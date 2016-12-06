5 игроков, которых «Ростов» продаст в Европу уже этой зимой

Сердар Азмун

Трансферная стоимость: 7 миллионов евро

Кто может купить: «Ливерпуль», «Арсенал»

Вероятность ухода: 90%

Тут все очевидно: главная звезда ростовской команды вряд ли задержится в чемпионате России надолго, даже несмотря на возможность работы с Бердыевым. Курбан Бекиевич сделал из Азмуна настоящую молодую звезду – чего стоит один гол Сердара в ворота «Баварии», когда он посадил Боатенга на пятую точку а-ля Месси.

После таких фокусов у английских грандов наверняка потекли слюнки: игроков, подобных Азмуну, обожает Арсен Венгер, да и Юрген Клопп явно будет не против перевезти иранца на «Энфилд» (особенно в виду грядущего Кубка Африки, когда «Ливерпуль» лишится Садио Мане).

Дмитрий Полоз

Трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Кто может купить: «Эвертон», «Шальке»

Вероятность ухода: 50%

Полоз на четыре года старше Азмуна, и, возможно, не привлечет столь пристального внимания топ-клубов, как иранец. Однако не затеряться в условном «Эвертоне» ему вполне по силам. Кроме того, есть еще и Бундеслига, где на Полоза точно обратили взгляды после триумфального для «Ростова» матча с «Баварией». Что ж, по крайней мере, как останавливать мюнхенскую машину, Дмитрий уже знает. Осталось переехать в Германию на постоянной основе и начать делать это каждые полгода.

Кристиан Нобоа

Трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Кто может купить: «Милан», «Сандерленд»

Вероятность ухода: 40%

Нобоа немолод (31 год), так что путь в топ-клубы для него закрыт. Однако эквадорец настолько качественно цементирует центр поля «Ростова», что не обратить внимания на его игру просто невозможно. Если до трансфера в «Милан» в свое время дослужился Кейсуке Хонда, то Кристиан точно будет не хуже: даже штрафные он бьет почти так же хорошо, как японец.

Помимо этого, всегда не стоит забывать о богатенькой АПЛ, где каждый аутсайдер вроде «Сандерленда» может позволить себе даже не одного, а трех Нобоа – и это будет для него не серьезная трата, а разве что щедрые чаевые.

Сослан Джанаев

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Кто может купить: «Депортиво», «Сампдория»

Вероятность ухода: 40%

29 лет – пустяковый возраст для голкипера. Недавно дебютировавший за «Малагу» украинский вратарь Денис Бойко младше Джанаева на год, так что все возможно, нужно лишь дождаться приглашения и не побояться его принять. В Испании или в Италии (не в грандах, конечно, а в клубах помельче, вроде «Сампдории») на Сослана вполне могли положить глаз после его уверенной игры в Лиге чемпионов. Не самая лучшая статистика не должна отпугнуть потенциальных покупателей: уж кто-кто, а Джанаев совершенно не виноват в пяти пропущенных голах, что «Ростов» получил в Мюнхене.

Как бы то ни было, а уезжать в любом случае необходимо, главное – не засиживаться до конца карьеры в РФПЛ, куда всегда успеешь вернуться.

Миха Мевля

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона

Кто может купить: «Борнмут», «Вест Бромвич»

Вероятность ухода: 60%

Миха Мевля перешел в «Ростов» всего три месяца назад, но уже ходят активные слухи, что им интересуется один из клубов АПЛ. Возможно, это «Борнмут», которым руководит российский бизнесмен Максим Демин, а может, и «Вест Бромвич», где прекрасно знают, что такое покупать в РФПЛ (перед глазами – живой пример Саломона Рондона).

Мевля успел побыть капитаном в бухарестском «Динамо», а теперь еще и имеет опыт выступления в Лиге чемпионов. Ценник в 1,5 миллиона, вывешенный на трансфермаркете, – это слишком мало для Михи. «Ростову» нужно просить как минимум вдвое больше.

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