимой

Сердар Азмун

Трансферная стоимость: 7 миллионов евро

Кто может купить: «Ливерпуль», «Арсенал»

Вероятность ухода: 90%

Тут все очевидно: главная звезда ростовской команды вряд ли задержится в чемпионате России надолго, даже несмотря на возможность работы с Бердыевым. Курбан Бекиевич сделал из Азмуна настоящую молодую звезду – чего стоит один гол Сердара в ворота «Баварии», когда он посадил Боатенга на пятую точку а-ля Месси.

После таких фокусов у английских грандов наверняка потекли слюнки: игроков, подобных Азмуну, обожает Арсен Венгер, да и Юрген Клопп явно будет не против перевезти иранца на «Энфилд» (особенно в виду грядущего Кубка Африки, когда «Ливерпуль» лишится Садио Мане).

Дмитрий Полоз

Трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Кто может купить: «Эвертон», «Шальке»

Вероятность ухода: 50%

Полоз на четыре года старше Азмуна, и, возможно, не привлечет столь пристального внимания топ-клубов, как иранец. Однако не затеряться в условном «Эвертоне» ему вполне по силам. Кроме того, есть еще и Бундеслига, где на Полоза точно обратили взгляды после триумфального для «Ростова» матча с «Баварией». Что ж, по крайней мере, как останавливать мюнхенскую машину, Дмитрий уже знает. Осталось переехать в Германию на постоянной основе и начать делать это каждые полгода.

Кристиан Нобоа

Трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Кто может купить: «Милан», «Сандерленд»

Вероятность ухода: 40%

Нобоа немолод (31 год), так что путь в топ-клубы для него закрыт. Однако эквадорец настолько качественно цементирует центр поля «Ростова», что не обратить внимания на его игру просто невозможно. Если до трансфера в «Милан» в свое время дослужился Кейсуке Хонда, то Кристиан точно будет не хуже: даже штрафные он бьет почти так же хорошо, как японец.

Помимо этого, всегда не стоит забывать о богатенькой АПЛ, где каждый аутсайдер вроде «Сандерленда» может позволить себе даже не одного, а трех Нобоа – и это будет для него не серьезная трата, а разве что щедрые чаевые.

Сослан Джанаев

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Кто может купить: «Депортиво», «Сампдория»

Вероятность ухода: 40%

29 лет – пустяковый возраст для голкипера. Недавно дебютировавший за «Малагу» украинский вратарь Денис Бойко младше Джанаева на год, так что все возможно, нужно лишь дождаться приглашения и не побояться его принять. В Испании или в Италии (не в грандах, конечно, а в клубах помельче, вроде «Сампдории») на Сослана вполне могли положить глаз после его уверенной игры в Лиге чемпионов. Не самая лучшая статистика не должна отпугнуть потенциальных покупателей: уж кто-кто, а Джанаев совершенно не виноват в пяти пропущенных голах, что «Ростов» получил в Мюнхене.

Как бы то ни было, а уезжать в любом случае необходимо, главное – не засиживаться до конца карьеры в РФПЛ, куда всегда успеешь вернуться.

Миха Мевля

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона

Кто может купить: «Борнмут», «Вест Бромвич»

Вероятность ухода: 60%

Миха Мевля перешел в «Ростов» всего три месяца назад, но уже ходят активные слухи, что им интересуется один из клубов АПЛ. Возможно, это «Борнмут», которым руководит российский бизнесмен Максим Демин, а может, и «Вест Бромвич», где прекрасно знают, что такое покупать в РФПЛ (перед глазами – живой пример Саломона Рондона).

Мевля успел побыть капитаном в бухарестском «Динамо», а теперь еще и имеет опыт выступления в Лиге чемпионов. Ценник в 1,5 миллиона, вывешенный на трансфермаркете, – это слишком мало для Михи. «Ростову» нужно просить как минимум вдвое больше.

Давыдов, Вамбольт и еще 3 молодые звезды ФНЛ, о которых вы не знаете

Лига чемпионов Россия Ростов Нобоа Кристиан Джанаев Сослан Полоз Дмитрий Азмун Сердар Мевля Миха
Комментарии (28)
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семёнычев
1481036435
это Бомбардир прикидывает так)))))) а руководство Ростова и сами названные игроки возможно "прикидывают" по-другому..... Бомбардир лучше бы "прикинул" на чём сам Бомбардир будет зарабатывать деньги, а не считать возможности донского клуба)))) Вот в четверг закончатся матчи ЛЕ и вообще никто до весны не заглянет в ваш притон балаболов.... А в магазинах есть сравнительно дешёвые лопаты для чистки снега, поэтому некоторым сотрудникам можно было бы прикупить... ну, а особо говорливым можно и на лопате сэкономить при таких длинных языках..
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Эрнесто Че
1481037481
Бомбардир, вы че, как бабки на завалинке, пусть ваши журналисты прикидывают в бане с пивком. Надо писать, что мы верим в то, что Ростов сохранит состав и выиграет Лигу Европы....
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GRANDBI
1481037539
всех продать и здравствуй ФНЛ по пути кубани пойдет
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Вингер91
1481041683
Азмун и, может быть, Мевля, да и то не раньше лета. Вообще не очень понимаю весь этот треп про "надо ехать". Дофига немцев уезжает из Бундеслиги? Или англичан из АПЛ? Можно сколько угодно плеваться на наш чемп, но он идет ровно за большой пятеркой, балансируя с Португалией и Голландией. И какой смысл менять борьбу за еврокубки, свою страну и культуру плюс приличный оклад на сомнительные перспективы в сомнительной "Сампдории"? Да, модно восхищаться этими лигами. Но если почаще смотреть матчи уровня "Депор" - "Хетафе" или "Удинезе" - "Болонья", а не только эль класико, то довольно быстро понимаешь, что там не сильно круче, чем в том же "Ростове".
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mihail1980
1481043716
пока бердыев там ни кого не продадут
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polyshuk23
1481044201
денег нету продадут
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ЗЖМ
1481050222
Да, будет крайне жаль терять сейчас такой костяк команды..
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Cant Stop
1481052019
Только Азмун и Мевля уйдут....... был бы Нобоа помоложе и егоб купили.... не переживайте
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Jack24
1481104111
Игрокам удачи, а вот деньги от продажи в карман бердыечу уйдут, Ростов жалко
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D'achkov
1481148858
мевля монстр
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