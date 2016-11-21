Фанаты «Фейеноорда» зажгли огни в поддержку игрока, пережившего смерть матери

Тонни Вильена хорошо известен в Голландии даже несмотря на юный возраст. К своему 21 году он уже отыграл почти 150 матчей за «Фейеноорд» и дважды выигрывал юношеский чемпионат Европы. 30 октября мир для парня остановился – после продолжительной болезни в возрасте 52 лет скончалась его мама. По этой причине Вильена не играл в матче Лиги Европы с «Зарей».

Он пропустил и игру против «Гоу Эхед Иглс», не услышав, как на 52-й (специально выбранной) минуте фанаты начали распевать песни в его поддержку.

Акция продолжилась во вчерашней игре против «Зволле», которую «Фейеноорд» выиграл 3:0. В память о матери футболиста болельщики зажгли бенгальские огни и исполнили «You Will Never Walk Alone».

Их, кстати, собралось 47 500 человек. Обычная история для «Де Кейпа».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает