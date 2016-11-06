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  • Каррера, Майкон, Балай и другие герои самого крутого тура РФПЛ в нынешнем сезоне

Каррера, Майкон, Балай и другие герои самого крутого тура РФПЛ в нынешнем сезоне

Герой: Массимо Каррера (главный тренер «Спартака»)

Окаменелое поле и «минус 13» в Томске – условия для какого-то другого вида спорта, уж явно не футбола, однако ни до ни после матча никаких жалоб и самого разного нытья, иногда сопровождавшего команду при предыдущих тренерах, от представителей «Спартака» никто не услышал. Все это идет от главного тренера, которого ничего кроме футбола не интересует. Да, условия ужасные, но надо выходить и побеждать. При этом «Спартак» еще и весьма симпатично играл в футбол, а Фернандо забил красивый гол.

Все могло закончиться в матче с «Томью» гораздо раньше, реализуй лидер Премьер-лиги хотя бы один из своих моментов, а так пришлось понервничать под конец, когда команда уже откровенно устала. «Спартак» абсолютно заслуженно добился победы на жутком холоде и без Квинси Промеса, и заслуга в этом не столько автора победного гола Фернандо или совершившего аж восемь перехватов Кутепова, сколько главного тренера, серьезно меняющего команде менталитет. А работа Массимо Карреры в очередной раз стремительно улучшает «Спартаку» имидж – приехали, поработали, уехали с тремя очками. Уровень!

Герой: Беким Балай («Терек»)

В отличие от «успеха» недельной давности, сегодняшний дубль албанского форварда «Терека» действительно впечатлил. Полчаса грозненцы не могли как следует выйти в атаку, еще и пропустив гол от Мака («Зенит» в Грозном обязательно забивает уже седьмой год подряд), но затем их главный бомбардир за четыре минуты перевернул матч, обратив неприятный результат в победный, и «Терек» успешно сохранил счет 2:1 до конца игры, еще и вынудив за минуту до финального свистка удалиться Нету. Напряженный график и игра фактически одним составом не могла не сказаться на санкт-петербургском клубе, во втором тайме силы у них закончились довольно быстро, так что первого поражения в чемпионате было не избежать. «Минус три» теперь от «Спартака», и о лидерстве недели на три можно забыть.

Герой: Марио Фернандес (ЦСКА)

Выделять защитника в матче, закончившемся 2:2, не слишком правильно, но уж очень впечатлил бразилец с российским паспортом по такой погоде своими показателями – пять чистых отборов плюс восемь перехватов – никто и близко с ним не смог сравниться. Еще и заработал пенальти. ЦСКА и «Амкар» забили друг другу по два гола еще в первом тайме – хозяева при помощи Игнашевича и наконец-то Тошича, а у гостей отличлись Джикия и снова Костюков, который принес победу пермякам в предыдущем туре. Армейцы теперь находятся от лидера на расстоянии трех побед и покидают первую тройку. Кстати, ЦСКА выиграл все 12 предыдущих домашних матчей у «Амкара», но теперь настали другие времена. Из последних 10 игр во всех турнирах красно-синие добились победы лишь в одной.

Герой: Майкон («Локомотив»)

С игры «Локо» в нынешнем чемпионате забивал еле-еле, а в субботней игре с «Анжи» уничтожил соперника уже в первые четыре минуты – именно за этот промежуток времени дубль оформил Майкон, которого Юрий Семин выпустил в нападение вместо Миранчука. Махачкалинцы попытались прийти в себя, но удар Обертана приняла на себя крестовина, а после перерыва «Локомотив» огорчил соперника еще дважды – Беленов не удержал мяч после мощного удара Фернандеша, а Самедов реализовал пенальти. Неожиданно здесь все: и громкий провал казавшегося крепким «Анжи», и неожиданный взлет «Локо», от которого такой результативности уже давно не ждали.

Примечательно, что в пяти из семи предыдущих матчей: махачкалинцы не пропускали вообще, а москвичи – ничего не могли забить. Однако, 4:0. Удивительная история.

Герой: Владимир Полуяхтов («Оренбург»)

Левый защитник новичка РФПЛ прожил приятный день – он стал автором дубля на красавице-арене «Краснодар» и едва не принес своей команде победу в очередном сумасшедшем матче тура. Краснодарский клуб быстро обеспечил себе преимущество в два мяча благодаря точным ударам Перейры и Ари, но столь же мгновенно его растерял – сначала забил Бреев, а потом сразу два гола отгрузил как раз Полуяхтов. «Краснодар» сумел сравнять лишь под конец – Мартынович привел в восторг Игоря Шалимова, но вряд ли те же эмоции испытывал Сергей Галицкий, видя как его команда теряет важнейшие очки. «Оренбург» же вновь понравился резвостью и благодаря этой ничьей наконец-то выскользнул из зоны стыков. И все же счет поражает воображение. 3:3, с ума сойти.

Герой: Рубен Рочина («Рубин»)

Днем ранее суперзажигательный матч в Уфе также показал, что со зрелищностью в РФПЛ пока еще не все так плохо, а уж событий этой игры хватило бы на целый тур. Началось все с удаления голкипера уфимцев Шелии, затем «Рубин» забил четко с пенальти (Жонатас) и красиво с игры (Рочина). «Уфа» вдесятером героически отыгралась благодаря голам Сысуева и Стоцкого, но тут же пропустила от Набиуллина, а Игбун не забил пенальти Рыжикову. Закончился матч тем же, чем и начался – красной карточкой уфимцу, на этот раз Засееву. Сколько еще голевых моментов команды упустили – отдельная история.

Героев и антигероев по этому матчу хватает, в том числе можно поговорить и о судействе, поскольку ключевые решения вряд ли были однозначными, но мы снова выделим Рубена у «Рубина» – Рочина и правда был великолепен, на его счету классный гол, четыре успешных обводки, столько же собранных фолов и еще почти 100-процентная точность длинных передач. Отличный матч испанца уже в который раз. Ну а матч, конечно, был шикарным. А ведь «Уфа» – «Рубин» – это дерби, между прочим.

Герой: Сергей Корниленко («Крылья Советов»)

Шумные перестановки на тренерских позициях обеих команд, безусловно, добавили интриги: после грандиозного скандала недельной давности «уставший вдали от семьи» Вадим Скрипченко покинул «Урал» и неожиданно возглавил «Крылья Советов», дебютный матч во главе которых пришелся как раз на игру с уральцами (жаль еще, что не в Екатеринбурге). На гол Коробова дублем ответил Сергей Корниленко, но «Урал» вытащил ничью благодаря точному удару Чантурии, который, как всех нас уверяли, серьезно травмировался в матче с «Тереком».

Интересных цифр вокруг матча было никак не меньше: «Крылья Советов» и «Урал» в седьмой раз подряд (!) сыграли вничью между собой, на счету самарского клуба пока так и остается лишь одна победа в 16 последних играх, зато он так ни разу и не уступил уральцам дома в российской истории (две победы, шесть ничьих). Наконец, 300-й матч в РФПЛ провел Роман Павлюченко, с его передачи Чантурия и установил окончательный счет – 2:2.

Герой: Александр Ерохин («Ростов»)

Тульский «Арсенал» вознамерился прервать 22-матчевую беспроигрышную домашнюю серию «Ростова» ранним голом Бурмистрова, но в дальнейшем сказался класс хозяев поля, которые не стали выставлять второй состав, как неделю назад в Перми. Дубль Ерохина, два мяча ударного дуэта Азмун-Полоз и Тула повержена с разгромным счетом, хотя по игре вполне могла рассчитывать хотя бы на минимальное поражение. «Ростов» продолжает погоню за призовой тройкой, а «Арсенал» продлевает серию без побед до 11 матчей.

Почему мы ждем следующего тура

Не так уж скоро это будет – придется подождать пару недель из-за матчей сборных. В 14-м туре «Спартак» примет упрямый «Амкар», «Зенит» сразится с «Крыльями Советов», а ЦСКА поедет за победой в Тулу. Любопытен и матч бывшей и нынешней команд Курбана Бердыева – «Рубин» сыграет с «Ростовом».

Символическая сборная 13-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 13-го тура:

«Томь» – «Спартак» – 0:1

«Уфа» – «Рубин» – 2:3

«Крылья Советов» – «Урал» – 2:2

«Локомотив» – «Анжи» – 4:0

«Ростов» – «Арсенал» – 4:1

«Терек» – «Зенит» – 2:1

ЦСКА – «Амкар» – 2:2

«Краснодар» – «Оренбург» – 3:3

Расписание 14-го тура:

18 ноября (пятница): «Арсенал» – ЦСКА, «Рубин» – «Ростов»

19 ноября (суббота): «Томь» – «Терек», «Оренбург» – «Локомотив», «Анжи» – «Уфа»

20 ноября (воскресенье): «Спартак» – «Амкар», «Краснодар» – «Урал», «Зенит» – «Крылья Советов»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 14-й тур дисквалифицированы: Нету, Кришито, Витсель (все – «Зенит»), Огуде, Гол (оба – «Амкар»), Шелия, Засеев (оба – «Уфа»), Попов («Спартак»), Дроппа («Томь»), Малых («Оренбург»), Куасси («Краснодар»)

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив ЦСКА Зенит Краснодар Рубин Урал Уфа Крылья Советов Арсенал Ахмат Томь Оренбург Анжи Амкар-Пермь Ростов Корниленко Сергей Рочина Рубен Ерохин Александр Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Adob
1478457593
Спартак молодцы!!!
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XaXatyn
1478466942
Интересный футбол получился на этой недели!
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KB_Krasnogorsk
1478468216
14 октября, после победы над «Спартаком». Мирча Луческу: «Поменьше истерик и разговоров о судействе – и «Спартак» станет претендентом на чемпионство и нашим конкурентом» 6 ноября, после поражения от «Терека». Мирча Луческу: «Удивительно, что судья не заметил, как игроки «Терека» дважды сыграли рукой в своей штрафной и забили с нарушением»
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TUMS
1478470527
Слуцкий наконец то молодеж начал привлекать.
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BoltCX
1478492464
Как?! Как Терек опять выиграл у Зенита? Как Цска и Краснодар не выиграли? Как я опять столько денег просрал?
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bumer_moscow
1478498533
Майкон красавчик.
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barbardir
1478504295
Где Джикия?
Ответить
BorisoW
1478511619
Майкон зажигает,хотелось чтоб не потух слишком быстро,как в прошлые годы...
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dimid
1478529027
так держать "Спатрак"!
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Тим2015
1478552170
Балай так держать !!!
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