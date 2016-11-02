«Монако» разгромил ЦСКА. «Легия» и «Реал» забили друг другу по 3 гола. Ключевые события 4-го тура ЛЧ (ВИДЕО)

Второй день очередного тура ЛЧ выдался небогатым на голы. ЦСКА был разбит в Монако, «Реал» сенсационно потерял очки в Польше, а «Ювентус» упустил победу над «Лионом». «Бомбардир» показывает все забитые мячи дня.

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