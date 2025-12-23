23.12.2025, вторник, 23:45
Португалия. Примейра, 15 тур
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Витория Гимараеш
Витория Гимараеш
4-2-4
25
13
Мендеш
28
26
Абаскаль
2
20
Саму
30
90
19
48
6
4-1-1-1-3
1
Силва
22
Фреснеда
72
Куарежма
14
Инасиу
91
Мангаш
42
Юльманн
52
Симойнш
20
Араухо
25
Суарес
16
Тринкау
7
Иоаннидис
6
23
23
6
19
18
Арканджо
18
Арканджо
19
20
Саму
7
Оливейра
7
Оливейра
20
Саму
48
22
22
48
7
Иоаннидис
70
Блопа
70
Блопа
7
Иоаннидис
22
Фреснеда
2
Рейс
2
Рейс
22
Фреснеда
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
20
Араухо
27
Сантос
27
Сантос
20
Араухо
16
Тринкау
58
58
16
Тринкау
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Спортинг
27
Charles
ВР
66
Tony Strata
ЦЗ
17
O. Lebedenko
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Rica Rocha
ЦП
Главный тренер
Луиш Пинту
12
Жоау Виржиния
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
27
Charles
ВР
66
Tony Strata
ЦЗ
17
O. Lebedenko
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Rica Rocha
ЦП
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Луиш Пинту
Главный тренер
Руй Боржес
Статистика матча Витория Гимараеш - Спортинг
3
1
5
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
21
14
Офсайды
1
1
Количество передач
320
426
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Витория Гимараеш» против «Спортинга», 15-й тур чемпионата Португалии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 23:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витория Гимараеш» – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»