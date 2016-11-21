Фанаты «Фейеноорда» зажгли огни в поддержку игрока, пережившего смерть матери

Тонни Вильена хорошо известен в Голландии даже несмотря на юный возраст. К своему 21 году он уже отыграл почти 150 матчей за «Фейеноорд» и дважды выигрывал юношеский чемпионат Европы. 30 октября мир для парня остановился – после продолжительной болезни в возрасте 52 лет скончалась его мама. По этой причине Вильена не играл в матче Лиги Европы с «Зарей».
Он пропустил и игру против «Гоу Эхед Иглс», не услышав, как на 52-й (специально выбранной) минуте фанаты начали распевать песни в его поддержку.
Акция продолжилась во вчерашней игре против «Зволле», которую «Фейеноорд» выиграл 3:0. В память о матери футболиста болельщики зажгли бенгальские огни и исполнили «You Will Never Walk Alone».
Их, кстати, собралось 47 500 человек. Обычная история для «Де Кейпа».