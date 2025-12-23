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  • «Витория Гимараеш» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

«Витория Гимараеш» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

23 декабря 2025, 22:35
Витория Гимараеш
23.12.2025, вторник, 23:45
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 4
Завершен
Спортинг
50' Т. Арканджо
32' Тринкау 42' Ф. Иоаннидис 63' J. Castillo (АГ) 79' М. Араухо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
25
Juan Castillo
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
28
Thiago Balieiro
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Саму
(К) ЦП
30
Goncalo Nogueira
ЦП
90
Alioune Ndoye
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
48
Noah Saviolo
ЦФ
19
Oumar Camara
ЦФ
Главный тренер
Луиш Пинту
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
52
Жоау Симойнш
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
66
Tony Strata
ЦЗ
17
O. Lebedenko
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
23
Diogo Lobao
ЦП
80
Rica Rocha
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Спортинг
12
Жоау Виржиния
ВР
70
Сальвадор Блопа
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Алиссон Сантос
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
4-2-4
25
13
Мендеш
28
26
Абаскаль
2
20
Саму
30
90
19
48
6
4-1-1-1-3
1
Силва
22
Фреснеда
72
Куарежма
14
Инасиу
91
Мангаш
42
Юльманн
52
Симойнш
20
Араухо
25
Суарес
16
Тринкау
7
Иоаннидис
6
23
23
6
19
18
Арканджо
18
Арканджо
19
20
Саму
7
Оливейра
7
Оливейра
20
Саму
48
22
22
48
7
Иоаннидис
70
Блопа
70
Блопа
7
Иоаннидис
22
Фреснеда
2
Рейс
2
Рейс
22
Фреснеда
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
20
Араухо
27
Сантос
27
Сантос
20
Араухо
16
Тринкау
58
58
16
Тринкау
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Спортинг
27
Charles
ВР
66
Tony Strata
ЦЗ
17
O. Lebedenko
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Rica Rocha
ЦП
Главный тренер
Луиш Пинту
12
Жоау Виржиния
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
27
Charles
ВР
66
Tony Strata
ЦЗ
17
O. Lebedenko
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Rica Rocha
ЦП
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Луиш Пинту
Главный тренер
Руй Боржес
Статистика матча Витория Гимараеш - Спортинг
3
1
5
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
21
14
Офсайды
1
1
Количество передач
320
426
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Витория Гимараеш» против «Спортинга», 15-й тур чемпионата Португалии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 23:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витория Гимараеш»«Спортинг»

«Витория Гимараеш» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Спортинг Витория Гимараеш
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