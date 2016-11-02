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    «Монако» разгромил ЦСКА. «Легия» и «Реал» забили друг другу по 3 гола. Ключевые события 4-го тура ЛЧ (ВИДЕО)


    3
    Голосов: 3
    02.11.2016 22:30
    Второй день очередного тура ЛЧ выдался небогатым на голы. ЦСКА был разбит в Монако, «Реал» сенсационно потерял очки в Польше, а «Ювентус» упустил победу над «Лионом». «Бомбардир» показывает все забитые мячи дня.

    Публикуем все голы:

    Текстовый онлайн матча «Монако» – ЦСКА – 3:0

    Всего 13 минут продержался Игорь Акинфеев. Монегаски повели после гола Жермена.

    2:0, Фалькао. Совсем все неважно.

    Ужас. 3:0 под конец первого тайма. Снова Фалькао забил.

    «Тоттенхэм» – «Байер» – 0:1

    Кампль на 65-й минуте забил важнейший мяч за «Байер».

    «Боруссия» Д – «Спортинг» – 1:0

    Адриан Рамос на 12-й минуте открыл счет.

    «Легия» – «Реал» – 3:3

    Уже на первой минуте Бэйл забил супергол.

    Бензема удвоил еще в первом тайме.

    Поляки один гол отыграли перед перерывом.

    А вот и Радович. Сравняли поляки!

    И 3:2 в самом конце! Вот это героизм.

    Эх, недолго поляки радовались. Сравнял «Реал» благодаря Ковачичу.

    «Копенгаген» – «Лестер» – 0:0

    «Порту» – «Брюгге» – 1:0

    Андре Силва на 37-й минуте вывел хозяев вперед.

    «Ювентус» – «Лион» – 1:1

    Игуаин в начале реализовал пенальти, 1:0.

    А в конце «Лион» забил важнейший гол, вытащив ничью в Турине.

    «Севилья» – «Динамо» З – 4:0

    Вьетто открыл счет на 31-й минуте.

    Вопрос о победителе был снять на 66-й минуте. Эскюдеро удвоил счет.

    Нзонзи оформил разгром. 3:0.

    И еще четвертый гол от Бен Йеддера.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, Skysports
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +157

      pik54 3 ноября 2016, 09:48

      Похоже ЦСКА может на весну не отобраться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6708

      maior-60 3 ноября 2016, 08:53

      ЦСКА сыграл откровенно слабо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Strig 3 ноября 2016, 06:57

      Не сомневался в "способностях" цска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 3 ноября 2016, 06:32

      ЦСКА сильно разочаровал, а Легия удивила

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      magg27 3 ноября 2016, 06:08

      Да ЦСКА даже не попытался что то исправить, очень жаль что вылетели все российские команды ЛЧ! Успехов Зениту и Краснодару!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 3 ноября 2016, 00:52

      Гинер, Слуцкий где ваша молодежь? Давно пора менять "зажравшихся" ветеранов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 3 ноября 2016, 00:49

      Игорь продолжай.. )))

      0
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      Рейтинг: +15

      IlyaKUN 3 ноября 2016, 00:40

      Вот Вам и Легия в домашних играх)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      Мортус 3 ноября 2016, 00:14

      Футболисты ЦСКА выглядят очень уставшими. Походу футболист Еременко сожрал все калеса. Остальным не досталось.

      3
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 2 ноября 2016, 23:53

      постоянно при попытке открыть видео с dailymotion выдает что произошла непредвиденная ошибка

      0
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