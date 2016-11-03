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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
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Боруссия - Спортинг

02.11.2016, Среда, 22:45 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: МАТЧ! ИГРА Лига чемпионов, 4 тур Боруссия - Спортинг
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа F
3 тур
18 октября, вторник 21:45 Спортинг 1:2 Боруссия
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 3 ноября 2016, 00:17

    Ставил на победу Боруссии!

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