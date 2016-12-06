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    • Давыдов, Вамбольт и еще 3 молодые звезды ФНЛ, о которых вы не знаете

    Давыдов, Вамбольт и еще 3 молодые звезды ФНЛ, о которых вы не знаете


    3.4
    Голосов: 7
    06.12.2016 14:00
    ФНЛ ушла на каникулы. «Бомбардир» проанализировал первую половину сезона во втором по силе российском дивизионе и нашел молодых игроков, о которых мы будем говорить в самом скором будущем.

    Денис Давыдов

    Клуб: «Спартак-2»

    Возраст: 21

    Позиция: нападающий

    На кого похож: Смолов

    Статистика: 17 матчей, 6 голов

    Пару лет назад тогдашний тренер «Спартака» Мурат Якин, понимая, что ничего уже не теряет, начал обильно вливать в состав молодых игроков. Наиболее яркой фигурой тогда стал совсем юный Давыдов. Федун успел прозвать парня «русским Месси», а вся Россия наблюдала за техникой и голевым чутьем юнца. Казалось, что это явление даже покруче Дзагоева образца 2008 года, но тот сезон закончился, и Денис начал полировать скамейку запасных. Теперь форвард – стабильный игрок основы второй команды «Спартака». Он все еще молод, стал более уверенным в себе и уже наколотил 6 голов в первенстве ФНЛ. В том числе благодаря достижением Дениса красно-белые держатся в лидирующей группе чемпионата.

    В данный момент футболист не думает о возвращении в первую команду: «Пока о первой команде не разговаривал ни с Массимо Каррерой, ни с Евгением Бушмановым». Возможно, все изменится зимой, когда спартаковцы соберутся после новогодних праздников, но если итальянцу действительно выделят солидные деньги на трансферы, то Давыдову и впрямь лучше пока сосредоточиться на «Спартаке-2». По крайней мере, тут у него многое получается.

    Александр Трошечкин

    Клуб: «Факел»

    Возраст: 20

    Позиция: полузащитник

    На кого похож: Глушаков

    Статистика: 19 матчей, 1 гол

    Первый футболист в истории воронежской команды, который, возможно, удостоится чести выйти в составе сборной ФНЛ. Являясь воспитанником школ «Локомотива» и «Динамо», Трошечкин отправился в Махачкалу, где звезд с неба не хватал. Его дальнейшей остановкой была Махачкала, где уже закончилась эпопея со звездами, ушедшими в небытие, но стать игроком основы у Александра не получилось – пришлось менять команду. В «Ростове» он выступал за молодежный коллектив: «Я тренировался с основным составом, жил в корпусе главной команды. Ради игровой практики меня спускали в дубль. Но мы с Курбаном Бекиевичем еще в конце зимы поговорили, он советовал найти клуб, где я смогу чаще выходить на поле».

    В итоге Трошечкин на правах аренды перебрался в «Факел», в составе которого по-настоящему заблистал, став одним из ключевых футболистов команды. Его гол в кубковом матче против «Терека» чуть было не принес победу воронежцам, но «Факел» все-таки вылетел на стадии 1/16 финала, проиграв грозненцам по пенальти. Тем не менее, Трошечкин от тура к туру заявляет о себе, и, возможно, к концу сезона Бердыев захочет вернуть полузащитника обратно в Ростов.

    Денис Вамбольт

    Клуб: «Балтика»

    Возраст: 21

    Позиция: вратарь

    На кого похож: Джанаев

    Статистика: 13 матчей, 14 пропущенных голов

    Этому парню сейчас мало кто завидует. Тащить со дна команду – дело непростое. В начале сезона у «Балтики» получил травму основной вратарь Михаил Барановский. Его сменщиком стал молодой Денис Вамбольт, который почти сразу же, в сентябре, получил приз зрительских симпатий от калининградских болельщиков.

    Он уже отстоял два «сухаря», и, если бы не случилось разгромного поражения его команды от «Динамо» (0:3), то статистика Дениса была бы просто на уровне космоса, учитывая откровенно слабую линию обороны у калининградцев. Впрочем, у «Балтики» проблем хватает и в нападении, от того и очки даются им с трудом. И тут уж никак не обвинить Вамбольта, закончившего первый круг с показателем 1.18 пропущенных мячей за игру.

    Георгий Мелкадзе

    Клуб: «Спартак»-2

    Возраст: 19

    Позиция: нападающий

    На кого похож: Кокорин

    Статистика: 15 матчей, 6 голов

    Еще один молодой футболист из системы «Спартака», который не смог дотянуть до уровня основы. Но, в отличие от Давыдова, Мелкадзе долгое время считался «одним из». В этом сезоне он окончательно окреп и стал одним из ключевых элементов в построениях спартаковского дубля. Сейчас Мелкадзе доволен, что получает постоянную игровую практику и забивает далеко не только по праздникам, хотя и осознает: уровни РФПЛ и ФНЛ – абсолютно разные.

    Тем не менее, уходить куда-либо он не собирается: «Спартак» для меня на первом месте. А кроме того, я не вижу смысла уезжать из родного города, где у меня семья и друзья. Ради чего? Уверен, что выигрывать трофеи я смогу и здесь». Учитывая, что не так давно «Спартак» продлил контракт с игроком до 2019 года, то шанс выиграть что-то с красно-белыми у Георгия наверняка будет.

    Алексей Грицаенко

    Клуб: «Луч-Энергия»

    Возраст: 21

    Позиция: защитник

    На кого похож: Игнашевич

    Статистика: 24 матча, 3 гола

    Воспитанник дальневосточной команды в этом сезоне стал основным игроком. С него начинаются атаки команды, на него возлагаются надежды в борьбе на «втором этаже». К тому же, Грицаенко уже забил 3 мяча в ворота соперников, что для центрального защитника – большая редкость. Голеадорские навыки у игрока неспроста – в молодежной команде он действовал в центре поля: «Я всегда играл в центре полузащиты. Мне очень нравилась эта позиция на поле. Потом к нам (в молодежную команду «Луча-Энергии» – прим.) пришел тренер Анатолий Агрофенин и начал со мной постоянно работать, начал объяснять, доказывать, что моя позиция – центральный защитник».

    Пережив период кризиса (прежде всего финансового), когда «Луч» в полном составе катался на поездах и метро до Воронежа и обратно, Алексей вместе с командой словно восстает из пепла. Владивостокские ребята уже в первой десятке команд ФНЛ и пока не думают на этом останавливаться. Во всяком случае, за тыл им можно не беспокоиться.

    ***

    Вряд ли эти футболисты входят в планы Станислава Черчесова на ближайшие полтора года. Однако в 2020 году, когда будет чемпионат Европы, кто-то из этих ребят вполне может пробиться в состав сборной.

    Но это будет совсем другая история – и совсем другая национальная команда.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25064

      bset 13 апреля 2017, 09:39

      Если Грицаенко так хорош, почему ни один клуб РФПЛ им еще не заинтересовался?

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 7 апреля 2017, 18:11

      какие там звезды в ФНЛ? в РФПЛ и то звезд почти нет

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 5 апреля 2017, 16:10

      Ну если на кокорина похож то добра не жди

      0
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      Рейтинг: +10

      AleksDeks 24 декабря 2016, 13:49

      Он еще будет давить вот увидите)))

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 7 декабря 2016, 17:35

      давыдов бист

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 6 декабря 2016, 15:25

      Все верно весь молодняк России сейчас растет в ФНЛ... А потом будут задавать вопросы что в Сборной некому играть, потому что по уровню не тянут.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 декабря 2016, 15:22

      Новый Кокорин растет)

      0
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 6 декабря 2016, 14:15

      Давыдов только что играл в основе первого Спартака против Крыльев. И в интервью чемпу говорил о том, что готов играть в основе Спартака первого, на минуточку .

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 декабря 2016, 14:02

      интересно, кто-то из них пойдет выше?

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 6 декабря 2016, 13:48

      Все притянуто за уши!

      0
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