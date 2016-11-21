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  • Фанаты «Фейеноорда» зажгли огни в поддержку игрока, пережившего смерть матери

Фанаты «Фейеноорда» зажгли огни в поддержку игрока, пережившего смерть матери

Тонни Вильена хорошо известен в Голландии даже несмотря на юный возраст. К своему 21 году он уже отыграл почти 150 матчей за «Фейеноорд» и дважды выигрывал юношеский чемпионат Европы. 30 октября мир для парня остановился – после продолжительной болезни в возрасте 52 лет скончалась его мама. По этой причине Вильена не играл в матче Лиги Европы с «Зарей».

Он пропустил и игру против «Гоу Эхед Иглс», не услышав, как на 52-й (специально выбранной) минуте фанаты начали распевать песни в его поддержку.

Акция продолжилась во вчерашней игре против «Зволле», которую «Фейеноорд» выиграл 3:0. В память о матери футболиста болельщики зажгли бенгальские огни и исполнили «You Will Never Walk Alone».

Их, кстати, собралось 47 500 человек. Обычная история для «Де Кейпа».

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Голландия. Эредивизие Голландия Фейеноорд Зволле Вилена Тонни
Комментарии (5)
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Chelsea 1997
1479731647
Респект красавцы
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Karpathian
1479735326
Щас посыпятся минуса, маму его жаль, она все же человек. А он в геенорде играет. Он - таракан. Kut kakkerlakken!
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Fae DDD
1479736654
Молодцы !
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Diesel133
1479741994
нет слов, фаны - красавцы!!
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roman230582
1479742496
Вот это поддержка, молодцы
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