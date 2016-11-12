Каррера хочет вернуться в «Ювентус». «МЮ» нацелился на Ракитича. Дайджест событий дня

Каррера: «Учу русский язык, но надеюсь вернуться в «Ювентус»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как стал наставником красно-белых, а также признался, что мечтает вернуться в «Ювентус». «Я решил стать тренером «Спартака» на два дня, и даже не думал о своем будущем, но меня попросили остаться. В России очень холодно, а играть тяжело. Я учу русский язык, но однажды надеюсь вернуться в «Ювентус», ведь моя кожа состоит из черно-белых цветов», – сказал Каррера.

Каррера, Майкон, Балай и другие герои самого крутого тура РФПЛ в нынешнем сезоне

Лев установил новый рекорд по числу побед на посту главного тренера сборной Германии

Нанеся вчера сокрушительное поражение Сан-Марино (8:0) в поединке четвертого тура группового раунда отборочного этапа к чемпионату мира-2018, сборная Германии добилась 95-й победы под руководством Йоахима Лева. Таким образом, 56-летний специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей на посту рулевого национальной команды, превзойдя достижение Зеппа Хербергера (94 победы). Отметим, что при этом в активе Лева значатся 142 встречи, в то время как у Хербергера – 167.

Акинфеев вернулся в общую группу сборной России

Футболисты сборной России продолжают подготовку к предстоящему товарищескому матчу против Румынии. Сообщается, что в общую группу национальной команды вернулся голкипер Игорь Акинфеев, который был заменен в игре с Катаром из-за повреждения пальца. Напомним, что матч между сборными России и Румынии пройдет 15 ноября в Грозном.

Буа – первая женщина-президент Футбольной лиги Франции

Президентом Футбольной лиги Франции впервые в истории стала женщина. Главой организации назначена Натали Буа, которая входила в Совет директоров LFP с 2013 года. Бывший главный тренер французской сборной Раймон Доменек не смог получить эту должность, так как его избрание не было одобрено на общем собрании.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить Ракитича свободным агентом

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью надеется, что следующим летом сможет подписать хорвата на правах свободного агента, так как именно в то время истечет его действующее соглашение с сине-гранатовыми. В настоящее время остается неясным, продлит ли 28-летний футболист контракт с каталонским клубом.

Гнабри – первый немец с 1976 года, который оформил хет-трик в дебютном матче

Нападающий Серж Гнабри стал первым дебютантом сборной Германии с 1976 года, который оформил хет-трик в своем первом матче за национальную команду. Напомним, что 21-летний немец забил три гола в ворота Сан-Марино в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 (8:0). Предыдущим футболистом, добившимся этого, был Дитер Мюллер, забивший три мяча сборной Югославии в полуфинале чемпионата Европы-1976.

УЕФА может не озвучить решение по «делу Еременко» в понедельник

Спортивный юрист Артем Пацев, являвшийся представителем хавбека ЦСКА Романа Еременко на заседании УЕФА, подчеркнул, что решение по делу финского игрока могут объявить позже ближайшего понедельника. Как заявлял ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев, вердикт футболисту должен быть озвучен 11 или 14 ноября. «Есть вероятность, что решение УЕФА по делу Романа Еременко не будет озвучено в понедельник. Точных сроков нет. Есть ли вероятность, что будет снята дисквалификация? Я не астролог, а юрист, не занимаюсь предсказаниями», – сказал Пацев.

Роналду снялся в рекламе по мотивам фильма «Один дома»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду снялся в рекламе акустической системы от португальского бренда MEO. Ролик был снят по мотивам известной голливудской комедии «Один дома». 31-летний футболист, подобно главному герою фильма, остается дома один и применяет хитрую уловку, чтобы не платить доставщику пиццы. Отметим, что одним из партнеров португальца по ролику стала его мать – Долорес Авейро. Видео рекламы можно посмотреть здесь.

Цифра дня. Роналду обошел Месси в величине зарплаты