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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Спортинг
Боруссия Д - Спортинг: обзор матча 02 ноября 2016
Боруссия Д
02.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
12'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Спортинг
78'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Б. Руис
75'
Желтая карточка
М. Зеегелар
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
69'
Замена
Л. Пищек
️️️️
Г. Кастро
69'
Желтая карточка
Р. Геррейру
66'
58'
Замена
А. Силва
️️️️
Б. Сезар
45'
Замена
Б. Дост
️️️️
Л. Кастаньос
Замена
А. Шюррле
️️️️
У. Дембеле
45'
20'
Желтая карточка
Л. Кастаньос
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
М. Гинтер
12'
11'
Желтая карточка
Р. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Спортинг
34
Бету
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
5
Бартра
19
Папастатопулос
28
Гинтер
5
Вайгль
8
Кастро
11
Пулишич
27
Гетце
10
Дембеле
20
Рамос
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
4
Коатес
15
Оливейра
35
Семеду
4
Зеегелар
10
Карвалью
18
Скелотто
11
Сезар
10
Мартинш
9
Кастаньос
22
Руис
8
Кастро
26
Пищек
26
Пищек
8
Кастро
10
Дембеле
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Дембеле
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
11
Сезар
15
Силва
15
Силва
11
Сезар
22
Руис
8
Маркович
8
Маркович
22
Руис
9
Кастаньос
12
Дост
12
Дост
9
Кастаньос
Остались в запасе
Боруссия Д
Спортинг
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
34
Бету
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
34
Бету
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Боруссия Д - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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